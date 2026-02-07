Wer war die unbekannte Gestalt auf Epsteins Gefängnisflur in der Todesnacht?

Diese Aufnahme eines Überwachungsvideos im Epstein-Gefängnis hat neue Spekulationen entfacht. BUREAU OF PRISONS

Eine orangefarbene Gestalt auf der Treppe, widersprüchliche Aussagen und fehlende Kontrollen: Neue Details im Fall Jeffrey Epstein lassen den Gefängnistod des Milliardärs erneut rätselhaft erscheinen.

Redaktion blue News Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Neue Unterlagen zum Tod von Jeffrey Epstein zeigen mögliche Widersprüche in Überwachungsvideos und Zeugenaussagen.

Ermittler stellten zahlreiche Versäumnisse des Gefängnispersonals und Sicherheitsprobleme fest.

Offiziell gilt Epsteins Tod dennoch weiterhin als Suizid. Mehr anzeigen

Neu veröffentlichte Dokumente des US-Justizministeriums zum Tod von Jeffrey Epstein werfen Fragen zur offiziellen Darstellung seines Suizids im Jahr 2019 auf. Überwachungsvideos zeigen in der Todesnacht eine nicht identifizierte Person in orangefarbener Kleidung auf dem Weg zu Epsteins Zellenetage, ein Detail, das laut dem US-Sender CBS in offiziellen Berichten nicht erwähnt wird.

Die Identität der Person wird unterschiedlich gedeutet. Nach Einschätzung des FBI könnte es sich um einen Gefangenen handeln, während der Generalinspektor des Justizministeriums von einem Bediensteten mit orangefarbener Wäsche ausging. In seinem Abschlussbericht hielt er fest, dass ein nicht identifizierter Wachhabender um 22.39 Uhr die Treppe hinaufging und zwei Minuten später wieder erschien – obwohl offiziell lange erklärt worden war, niemand habe die betreffende Ebene betreten.

Mystery orange shape spotted near Jeffrey Epstein’s jail cell night before his death: report https://t.co/CM5R7KBE9e pic.twitter.com/QtHVtkxhpx — New York Post (@nypost) July 31, 2025

Wie CBS berichtet, bleibt die Identität dieser Person ungeklärt, eine genaue Analyse der Videoaufnahmen war aufgrund der Kameraposition erschwert.

Widersprüchliche Aussagen und gefälschte Protokolle

Aussagen von Gefängnismitarbeitenden widersprechen sich, Kontrollrunden wurden offenbar ausgelassen, Protokolle gefälscht und wichtige Sicherheitsvorgaben missachtet, während auch technische Mängel bei der Videoüberwachung die Aufklärung erschwerten. Trotz dieser Widersprüche halten Ermittler weiterhin an der Suizid-Version fest.

Zusätzlich sorgt der Umgang mit zentralen Beweismitteln für Kritik. So konnte etwa die Schlinge, mit der Epstein sich erhängt haben soll, später nicht eindeutig identifiziert werden. Auch die Erinnerungslücken eines Beamten, der Epsteins Leiche entdeckte, sowie widersprüchliche Angaben darüber, ob sich noch Gegenstände um seinen Hals befanden, verstärken Zweifel am genauen Ablauf der Ereignisse.

Ein weiterer schwerwiegender Punkt betrifft die Unterbringung Epsteins kurz vor seinem Tod. Obwohl angeordnet worden war, ihn nicht allein in einer Zelle zu lassen, wurde sein Zellengenosse verlegt, ohne Ersatz zu organisieren. Ermittler führen dies unter anderem auf Personalmangel, Überstunden und organisatorische Defizite zurück − Faktoren, die laut Bericht eine Kette von Sicherheitsversagen in der Todesnacht begünstigten.