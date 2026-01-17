Diese Frau ging viral, weil sie in einem Video ein Foto von Irans Oberstem Führer, Ajatollah Ali Chamenei, anzündete. Screenshot X

Eine geflüchtete Iranerin stellt ein Video ins Netz, auf dem sie ein Foto von Ajatollah Ali Chamenei anzündet und sich daran eine Zigarette ansteckt. Die Aktion findet Nachahmer und wird zu einem Zeichen des Widerstands.

Eine junge Frau, die sich als Geflüchtete aus dem Iran vorstellt, zeigt ein Bild von Ajatollah Ali Chamenei in die Kamera und steckt es mit einem Feuerzeug in Brand. Dann hält sie eine Zigarette in die Flamme, nimmt einen tiefen Zug und wirft das brennende Papier zu Boden. Das lockige Haar fällt ihr locker auf die Schultern, einen Hidschab trägt sie nicht.

34 Sekunden dauert das Video, das in den vergangenen Tagen millionenfach verbreitet wurde. Damit hat die Frau aus Kanada ein Zeichen des Widerstands ins Netz getragen, das inzwischen immer wieder kopiert wird: In mehreren westlichen Ländern folgen Menschen dieser Geste, um ihre Solidarität für die Protestierenden im Iran zu demonstrieren.

Die sozialen Medien haben sich zu einem zentralen Schauplatz für den Kampf um die Kontrolle von Narrativen in Konflikten entwickelt. Im Zeitalter von KI und gesteuerten Desinformationen im Netz blieb daher auch die Aufnahme des «Cigarette Girl» (Zigaretten-Mädchen) nicht unhinterfragt.

Wo entstand das Video? Nutzerinnen und Nutzer ordneten den Hintergrund Kanada zu. Auch Zweifel an der Echtheit kamen auf: Sass der Kragen richtig? War die Flamme wirklichkeitsecht? Würde eine Frau ihr Haar so nah an das Feuer kommen lassen?

Name bleibt geheim

Auf Anfragen der Nachrichtenagentur AP, ihre Identität zu bestätigen, reagierte die junge Frau nicht. Aber in Medieninterviews, deren Echtheit belegt wurden, erklärte sie, die Aufnahme in Kanada gemacht zu haben und erläuterte den Hintergrund ihrer Aktion.

Auf der Internetplattform X stellt sie sich als «radikale Feministin» vor und gibt in Anlehnung an die Matriarchin aus der Horrorkomödie «Addams Family» den Namen Morticia Addams an. Ihren richtigen Namen wolle sie aus Sicherheitsgründen nicht nennen, sagte sie dem gemeinnützigen Medienportal «The Objective».

Zu ihrer Vergangenheit erklärte sie, sie sei als Dissidentin im Iran festgenommen und misshandelt worden, bevor sie sich zunächst in der Türkei in Sicherheit gebracht habe. Dort habe sie ein Studentenvisum für Kanada erhalten, wo sie nun den Flüchtlingsstatus habe und in Toronto lebe.

Bei einer Protestkundgebung in Holon, Israel, verbrennt ein Mitglied der israelisch-iranischen Community ein Porträt von Irans Oberstem Führer Ali Khamenei. Keystone.

Mit ihrem Video, das unmittelbar vor der nahezu vollständigen Internetsperre im Iran entstand, habe sie eine Botschaft in ihr Herkunftsland schicken wollen. «Ich wollte meinen Freunden einfach sagen, dass mein Herz, meine Seele bei ihnen ist», sagte sie in einem Interview dem indischen Sender CNN-News18.

Zum ersten Mal sei sie bei den November-Protesten von 2019 verhaftet worden, sagte die junge Frau in den Interviews. Damals sei sie 17 Jahre alt gewesen. «Ich war eine entschiedene Gegnerin des islamischen Regimes», erklärte sie «The Objective».

Die Sicherheitskräfte hätten Taser und Schlagstöcke eingesetzt. «Ich verbrachte eine Nacht in einer Haftanstalt, ohne dass meine Familie wusste, wo ich war oder was mit mir geschehen war.» Ihre Familie habe schliesslich ihre Freilassung erreicht. «Von diesem Moment an stand ich unter Beobachtung.»

Angst um Familie

Während der Proteste von 2022, angefacht vom Tod der 22-jährigen Iranerin Jina Mahsa Amini in Polizeigewahrsam, schloss sich die Frau aus dem Video nach eigenen Angaben einer Youtube-Aktion gegen die Hidschab-Pflicht an. Daraufhin habe sie Drohanrufe erhalten.

Zwei Jahre später, nach dem Tod des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi bei einem Hubschrauberabsturz, habe sie sich dazu geäussert – und sei wiederum festgenommen worden. Sie sei «schwerer Demütigung und körperlicher Misshandlung» ausgesetzt gewesen, sagte sie. Dann sei sie ohne Erklärung gegen eine hohe Kaution freigelassen worden. Sie floh ausser Landes.

Aber ihre Familie sei noch im Iran, erklärte die junge Frau. «Ich habe seit einigen Tagen nichts mehr von ihnen gehört», sagte sie. «Ich mache mir wirklich Sorgen, dass das islamische Regime sie angreifen könnte.»

