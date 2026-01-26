Alex Pretti ist die zweite Person, die durch ICE starb. Keystone/EPA/Craig Lassig

Am Samstag wurde erneut eine Person durch die US-Einwanderungsbehörde ICE erschossen. Wer war Alex Pretti?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der 37-jährige Alex Jeffrey Pretti aus Minneapolis wurde von ICE-Beamten erschossen, drei Wochen nach dem Tod von Renée Good.

Er war Intensivpfleger, unbescholten und engagierte sich bei Protesten gegen die US-Einwanderungspolitik.

Nach Prettis Tod erklärte das US-Heimatschutzministerium, er sei bewaffnet gewesen.

Ob Pretti wirklich eine Waffe bei sich hatte, ist bisher noch unklar. Mehr anzeigen

Nur drei Wochen nach dem Tod von Renée Good, haben Beamte der US-Einwanderungsbehörde ICE erneut einen Menschen erschossen. Es handelt sich um den 37-Jährigen Alex Jeffrey Pretti aus Minneapolis.

Pretti arbeitete als Intensivpfleger in einem Spital der Veteranenbehörde. Zudem soll er laut seinen Angehärigen begeisterter Outdoor-Sportler gewesen sein.

Geboren wurde er im Bundesstaat Illiois und war US-Staatsbürger. Er spielte Football und Baseball in der Schule, war Boyscout und sang im Green Bay Boy Choir. Nach seinem Studium in Minnesota arbeitete er als Forschungswissenschaftler, später kehrte er zurück auf die Schulbank, um Krankenpfleger zu werden.

Gerichtsunterlagen zeigen, dass er keine Vorstrafen hatte. Wie bei Renée Good. Der 37-Jährige lebte rund zwei Kilometer vom Tatort entfernt. Nachbarn beschrieben ihn als ruhig und warmherzig.

«Er sorgte sich um diese Menschen»

Laut dem Vater engagierte sich Alex Pretti regelmässig bei Demonstrationen gegen die Einwanderungspolitik der US-Regierung. «Er fand es furchtbar – Kinder zu entführen, Menschen einfach von der Strasse wegzuholen. Er sorgte sich um diese Menschen und wusste, dass das falsch war. Deshalb nahm er auch an Protesten teil», sagte Michael Pretti der AP.

«Er hat sich zutiefst um andere Menschen gekümmert, und er war sehr aufgebracht über das, was in Minneapolis und in den gesamten Vereinigten Staaten mit ICE geschah – so wie Millionen andere Menschen auch», so der Vater weiter zur Nachrichtenagentur.

Auch eine frühere Ehefrau bestätigte gegenüber AP, Pretti habe sich bei Protesten aktiv gezeigt. Er sei Demokrat gewesen und habe sich 2020 an landesweiten Demonstrationen nach der Tötung George Floyds beteiligt – unweit seiner damaligen Wohnung in Minneapolis. Seit der Trennung vor mehr als zwei Jahren habe sie jedoch keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt.

Selbstverteidigung oder nicht?

Nach Prettis Tod erklärte das US-Heimatschutzministerium, er sei bewaffnet gewesen, die Schüsse auf ihn seien aus Selbstverteidigung erfolgt. Die Familie des Getöteten gab an, Pretti habe mindestens eine Waffe besessen und eine Genehmigung gehabt, sie in der Öffentlichkeit zu tragen.

Ob Pretti am Tag seines Todes tatsächlich bewaffnet war, ist bislang unklar. Auf den Aufnahmen ist lediglich zu erkennen, dass er ein Handy in der Hand hielt.