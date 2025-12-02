  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

New Yorks erste First Lady der Gen Z Wer ist Rama Duwaji, die Frau an Zohran Mamdanis Seite?

Fabienne Berner

2.12.2025

New Yorks erste First Lady der Gen Z: Wer ist Rama Duwaji, die Frau an Zohran Mamdanis Seite?

New Yorks erste First Lady der Gen Z: Wer ist Rama Duwaji, die Frau an Zohran Mamdanis Seite?

hre Liebesgeschichte begann 2021 auf einer Dating-App – nun wird die 27-jährige Rama Duwaji New Yorks neue First Lady. Im Wahlkampf ihres Mannes trat sie kaum in Erscheinung und widmete sich eigenen Projekten, die sie auf Social Media teilt.

01.12.2025

Ihre Liebesgeschichte begann 2021 auf einer Dating-App – nun wird die 27-jährige Rama Duwaji New Yorks neue First Lady. Im Wahlkampf ihres Mannes trat sie kaum in Erscheinung und widmete sich eigenen Projekten, die sie auf Social Media teilt.

Fabienne Berner

02.12.2025, 16:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 4. November 2025 gewann der Demokrat Zohran Mamdani als erster Muslim die Bürgermeisterwahl in New York.
  • Seither sorgt auch seine Ehefrau Rama Duwaji für Aufsehen. Die 27-jährige Künstlerin und Aktivistin wird auf TikTok bereits mit Lady Di verglichen.
  • Mehr zur zukünftigen First-Lady erfährst du im Video-Porträt.
Mehr anzeigen

Rama Duwaji, New Yorks neue First Lady, sorgt derzeit für Furore im Netz. Die Gen-Z-Künstlerin trifft mit ihrem Stil, ihrem Auftreten und ihrer modernen Lovestory genau den Nerv ihrer Generation.

Hinter all den Likes steckt jedoch eine Biografie, die weit mehr erzählt als Social-Media-Hype: eine Frau, die sich in ihrer Kunst intensiv mit Identität, Frauenrechten und Gerechtigkeit auseinandersetzt und deren Haltung jetzt auch eine politische Dimension gewinnt.

Wer ist die Frau, die das Potenzial hat, zur Symbolfigur eines neuen Amerikas zu werden? Mehr dazu im Video von blue News.

Mehr zum Thema

Zohran Mamdani ist neuer Bürgermeister – Diesen Mann konnte an die Spitze New Yorks keiner stoppen

Zohran Mamdani ist neuer Bürgermeister – Diesen Mann konnte an die Spitze New Yorks keiner stoppen

Zohran Mamdani hat geschafft, was kaum jemand für möglich hielt – er ist New Yorks neuer Bürgermeister. Im Video zeigen wir, wer der linke Shootingstar ist – und warum ihn so viele New Yorker gewählt haben.

04.11.2025

Meistgelesen

«Wir sind bereit, wenn ihr Krieg wollt» – Putin droht Europa offen
Pentagon spricht nicht mehr mit Deutschen +++ Trump-Gesandte spazieren durch Moskau
Mini-Gruppe lässt Medikamenten-Ausgaben explodieren
Schauspielerin beisst Kollegen bei Aufführung in den Po – Geldstrafe
Spaniens Königshaus empört über Auftritt von Altkönig Juan Carlos

Mehr aus dem Ressort

Politik. Mamdani stellt Team zusammen – Trump stichelt

PolitikMamdani stellt Team zusammen – Trump stichelt

Es geht um Milliarden. Dreht Trump New York jetzt den Geldhahn zu?

Es geht um MilliardenDreht Trump New York jetzt den Geldhahn zu?

Linker Demokrat regiert New York. Wie Mamdanis Wahlsieg das Fundament der Demokraten erschüttert

Linker Demokrat regiert New YorkWie Mamdanis Wahlsieg das Fundament der Demokraten erschüttert