Wer war die unbekannte Gestalt auf Epsteins Gefängnisflur in der Todesnacht?

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Video wirft Fragen auf Wer war die unbekannte Gestalt auf Epsteins Gefängnisflur in der Todesnacht?

Gabriela Beck

7.2.2026

Diese Aufnahme eines Überwachungsvideos im Epstein-Gefängnis hat neue Spekulationen entfacht.
Diese Aufnahme eines Überwachungsvideos im Epstein-Gefängnis hat neue Spekulationen entfacht.
BUREAU OF PRISONS

Eine orangefarbene Gestalt auf der Treppe, widersprüchliche Aussagen und fehlende Kontrollen: Neue Details im Fall Jeffrey Epstein lassen den Gefängnistod des Milliardärs erneut rätselhaft erscheinen.

Redaktion blue News

07.02.2026, 22:05

07.02.2026, 22:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Neue Unterlagen zum Tod von Jeffrey Epstein zeigen mögliche Widersprüche in Überwachungsvideos und Zeugenaussagen.
  • Ermittler stellten zahlreiche Versäumnisse des Gefängnispersonals und Sicherheitsprobleme fest.
  • Offiziell gilt Epsteins Tod dennoch weiterhin als Suizid.
Mehr anzeigen

Neu veröffentlichte Dokumente des US-Justizministeriums zum Tod von Jeffrey Epstein werfen Fragen zur offiziellen Darstellung seines Suizids im Jahr 2019 auf. Überwachungsvideos zeigen in der Todesnacht eine nicht identifizierte Person in orangefarbener Kleidung auf dem Weg zu Epsteins Zellenetage, ein Detail, das laut dem US-Sender CBS in offiziellen Berichten nicht erwähnt wird.

Die Identität der Person wird unterschiedlich gedeutet. Nach Einschätzung des FBI könnte es sich um einen Gefangenen handeln, während der Generalinspektor des Justizministeriums von einem Bediensteten mit orangefarbener Wäsche ausging. In seinem Abschlussbericht hielt er fest, dass ein nicht identifizierter Wachhabender um 22.39 Uhr die Treppe hinaufging und zwei Minuten später wieder erschien – obwohl offiziell lange erklärt worden war, niemand habe die betreffende Ebene betreten.

Wie CBS berichtet, bleibt die Identität dieser Person ungeklärt, eine genaue Analyse der Videoaufnahmen war aufgrund der Kameraposition erschwert.

Widersprüchliche Aussagen und gefälschte Protokolle

Aussagen von Gefängnismitarbeitenden widersprechen sich, Kontrollrunden wurden offenbar ausgelassen, Protokolle gefälscht und wichtige Sicherheitsvorgaben missachtet, während auch technische Mängel bei der Videoüberwachung die Aufklärung erschwerten. Trotz dieser Widersprüche halten Ermittler weiterhin an der Suizid-Version fest.

blue News entlarvt Fälschungen. So entstehen Falschmeldungen im Fall Epstein – und so erkennst du sie

blue News entlarvt FälschungenSo entstehen Falschmeldungen im Fall Epstein – und so erkennst du sie

Zusätzlich sorgt der Umgang mit zentralen Beweismitteln für Kritik. So konnte etwa die Schlinge, mit der Epstein sich erhängt haben soll, später nicht eindeutig identifiziert werden. Auch die Erinnerungslücken eines Beamten, der Epsteins Leiche entdeckte, sowie widersprüchliche Angaben darüber, ob sich noch Gegenstände um seinen Hals befanden, verstärken Zweifel am genauen Ablauf der Ereignisse.

Ein weiterer schwerwiegender Punkt betrifft die Unterbringung Epsteins kurz vor seinem Tod. Obwohl angeordnet worden war, ihn nicht allein in einer Zelle zu lassen, wurde sein Zellengenosse verlegt, ohne Ersatz zu organisieren. Ermittler führen dies unter anderem auf Personalmangel, Überstunden und organisatorische Defizite zurück − Faktoren, die laut Bericht eine Kette von Sicherheitsversagen in der Todesnacht begünstigten.

Epstein-Skandal: Kronprinzessin bittet um Verzeihung

Epstein-Skandal: Kronprinzessin bittet um Verzeihung

Im Skandal um die Freundschaft von der Kronprinzessin mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wartet ganz Norwegen seit Tagen auf eine Reaktion der Königsfamilie.

Invalid date

Mehr zum Thema

Epstein-Skandal. Clintons fordern ihre öffentliche Anhörung in Kongressausschuss

Epstein-SkandalClintons fordern ihre öffentliche Anhörung in Kongressausschuss

5 Punkte zu Epstein. Der Fisch stinkt vom Kopf her

5 Punkte zu EpsteinDer Fisch stinkt vom Kopf her

Nach Epstein-Veröffentlichungen. Skandal-Prinz Andrew flieht in Nacht-und-Nebel-Aktion ins Exil

Nach Epstein-VeröffentlichungenSkandal-Prinz Andrew flieht in Nacht-und-Nebel-Aktion ins Exil

Meistgelesen

«Ich habe die Medaille schon zurückgebracht, weil ich die sonst verlieren würde»
Males bringt YB in Unterzahl in Führung – VAR nimmt Treffer zurück
Italienische Sensation im Eisschnelllauf ++ Vlhova gibt an Olympia ihr Comeback
Wer war die unbekannte Gestalt auf Epsteins Gefängnisflur in der Todesnacht?
Mike von Grünigen verrät: «Auch als Kind fuhr Franjo am Limit»