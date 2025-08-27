  1. Privatkunden
Übertragung durch Stechmücken West-Nil-Virus fordert immer mehr Opfer in Südeuropa

Maximilian Haase

27.8.2025

In Italien sind mehrere Menschen am West-Nil-Fieber gestorben. (Archivbild)
In Italien sind mehrere Menschen am West-Nil-Fieber gestorben. (Archivbild)
Andreas Lander/dpa-Zentralbild/dpa

Das West-Nil-Virus fordert auch in Südeuropa immer mehr Opfer: Italien meldet eine auffällige Zunahme der Fälle – mit inzwischen 22 Toten. Auch andere Länder sind betroffen.

Maximilian Haase

27.08.2025, 22:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Italien sind über 350 Menschen am West-Nil-Virus erkrankt, 22 starben bislang daran - eine Verdopplung innerhalb kurzer Zeit.
  • Das Virus wird durch heimische Stechmücken übertragen – auch Länder wie Griechenland melden Fälle von Infektionen.
  • Rund 80 Prozent der Infizierten merken nichts von der Infektion, in schweren Fällen drohen Hirnentzündungen und Lähmungen.
Mehr anzeigen

Was wie eine tropische Krankheit klingt, ist inzwischen auch in Europa auf dem Vormarsch: Das West-Nil-Virus breitet sich aus – und sorgt in Südeuropa für immer mehr Opfer. In Italien sind seit Jahresbeginn mindestens 22 Menschen infolge einer Infektion gestorben, meist ältere oder geschwächte Personen. Damit hat sich die Todeszahl binnen weniger Tage verdoppelt. Noch vergangene Woche lag sie bei elf.

Über 350 Infektionsfälle wurden offiziell gemeldet, die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein. 158 der Infizierten hätten den Behörden zufolge neuroinvasive Symptome  wie Hirnentzündungen oder Lähmungen entwickelt.

In der Schweiz etabliert. Diese Krankheiten kann die Tigermücke übertragen

In der Schweiz etabliertDiese Krankheiten kann die Tigermücke übertragen

Besonders betroffen sind Regionen rund um Rom und Kampanien, wo die Behörden mittlerweile grossflächig Insektizide versprühen, um die Ausbreitung zu stoppen. In Orten wie Sessa Aurunca wird nachts flächendeckend gesprüht.

Fälle auch in Griechenland und anderen Ländern

Auch andere Länder melden Infektionen: Griechenland verzeichnet in diesem Jahr die ersten registrierten Todesfälle durch das West-Nil-Virus. Laut dem wöchentlichen Bericht der Gesundheitsbehörde EODY handelt es sich um zwei Patienten im Alter über 78 Jahre, die eine Infektion des zentralen Nervensystems durch das Virus hatten. Ende August wurden  insgesamt 47 Fälle bestätigt. Elf Erkrankte wurden in Kliniken behandelt, zwei von ihnen lagen auf Intensivstationen.

Berichte über Fälle des West-Nil-Virus gibt es auch aus Serbien, Rumänien, Frankreich, Spanien und Bulgarien. Betroffen von einem schweren Verlauf seien dabei vor allem Männer über 65.

80 Prozent merken nichts von einer Infektion

Die Gefahr geht nicht von exotischen Mückenarten aus, sondern von einheimischen Stechmücken, insbesondere der Culex pipiens, auch als «Gemeine Stechmücke» bekannt. «Europa tritt in eine neue Phase ein, in der eine länger anhaltende, weitverbreitete und intensive Übertragung von durch Mücken übertragenen Krankheiten zur neuen Normalität wird», warnt Pamela Rendi-Wagner, Direktorin der Europäischen Gesundheitsbehörde (ECDC).

Mücken-Forschung. Wirst du häufiger als andere gestochen? Das ist der Grund

Mücken-ForschungWirst du häufiger als andere gestochen? Das ist der Grund

Rund 80 Prozent der Infizierten merken nichts von der Infektion. Bei etwa 20 Prozent treten grippeähnliche Symptome wie Fieber, Kopfschmerzen oder Hautausschläge auf. Besonders gefährlich wird es, wenn das Virus das Nervensystem angreift – dann drohen Hirnentzündungen, Lähmungen und Krampfanfälle. Die Sterblichkeit in solchen Fällen liegt bei knapp 14 Prozent.

Mediziner raten dazu, Mückenschutzmittel aufzutragen und wenn möglich Moskitonetze über den Betten aufzuspannen.

