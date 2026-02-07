Wer war die unbekannte Gestalt auf Epsteins Gefängnisflur in der Todesnacht?

Neu veröffentlichte Dokumente des US-Justizministeriums zum Tod von Jeffrey Epstein werfen Fragen zur offiziellen Darstellung seines Suizids im Jahr 2019 auf. Überwachungsvideos zeigen in der Todesnacht eine nicht identifizierte Person in orangefarbener Kleidung auf dem Weg zu Epsteins Zellenetage, ein Detail, das laut dem US-Sender CBS in offiziellen Berichten nicht erwähnt wird.
Die Identität der Person wird unterschiedlich gedeutet. Nach Einschätzung des FBI könnte es sich um einen Gefangenen handeln, während der Generalinspektor des Justizministeriums von einem Bediensteten mit orangefarbener Wäsche ausging. In seinem Abschlussbericht hielt er fest, dass ein nicht identifizierter Wachhabender um 22.39 Uhr die Treppe hinaufging und zwei Minuten später wieder erschien – obwohl offiziell lange erklärt worden war, niemand habe die betreffende Ebene betreten.
Wie CBS berichtet, bleibt die Identität dieser Person ungeklärt, eine genaue Analyse der Videoaufnahmen war aufgrund der Kameraposition erschwert.
Widersprüchliche Aussagen und gefälschte Protokolle
Aussagen von Gefängnismitarbeitenden widersprechen sich, Kontrollrunden wurden offenbar ausgelassen, Protokolle gefälscht und wichtige Sicherheitsvorgaben missachtet, während auch technische Mängel bei der Videoüberwachung die Aufklärung erschwerten. Trotz dieser Widersprüche halten Ermittler weiterhin an der Suizid-Version fest.
Zusätzlich sorgt der Umgang mit zentralen Beweismitteln für Kritik. So konnte etwa die Schlinge, mit der Epstein sich erhängt haben soll, später nicht eindeutig identifiziert werden. Auch die Erinnerungslücken eines Beamten, der Epsteins Leiche entdeckte, sowie widersprüchliche Angaben darüber, ob sich noch Gegenstände um seinen Hals befanden, verstärken Zweifel am genauen Ablauf der Ereignisse.
Ein weiterer schwerwiegender Punkt betrifft die Unterbringung Epsteins kurz vor seinem Tod. Obwohl angeordnet worden war, ihn nicht allein in einer Zelle zu lassen, wurde sein Zellengenosse verlegt, ohne Ersatz zu organisieren. Ermittler führen dies unter anderem auf Personalmangel, Überstunden und organisatorische Defizite zurück − Faktoren, die laut Bericht eine Kette von Sicherheitsversagen in der Todesnacht begünstigten.
Epstein-Skandal: Kronprinzessin bittet um Verzeihung
Im Skandal um die Freundschaft von der Kronprinzessin mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wartet ganz Norwegen seit Tagen auf eine Reaktion der Königsfamilie.