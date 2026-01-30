  1. Privatkunden
«Er ist cineastisch» Wettbüros setzen bei «Melania» auf miese Kritik und einen Flop an der Kinokasse

dpa

30.1.2026 - 14:03

Das Präsidentenpaar zeigt sich hochzufrieden mit dem Film «Melania», doch der Regisseur stapelt eher tief. Bei den Wettbüros stehen die Chancen gut – dass der Streifen bei Kritikern und Publikum durchfällt.

,

DPA, Philipp Dahm

30.01.2026, 14:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Gestern Abend hat der Film «Melania» im Kennedy Center in Washington offiziell Premiere gefeiert.
  • Donald Trump sagt, die Dokumentation bringe «Glamour» in das Leben, während die First Lady ihn «cineastisch» findet.
  • Nicht nur der Regisseur dämpft die Erwartungen: Die Wettbüros rechnen mit miesen Kritiken und wenig Zuschauern in den Kinos.
Mehr anzeigen

Der Dokumentarfilm «Melania» über die Rückkehr der Ehefrau von US-Präsident Donald Trump ins Weisse Haus hat in Washington Premiere gefeiert.

«Ich möchte dem Publikum mein Leben zeigen, was es bedeutet, wieder eine First Lady zu sein, und (den) Übergang von der Privatperson zurück ins Weisse Haus», sagte Melania Trump gestern Abend bei der Uraufführung des Films im Kennedy Center. Die Zuschauer könnten sehen, wie sie ihren Angelegenheiten und Wohltätigkeitsverpflichtungen nachgehe.

Trump: "MELANIA, the Movie, is a MUST WATCH. Get your tickets today — Selling out, FAST!"

[image or embed]

— Aaron Rupar (@atrupar.com) 26. Januar 2026 um 17:56

Der Film zeigt die 20 Tage vor der Rückkehr ihres Ehemannes Donald Trump ins Weisse Haus. An der Premiere in der offiziell in The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts umbenannten Einrichtung nahmen neben Melania Trump der Präsident, Kongressabgeordnete und konservative Kommentatoren teil.

«Es ist filmisch»

«Er ist schön, er ist emotional, er ist cineastisch und ich bin sehr stolz darauf», sagte die 55-Jährige über den Film, der ab heute in mehr als 1500 Kinos in den USA und weltweit gezeigt werden soll. Sie habe den Film gemacht, um den Menschen zu zeigen, was es bedeute, First Lady zu werden.

Donald und Melania Trump bei der «Melania«-Ptemiere am 20. Januar im John F. Kennedy Memorial Center For The Performing Arts in Washington. 
Donald und Melania Trump bei der «Melania«-Ptemiere am 20. Januar im John F. Kennedy Memorial Center For The Performing Arts in Washington. 
KEYSTONE

Donald Trump hatte sich den fast zweistündigen Film bereits bei einer privaten Vorführung am Wochenende im Weissen Haus angesehen und sagte jetzt, er finde ihn wirklich grossartig. «Er bringt einen Glamour zurück, den man heute nicht mehr sieht», sagte Trump. «Unser Land kann ein bisschen davon gebrauchen, oder?»

In einer Teaserszene für den Film steht Melania Trump am Tag der Amtseinführung im Kapitol und wartet darauf, für die Zeremonie in die Rotunde geführt zu werden. Sie dreht ihren Kopf, blickt direkt in die Kamera und sagt: «Es geht wieder los.»

Regisseur dämpft Erwartungen

Der Film ist eine weitere Verbindung zwischen den Trumps und Amazon-Gründer Jeff Bezos, der sich sehr bemüht hat, das einst angespannte Verhältnis zum Präsidenten zu verbessern. Die Dokumentation wurde von AmazonMGM Studios produziert und soll 75 Millionen Dollar gekostet haben. Nach dem Kinostart wird sie exklusiv auf dem Streaming-Dienst Amazon Prime Video zu sehen sein.

If Trump had lost the election and was a private citizen, would Bezos have spent $75+ million on a Melania movie? bsky.app/profile/atru...

[image or embed]

— Ron Filipkowski (@ronfilipkowski.bsky.social) 30. Januar 2026 um 01:33

Melania Trump sagte, es habe ein Bieterverfahren gegeben. Amazons Angebot sei das Beste gewesen, «weil sie zugestimmt haben, den Film in die Kinos zu bringen». Wie stark sie an einem kommerziellen Erfolg des Films beteiligt wird, blieb offen. Amazon wollte sich nicht zu finanziellen Einzelheiten äussern.

Melania Trump: "It was wonderful to have so many world leaders with me on Saturday from all different fields, and we were celebrating it and the reception of the movie, of the film, was very warm ... the audience will experience many different emotions"

[image or embed]

— Aaron Rupar (@atrupar.com) 27. Januar 2026 um 14:22

Regisseur Brett Ratner dämpfte Erwartungen an einen grossen Publikumserfolg. «Es ist ein Dokumentarfilm, und Dokumentarfilme waren in der Vergangenheit keine grossen Kassenschlager», sagte er Reportern auf dem Weg zur Premiere.

Erfolg nicht an Einnahmen messen?

«Man kann nicht erwarten, dass ein Dokumentarfilm gross in den Kinos läuft.» Er werde den Erfolg nicht an den Einspielergebnissen messen. US-Präsidenten und First Ladys sehen in der Regel davon ab, während der Amtszeit externen Geschäftsvorhaben nachzugehen, um mögliche Interessenkonflikte oder ethische Bedenken zu vermeiden.

«Gute Neuigkeiten für Leute, die sich vor ICE verstecken wollen»

Late-Night-Host Seth Meyers über den Start von «Melania» in den US-Kinos, die dabei offenbar leer bleiben.

Das Ehepaar Trump ist allerdings an zahlreichen Unternehmungen beteiligt, die Uhren, Parfüms und Bibeln bis hin zu Schmuck, Weihnachtsschmuck und digitalen Sammlerstücken verkaufen.

Melania Trumps langjähriger Berater Marc Beckman wies darauf hin, dass diese noch Privatperson gewesen sei, als Amazon den Film im Januar 2025 ankündigte. Als First Lady bekomme sie auch kein Gehalt. «Warum sollten wir sie also einschränken?», fragte er.

Wettbüros rechnen mit Flop

Der Film ist das erste Projekt von Regisseur Ratner, seit er in den ersten Tagen der #MeToo-Debatte des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt wurde. Ratners Anwalt hat die Vorwürfe bestritten.

Der Regisseur ist jedoch nicht der einzige, der Erwartungen dämpft: Wie CNN berichtet, hat der Film auch bei den Wettbüros keinen guten Stand. Sie sehen demnach eine 73-prozentige Chance, dass der Streifen beim Fachportal Rotten Tomatoes eine Bewertung von unter 20 Prozent bekommt.

«Zu diesem Zeitpunkt herrscht der Glauben vor, dass der Grund dafür, dass sich der Film sich nicht gut schlagen wird, der Glauben ist, dass der Film nicht so gut ist», fasst CNN-Statistiker Harry Enten zusammen. Es wird erwartet, dass «Melania» eine bis fünf Millionen in der ersten Woche einspielt.

