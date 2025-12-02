New Yorks erste First Lady der Gen Z: Wer ist Rama Duwaji, die Frau an Zohran Mamdanis Seite? hre Liebesgeschichte begann 2021 auf einer Dating-App – nun wird die 27-jährige Rama Duwaji New Yorks neue First Lady. Im Wahlkampf ihres Mannes trat sie kaum in Erscheinung und widmete sich eigenen Projekten, die sie auf Social Media teilt. 01.12.2025

Ihre Liebesgeschichte begann 2021 auf einer Dating-App – nun wird die 27-jährige Rama Duwaji New Yorks neue First Lady. Im Wahlkampf ihres Mannes trat sie kaum in Erscheinung und widmete sich eigenen Projekten, die sie auf Social Media teilt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 4. November 2025 gewann der Demokrat Zohran Mamdani als erster Muslim die Bürgermeisterwahl in New York.

Seither sorgt auch seine Ehefrau Rama Duwaji für Aufsehen. Die 27-jährige Künstlerin und Aktivistin wird auf TikTok bereits mit Lady Di verglichen.

Mehr zur zukünftigen First-Lady erfährst du im Video-Porträt. Mehr anzeigen

Rama Duwaji, New Yorks neue First Lady, sorgt derzeit für Furore im Netz. Die Gen-Z-Künstlerin trifft mit ihrem Stil, ihrem Auftreten und ihrer modernen Lovestory genau den Nerv ihrer Generation.

Hinter all den Likes steckt jedoch eine Biografie, die weit mehr erzählt als Social-Media-Hype: eine Frau, die sich in ihrer Kunst intensiv mit Identität, Frauenrechten und Gerechtigkeit auseinandersetzt und deren Haltung jetzt auch eine politische Dimension gewinnt.

Wer ist die Frau, die das Potenzial hat, zur Symbolfigur eines neuen Amerikas zu werden? Mehr dazu im Video von blue News.

Mehr zum Thema