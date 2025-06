Wer ist Gavin Newsom – Trump-Kritiker und Kaliforniens progressive Stimme?

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom. KEYSTONE

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom stellt sich offen gegen die Politik von Donald Trump und geht juristisch gegen den Einsatz der Nationalgarde im eigenen Bundesstaat vor. Wer ist der Mann, der sich gegen Trump wehrt?

In Los Angeles wird demonstriert. Gegen die Trump-Regierung und gegen das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE. US-Präsident Donald Trump ordnete deswegen gegen den Willen des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom die Entsendung von rund 4000 Soldaten der Nationalgarde und 700 Marineinfanteristen an.

Newsom reagierte prompt – und scharf: Er wirft der Bundesregierung einen «illegalen und unmoralischen Vorgang» vor und reichte Klage ein. «Das ist die falsche Mission und wird das Vertrauen der Öffentlichkeit weiter zerstören», erklärte Newsom öffentlich. Für ihn ist der Einsatz der Nationalgarde ein gezielter Versuch, Kaliforniens Souveränität zu untergraben.

Wer ist der Mann, der sich gegen Trump stellt?

U.S. Marines serve a valuable purpose for this country -- defending democracy. They are not political pawns.



The Secretary of Defense is illegally deploying them onto American streets so Trump can have a talking point at his parade this weekend.



It’s a blatant abuse of power.… — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 10, 2025

Keine einfache Kindheit

Gavin Newsom wurde 1967 in San Francisco geboren. Newsom stammt aus einer angesehenen Familie mit irisch-schottischen Wurzeln.

Seine Eltern – Tessa Menzies und William Newsom – trennten sich, als Gavin Newsom nur drei Jahre alt war. Tessa zog mit ihm und seiner Schwester nach Marin County. William – Richter und später Vermögensverwalter der Getty-Familie – blieb in San Francisco. Die Getty-Familie ist eine amerikanische Familie, die durch das Ölgeschäft reich und durch ihren Reichtum und ihre Kunstsammlung bekannt wurde.

Newsom bei einem Wahlkampfauftritt im Oktober 2010. Wikipedia

Um ihre Kinder durchzubringen, arbeitete Tessa deshalb zeitweise drei Jobs. Da sein Vater der grösste Teil seines Einkommens spendete, blieb die finanzielle Situation für die Familie angespannt.

Gavin Newsom leidet seit seiner Kindheit an einer ausgeprägten Dyslexie. Seine Schulzeit war von Herausforderungen geprägt: Er galt als «langsamer Schüler», wurde von Mitschülern ausgelacht und war sehr schüchtern. Häufig musste er an Förderprogrammen teilnehmen, kämpfte mit den Hausaufgaben und empfand seine Leistungen als unzureichend. In seinem Buch «Citizenville» gibt er an, bis heute auf Hörbücher und mündliche Zusammenfassungen angewiesen zu sein.

Der Unternehmer

Trotz der schulischen Schwierigkeiten machte Newsom 1985 seinen Abschluss an der Redwood Highschool in Larkspur in Marin County. Während dieser Zeit arbeitete er in mehreren Jobs, unter anderem als Autowäscher oder im Supermarkt, um seine Familie finanziell zu unterstützen. Sein Studium an der Santa Clara University schloss er 1989 mit einem Bachelor in Politikwissenschaften ab.

Newsom war aber nicht immer Politiker. Zuvor machte er als Unternehmer von sich zu reden. Zusammen mit seinen Investoren gründete er 1991 das Unternehmen «PlumpJack Associates L.P.». Mit der finanziellen Unterstützung von Gordon Getty gründeten sie ein Jahr später das Weingut «PlumpJack». In den Folgejahren eröffneten Gavin Newsom und seine Partner weitere «PlumpJack»-Geschäfte wie Restaurants, ein Café und Sportbekleidungsläden. Der Kauf und Aufbau weiterer Weingüter in Kalifornien folgte.

Bis zum Jahr 2000 verdiente Gavin Newsom mit «PlumpJack» mehrere Hunderttausend Dollar. Im Jahr 2023 wurde öffentlich, dass mehrere von Newsoms Weinunternehmen bei der Silicon Valley Bank waren, welche im gleichen Jahr zusammenbrach.

«Eine andere Art von Führungspersönlichkeit»

Seine politische Laufbahn begann Gavin Newsom 1995 als Helfer bei Willie Browns Bürgermeisterwahl. Bald darauf wurde er in verschiedene Ämter berufen, darunter das Board of Supervisors von San Francisco, wo er das jüngste Mitglied war. Dort setzte er sich vor allem für Reformen im öffentlichen Nahverkehr und für bezahlbaren Wohnraum ein.

Seine bekannteste Initiative war «Care Not Cash», die Obdachlosen statt Bargeld soziale Betreuung und Unterstützung anbot. Trotz Protesten wurde die Massnahme angenommen und trug massgeblich zu Newsoms Aufstieg als führender Bürgermeisterkandidat bei.

Newsom als Stadtrat im Jahr 1999, auch bekannt als Board of Supervisors von San Francisco. Wikipedia

2003 gewann er schliesslich die Wahl zum Bürgermeister von San Francisco, 2004 wurde Newsom vereidigt. Er rief zu Einigkeit unter den politischen Lagern der Stadt auf und versprach, sich den öffentlichen Schulen, Schlaglöcher in den Strasse und bezahlbaren Wohnraum zu widmen. Newsom sagte, er sei «eine andere Art von Führungspersönlichkeit», die «auch vor den schwierigsten Problemen nicht zurückschreckt». 2007 wurde er wiedergewählt.

Im Jahr 2010 kandidierte er als Vizegouverneur von Kalifornien und gewann die Wahl mit hohem Vorsprung vor dem republikanischen Abel Maldonado.

Ein progressiver Gouverneur

Nach mehreren Jahren der Planung wurde 2015 öffentlich, dass Gavin Newsom plante, 2018 als Gouverneur von Kalifornien zu kandidieren.

Im Jahr 2018 trat Gavin Newsom gegen den Republikaner John H. Cox in der Wahl zum Gouverneur von Kalifornien an. Zuvor wurde Newsom bereits als klarer Favorit bei den Vorwahlen prophezeit. Mit 61,8 Prozent aller Stimmen feierte Gavin Newsom den höchsten Sieg bei einer Gouverneurswahl seit 1950. Auch in den Folgejahren konnte sich Gavin Newsom als Gouverneur von Kalifornien beweisen.

Newsom setzt sich für liberale und progressive Anliegen ein. Beispielsweise auf das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch und die Legalisierung von Marihuana. KEYSTONE

Als Gouverneur steht Newsom für eine klar progressive Agenda: Er setzt sich für die Rechte von LGBTQ+-Personen, eine liberale Einwanderungspolitik, strengere Waffengesetze, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, die Legalisierung von Marihuana und den Kampf gegen den Klimawandel ein.

Bereits 2004 sorgte er international für Schlagzeilen, als er als Bürgermeister gleichgeschlechtlichen Paaren das Heiraten in San Francisco ermöglichte.

Newsom ist in den Vereinigten Staaten einer der prominentesten Gegner der Todesstrafe. Er sagt, sie habe mehr mit sozialer Herkunft und Hautfarbe zu tun als mit Schuld oder Unschuld. Im September 2023 begann er einen Prozess gegen die Ölfirmen Exxon, Shell, Chevron, ConocoPhillips und BP wegen ihrer möglichen Mitschuld an der Erderwärmung.

Der vierte Gouverneur in einem Abwahlverfahren

Doch die Karriere von Newsom ist nicht frei von Kontroversen. Während der Pandemie setzte Newsom auf einen der frühesten und strengsten Lockdowns in den USA. Diese Massnahmen wurden mehrfach verschärft und gelockert, was zu erheblicher Unzufriedenheit in Teilen der Bevölkerung führte. Besonders konservative Kreise warfen ihm vor, durch die harten Einschränkungen zahlreiche Restaurants und Geschäfte in den Ruin getrieben zu haben.

Die Situation eskalierte, als bekannt wurde, dass Newsom im November 2020 während eines Lockdowns an einem Geburtstagsdinner für einen politischen Berater in The French Laundry, dem berühmten Restaurant von Thomas Keller im Napa Valley, teilnahm – ein klarer Verstoss gegen die eigenen Vorgaben. Dieser Skandal führte zu massiven Rücktrittsforderungen und beschädigte sein Image nachhaltig.

Gavin Newsom mit seinen Kindern und dem ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden. KEYSTONE

Die Unzufriedenheit mit seiner Krisenpolitik mündete 2021 in einem Abwahlverfahren. Solche Verfahren sind in den USA äusserst ungewöhnlich. Newsom war erst der vierte Gouverneur in der Geschichte des Landes, der sich einer solchen Abstimmung stellen musste. Trotz der massiven Kritik und der Polarisierung überstand er das Verfahren jedoch und blieb im Amt.

Auch sein Umgang mit Kaliforniens Wohnungsnot und Obdachlosigkeit wird immer wieder kritisiert. Trotz grosser Investition in Hilfsprogramme hat sich die Lage kaum verbessert. Räumungen von Obdachlosencamps sorgen für weitere Diskussionen, da viele darin nur kurzfristige Lösungen sehen.

Seit 2008 ist Newsom mit der Dokumentarfilmerin Jennifer Siebel verheiratet. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder. Trotz – oder gerade wegen – seiner exponierten Rolle wurde 2024 regelmässig darüber spekuliert, ob er sich als Präsidentschaftskandidat aufstellen lässt. Schlussendlich stellte er sich jedoch hinter Joe Biden.