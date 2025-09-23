  1. Privatkunden
Geldstrafen angekündigt Gefährliches Virus fordert Tote – jetzt ergreift italienische Region drastische Massnahmen

Sven Ziegler

23.9.2025

Aufgrund des Klimawandels breitet sich das West-Nil-Virus vermehrt in Europa aus.
Aufgrund des Klimawandels breitet sich das West-Nil-Virus vermehrt in Europa aus.
Cynthia Goldsmith/CENTERS FOR DISEASE CONTROL/EPA/dpa

Auf Sardinien breitet sich das West-Nil-Virus rasant aus. Nach mehreren Todesfällen setzen die Behörden nun auf Drohnen, Geldstrafen – und die Mithilfe der Bevölkerung.

Sven Ziegler

23.09.2025, 10:41

23.09.2025, 11:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das West-Nil-Virus hat in Italien bereits 647 bestätigte Fälle und 47 Todesopfer gefordert.
  • Auf Sardinien sollen Drohnen helfen, Brutstätten der Mücken zu lokalisieren und zu bekämpfen.
  • Auch Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, Wasserbehälter und andere Brutplätze zu beseitigen.
Mehr anzeigen

Auf der italienischen Ferieninsel Sardinien nehmen die Fälle des West-Nil-Virus alarmierend zu. Besonders betroffen ist die Region Oristano, wo sich durch heisses, feuchtes Klima und nahegelegene Reisfelder ideale Bedingungen für Mücken bilden. Laut dem italienischen Sender Rai News wurden dort bereits 30 Infektionen bestätigt.

Federico Argiolas, Sonderbeauftragter der lokalen Gesundheitsbehörde ASL 5, warnt: «Die Epidemie ist nicht nur eine gesundheitliche, sondern auch eine systemische Bedrohung.» Um die Ausbreitung einzudämmen, setzt Sardinien auf einen breit angelegten Aktionsplan. Geplant ist ein Treffen mit Vertretern der Gemeinden, der Provinzverwaltung, dem zooprophylaktischen Institut und der regionalen Blutbank. Ziel sei es, eine «gemeinsame Front» zu bilden.

Im nahen Italien ist das West-Nil-Virus in den Mücken bereits etabliert, nun untersucht das Tessin im Rahmen einer Studie Blutspenden auf Viren und Antikörper. (Symbolbild)
Im nahen Italien ist das West-Nil-Virus in den Mücken bereits etabliert, nun untersucht das Tessin im Rahmen einer Studie Blutspenden auf Viren und Antikörper. (Symbolbild)
sda

Auch die Bevölkerung soll ihren Beitrag leisten: Wasserbecken, Blumentöpfe oder Tiertränken sollen regelmässig geleert werden, um mögliche Brutplätze zu beseitigen. Argiolas betont, dass selbst verlassene oder unvollendete Gebäude ideale Nistplätze für Mücken darstellen können. Wer Auflagen nicht befolgt, müsse künftig mit Geldstrafen rechnen.

Die Behörden wollen zudem Drohnen einsetzen, um Brutstätten der Mücken aus der Luft aufzuspüren. «Lange Kleidung, Insektenschutzmittel und Moskitonetze reichen nicht aus», sagt Argiolas. Nur eine Kombination aus technischer Überwachung, Bürgerbeteiligung und behördlicher Kontrolle könne die Lage verbessern.

Auch im Tessin Fälle gemeldet

Nach Angaben von Rai News ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen in Italien mittlerweile auf 647 gestiegen – ein Plus von 65 Fällen innerhalb weniger Tage. Insgesamt wurden 47 Todesfälle gemeldet.

Das West-Nil-Virus wird durch die asiatische Tigermücke übertragen. Rund ein Fünftel der Infizierten entwickelt grippeähnliche Symptome wie Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen oder Lymphknotenschwellungen. Besonders ältere und vorerkrankte Menschen sind gefährdet: In seltenen Fällen kann es zu Hirnhaut- oder Gehirnentzündungen kommen, die bleibende Schäden oder sogar den Tod zur Folge haben.

Auch im Tessin breitet sich das West-Nil-Virus bereits aus. Ein Ausbruch wurde zwar noch nicht festgestellt, dennoch bereitet der Kanton bereits jetzt mögliche Massnahmen vor.

