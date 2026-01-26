  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Er sorgte sich um diese Menschen» Wer war der Mann, den ICE in Minneapolis erschoss?

Lea Oetiker

26.1.2026

Alex Pretti ist die zweite Person, die durch ICE starb.
Alex Pretti ist die zweite Person, die durch ICE starb.
Keystone/EPA/Craig Lassig

Am Samstag wurde erneut eine Person durch die US-Einwanderungsbehörde ICE erschossen. Wer war Alex Pretti?

Lea Oetiker

26.01.2026, 06:59

26.01.2026, 07:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der 37-jährige Alex Jeffrey Pretti aus Minneapolis wurde von ICE-Beamten erschossen, drei Wochen nach dem Tod von Renée Good.
  • Er war Intensivpfleger, unbescholten und engagierte sich bei Protesten gegen die US-Einwanderungspolitik.
  • Nach Prettis Tod erklärte das US-Heimatschutzministerium, er sei bewaffnet gewesen.
  • Ob Pretti wirklich eine Waffe bei sich hatte, ist bisher noch unklar.
Mehr anzeigen

Nur drei Wochen nach dem Tod von Renée Good, haben Beamte der US-Einwanderungsbehörde ICE erneut einen Menschen erschossen. Es handelt sich um den 37-Jährigen Alex Jeffrey Pretti aus Minneapolis.

Pretti arbeitete als Intensivpfleger in einem Spital der Veteranenbehörde. Zudem soll er laut seinen Angehärigen begeisterter Outdoor-Sportler gewesen sein.

Geboren wurde er im Bundesstaat Illiois und war US-Staatsbürger. Er spielte Football und Baseball in der Schule, war Boyscout und sang im Green Bay Boy Choir. Nach seinem Studium in Minnesota arbeitete er als Forschungswissenschaftler, später kehrte er zurück auf die Schulbank, um Krankenpfleger zu werden.

Gerichtsunterlagen zeigen, dass er keine Vorstrafen hatte. Wie bei Renée Good. Der 37-Jährige lebte rund zwei Kilometer vom Tatort entfernt. Nachbarn beschrieben ihn als ruhig und warmherzig.

«Er sorgte sich um diese Menschen»

Laut dem Vater engagierte sich Alex Pretti regelmässig bei Demonstrationen gegen die Einwanderungspolitik der US-Regierung. «Er fand es furchtbar – Kinder zu entführen, Menschen einfach von der Strasse wegzuholen. Er sorgte sich um diese Menschen und wusste, dass das falsch war. Deshalb nahm er auch an Protesten teil», sagte Michael Pretti der AP.

«Er hat sich zutiefst um andere Menschen gekümmert, und er war sehr aufgebracht über das, was in Minneapolis und in den gesamten Vereinigten Staaten mit ICE geschah – so wie Millionen andere Menschen auch», so der Vater weiter zur Nachrichtenagentur.

Auch eine frühere Ehefrau bestätigte gegenüber AP, Pretti habe sich bei Protesten aktiv gezeigt. Er sei Demokrat gewesen und habe sich 2020 an landesweiten Demonstrationen nach der Tötung George Floyds beteiligt – unweit seiner damaligen Wohnung in Minneapolis. Seit der Trennung vor mehr als zwei Jahren habe sie jedoch keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt.

Selbstverteidigung oder nicht?

Nach Prettis Tod erklärte das US-Heimatschutzministerium, er sei bewaffnet gewesen, die Schüsse auf ihn seien aus Selbstverteidigung erfolgt. Die Familie des Getöteten gab an, Pretti habe mindestens eine Waffe besessen und eine Genehmigung gehabt, sie in der Öffentlichkeit zu tragen.

Ob Pretti am Tag seines Todes tatsächlich bewaffnet war, ist bislang unklar. Auf den Aufnahmen ist lediglich zu erkennen, dass er ein Handy in der Hand hielt.

Mehr zum Thema

USA unter Donald Trump. Trump macht Druck auf demokratischen Gouverneur Minnesotas

USA unter Donald TrumpTrump macht Druck auf demokratischen Gouverneur Minnesotas

Proteste nach Todesschüssen. Es reicht! Ist Trumps Abschiebepolitik an einem Wendepunkt?

Proteste nach TodesschüssenEs reicht! Ist Trumps Abschiebepolitik an einem Wendepunkt?

Wachsende Wut auf den Präsidenten. ICE erschiesst eine weitere Person in Minneapolis – und Trump tritt nach

Wachsende Wut auf den PräsidentenICE erschiesst eine weitere Person in Minneapolis – und Trump tritt nach

Meistgelesen

Superstar erhält nach irrer Szene an der Skiflug-WM Sprungverbot
«Man muss dem Geld folgen» – so verdrängt Zürich seine Mieter
Monica Kissling: «Im Februar könnte es überraschende Neuigkeiten geben»
Historisches Gebäude in der Altstadt brennt aus – Einsatz dauert an
Trump macht Druck auf demokratischen Gouverneur Minnesotas