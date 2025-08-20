«Wer sind diese anderen mutmasslichen Pädophilen?»

«Das ist unglaublich»: Hier flippt Trump aus, weil ein Reporter nach Jeffrey Epstein fragt Bei einer Pressekonferenz wagt es ein Reporter, zu fragen, was mit der Klienten-Liste des Pädophilen Jeffrey Epstein ist. Donald Trump findet das gar nicht lustig. Seine Justizministerin erklärt sich dennoch. 10.07.2025

Anhaltender Hickhack um die Aufarbeitung des Falls Jeffrey Epstein belastet die Opfer. Eine ganze Reihe von Frauen, die gegen den inzwischen verstorbenen Sexualstraftäter ausgesagt haben, sind für eine Veröffentlichung weiterer Akten – ein Gericht hat nun anders entschieden.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Einige Opfer des Pädophilen Jeffrey Epstein sprechen sich für eine Freigabe der Akten aus und wollen mehr über den Fall wissen.

Ein Gericht musste nun entscheiden, ob Aussagen von Epsteins Komplizin Ghislaine Maxwell veröffentlicht werden dürfen.

Der Umgang des Justizministeriums mit Maxwell ist ebenso heftig umstritten wie das Thema Akteneinsicht.

Zwei Frauen klagen, Jeffrey Epstein habe sich 2009, als er Freigang hatte, an ihnen vergangen.

Das Justizministerium plant, dem House Oversight Committee ab dem 22. August erste Akten zur Einsicht zu geben.

«Um dem Präsidenten zu helfen, es zu vertuschen»: Ein Demokrat kritisiert das House Oversight Committee scharf. Mehr anzeigen

Im Fall Epstein sollen die Akten auf den Tisch – so zumindest wünschen es sich viele der Opfer des Sexualstraftäters. Eine Offenlegung sei längst überfällig, stellten sich eine Reihe von Frauen hinter Forderungen, weitere Ermittlungsunterlagen öffentlich zu machen. Damit wollten sie auch möglichen Verschleierungen in Politik und High Society ein Ende setzen.

«Ich bin kein Spielball in Ihrem politischen Krieg», hiess es in einem Schreiben, das eine der betroffenen Frauen über ihren Anwalt beim zuständigen Gericht einreichte. Die schleppende Aufarbeitung und die vielen Fragen machen ihr zu schaffen. «Was Sie getan haben und weiterhin tun, das nagt Tag für Tag an mir», schrieb die Frau.

Gegen den in höchsten gesellschaftlichen und politischen Kreisen gut vernetzten US-Investmentbanker Jeffrey Epstein sammelten sich im Laufe der Zeit unzählige Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs.

Was bisher geschah

2019 wurde er – nachdem er bereits in einem anderen Fall verurteilt worden war – angeklagt, über viele Jahre hinweg systematisch Minderjährige sexuell ausgebeutet und missbraucht zu haben.

In der Untersuchungshaft wurde Epstein kurz danach tot aufgefunden. Die Behörden gehen von Suizid aus. Epsteins Vertraute Ghislaine Maxwell wurde später wegen ihrer Rolle beim Aufbau eines Rings zur sexuellen Ausbeutung zu 20 Jahren Haft verurteilt.

Let’s not forget the victims named in the Epstein files are not the men who used & abused. Nor Maxwell, who groomed & recruited. They are the kids who were betrayed by adults they trusted. www.digitaldrumbeat.com/p/rememberin...



[image or embed] — JoeinNJfightsfordemocracy (@progavalanche.bsky.social) 14. August 2025 um 17:41

Mehrere Frauen haben Schreiben aufgesetzt, in denen sie ihre Unterstützung für eine Veröffentlichung von Aussagen vor der sogenannten Grand Jury erklärten, die zu den Anklagen gegen Epstein und Maxwell geführt hatten. Als Voraussetzung nannten sie, dass sie das Material einsehen dürfen und sensible Informationen geschwärzt werden.

Der Streit um die Akten

Das US-Justizministerium hatte das Gericht zuletzt gebeten, die Protokolle der hinter verschlossener Tür vor der Grand Jury abgelegten Aussagen zu veröffentlichen. Wohl auch um jene zu beschwichtigen, die der Regierung vorwerfen, den Skandal mit allen Mitteln aus der Welt schaffen zu wollen und über manche Informationen den Deckmantel des Schweigens auszubreiten.

Den Fall Epstein begleiteten viele Streitereien und Verschwörungstheorien aufgrund der Freundschaften des Beschuldigten mit reichen und mächtigen Persönlichkeiten. Darunter US-Präsident Donald Trump selbst – oder auch der britische Prinz Andrew und der ehemalige US-Präsident Bill Clinton.

Im Juli hatte das Justizministerium zunächst angekündigt, keine weiteren Akten im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen Epstein zu veröffentlichen. Die Staatsanwaltschaft beantragte jedoch die Freigabe der Protokolle der Grand Jury. Das zuständige Gericht bat daraufhin betroffene Frauen um ihren Standpunkt zu einer Veröffentlichung der Aussagen.

«Warum ist sie die einzige, die derzeit im Gefängnis ist?»

Alicia Arden, die Epstein sexuellen Missbrauch in den 1990er Jahren zur Last legt, gehört zu den Frauen, die eine Freigabe befürworten. Auf einer Pressekonferenz in Los Angeles erklärte sie in der vergangenen Woche, dazu solle aber auch die jüngste Befragung Maxwells im Gefängnis zählen.

Maxwell dürfe in diesem Verfahren keine spezielle Behandlung bekommen. Die Vorgehensweise des Justizministeriums sei bisher «sehr beunruhigend» gewesen, sagte Arden. Im Interview mit dem rechten US-Sender «NewsNation» fragt sie: «Warum ist sie die einzige, die derzeit im Gefängnis ist? Und wer sind diese anderen mutmasslichen Pädophilen?»

Epstein survivor Alicia Arden on Ghislaine Maxwell: “She should be moved back to the facility where she was. She was convicted of sex trafficking of children. I’ve also wondered, why is she the only one currently in prison and who are these other alleged pedophiles?” pic.twitter.com/pYOdioHaxY — Marco Foster (@MarcoFoster_) August 18, 2025

Der stellvertretende Justizminister Todd Blanche hatte Maxwell im Juli neun Stunden lang befragt. Im Anschluss daran war die Inhaftierte aus einem Bundesgefängnis in Florida in eine Haftanstalt mit geringerer Sicherheitsstufe in Texas verlegt worden.

«Jeffrey Epstein ist tot. Ghislaine Maxwell ist es nicht»

«Für die Überlebenden, die mutig ausgesagt haben, hat die Wahrnehmung, dass Frau Maxwell in der öffentlichen Debatte legitimiert wird, bereits zu einer erneuten Traumatisierung geführt», hiess es in einem Schreiben zweier Anwälte, die zahlreiche Opfer Epsteins vertreten.

Maxwells Anwalt David Oscar Markus hingegen stellte sich gegen eine Freigabe der Protokolle der Grand Jury. «Jeffrey Epstein ist tot. Ghislaine Maxwell ist es nicht», schrieb er ans Gericht.

Ghislaine Maxwell has nothing to lose and every reason to lie for Trump to win a pardon at the end of his term. Trump pardons her, she lies to shield his Epstein ties—and they both walk away scot-free. No justice for their victims. No consequences for their crimes and corruption.



[image or embed] — Daniel Goldman (@danielsgoldman.dg4ny.co) 17. August 2025 um 22:13

Am gestrigen Montag hat Richter Paul A. Engelmayer eine Entscheidung gefällt. Sie dürfte Maxwell gefallen: Die Aufzeichnungen bleiben unter Verschluss. Engelmayer begründete seine Entscheidung unter anderem damit, dass eine Veröffentlichung das Vertrauen von Personen untergraben könnte, die vor zukünftigen Grand Jurys aussagen sollen.

Justizministerium will Kongress Epstein-Akten übergeben

Die US-Regierung plant, Dokumente aus den Ermittlungen gegen den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein an das House Oversight Committee des Repräsentantenhauses zu übergeben.

Audrey Strauss, amtierender Staatsanwalt des Southern District of New York, deutet am 2. Juli 2020 bei einer Pressekonferenz auf ein Bild von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell. KEYSTONE

Das Justizministerium habe den Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses informiert, dass es ab dem 22. August anfangen werde, Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Das teilte der republikanischen Ausschuss-Vorsitzenden, James Comer, gestern mit.

Das Ministerium verwahre zahlreiche Unterlagen: «Es wird einige Zeit dauern, bis alle Unterlagen vorliegen und die Identifizierung der Opfer sowie sämtliches Material über sexuellen Kindesmissbrauch geschwärzt sind», erklärte er. Damit kommt das Ministerium einer Anordnung Comers von Anfang August nach.

«Um dem Präsidenten zu helfen, es zu vertuschen»

Suhas Subramanyam, der für die Demokraten im republikanisch geführten House Oversight Committee sitzt, kritisiert beim linken Sender MSNBC, dass der Ausschuss Justizministerin Pam Bondi oder Alex Acosta nicht befragt – das ist Staatsanwalt, der Epstein 2008 einen «sweetheart deal» geschenkt hat.

In der folgenden Zeit hatte Epstein Freigang – und gerade kommt heraus, dass er sich damals weiter an Frauen vergangen haben soll: «ABC News» berichtet, zwei Frauen hätten Klage erhoben, weil der Multimillionär sie missbraucht haben soll. «Sie haben Epstein von Haken gelassen», schimpft Subramanyam über jenen «sweetheart deal».

Der Ausschuss tue nur so, als ob er untersuche, ohne es wirklich zu tun, legt der Demokrat nach. «Im Prinzip, um dem Präsidenten zu helfen, es zu vertuschen.» Er hoffe, dass die republikanische Ausschuss-Mehrheit nicht verhindert, dass das House Oversight Committee die Akten veröffentlicht, die aus dem Justizministerium kommen sollen.

(AP/dpa/phi)