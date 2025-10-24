Wie das kleine Estland von der russischen Bedrohung profitiert

Soldaten während der multinationalen Übung «Lightning» in Estland. AP Photo/Sergei Grits/Keystone

Nur 1,3 Millionen Einwohner und keine eigene Luftwaffe: Kann die Bedrohung durch einen übermächtigen Nachbarn wirtschaftliche Vorteile bringen? Das Beispiel Estland zeigt: Ja.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der kleine baltische Staat Estland mit seinen 1,3 Millionen Einwohnern wird im Osten vom übermächtigen Russland bedroht.

Zugleich profitiert die Wirtschaft von steigenden Militärausgaben und insbesondere auch vom Export von Waffensystemen ins Ausland.

In den letzten Jahren haben sich in Estland – auch dank staatlicher Förderung – unzählige Startups im Rüstungsbereich angesiedelt. Mehr anzeigen

Mit nur 1,3 Millionen Einwohnern und einer der kleinsten Streitkräfte der Nato steht Estland östlich der Grenze dem übermächtigen Russland gegenüber. Weder verfügt das kleine Land über die Kapazitäten zum Bau von Panzern und Artilleriegeschützen, noch über ein grosses Budget für den Kauf von Waffensystemen aus dem Ausland.

Auch hat es wie die beiden anderen baltischen Staaten Litauen und Lettland keine eigene Luftwaffe. Bereits seit 2004 schützen europäische Nato-Mitglieder deshalb den estnischen Luftraum. Aus gutem Grund, wie kürzliche Vorfälle gezeigt haben.

Die Angst vor Russland sitzt schon immer tief in Estland. Doch das kleine Land profitiert wirtschaftlich auch von der Bedrohung durch den übermächtigen Nachbarn.

Denn Estland baut systematisch auf seine heimische Rüstungsindustrie, um die zuletzt schwächelnde Wirtschaft in Schwung zu bringen, wie die «New York Times» schreibt. Damit könnte das kleine Land zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Sicherheit und Profite zugleich.

Putin greift nach dem Baltikum

Seit Jahren äussern estnische Politiker lautstark ihre Sorge, dass auch ihr Land angegriffen werden könnte, wenn sich der Krieg in der Ukraine beruhigt und Moskau Zeit hat, sein Militär wieder aufzubauen. Diese Befürchtung wird auch von europäischen Geheimdiensten geteilt.

Hinzu kommt, dass Putin selbst immer wieder betont, dass er die Expansion der Nato in Länder stoppen will, die Russland als Teil seines Einflussbereichs betrachtet. In den Augen des Kremlchefs gehören dazu insbesondere Mitglieder der früheren Sowjetunion.

Indessen gilt Estland – im Gegensatz zu Russland – als eines der technologisch fortschrittlichsten Länder der Welt. Die estnischen Behörden nutzen die digitale Kompetenz ihrer Arbeitskräfte, um moderne Verteidigungssysteme zu entwickeln, die auf Robotik, künstlicher Intelligenz und Cybersicherheit basieren.

«Wenn wir in neue Verteidigungsunternehmen investieren, werden diese einen hohen Mehrwert für die estnische Wirtschaft bieten», sagte der estnische Wirtschaftsminister Erkki Keldo kürzlich. Ausserdem würden diese Investitionen die Gewissheit bieten, dass Estland gut geschützt ist.

«Irgendwie einzigartig sein»

So wird die estnische Luftabwehr-Rakete «Mark-1» von künstlicher Intelligenz gesteuert, um niedrig fliegende Drohnen zu bekämpfen. Ein weiteres estnisches Unternehmen, CybExer Technologies, zählt bereits die britische, ukrainische und portugiesische Armee zu seinen Kunden für Software, die den Schutz von Online-Netzwerken vor Cyberangriffen testet. Und das Intelligence-Software-Unternehmen SensusQ analysiert Open-Source-Informationen, um Reaktionen auf dem Schlachtfeld und in Notfällen zu unterstützen.

«Als kleines Land und kleine Industrie in diesem Bereich muss man irgendwie einzigartig sein, um auf dem sehr hart umkämpften Verteidigungsmarkt erfolgreich zu sein», sagt Kalev Koidumae, Leiter des estnischen Verbandes der Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie, der «New York Times».

Und das funktioniert: Etwa 70 Prozent der in Estland hergestellten Waffen und Rüstungs-Technologien werden an ausländische Kunden exportiert. Im vergangenen Jahr beliefen sich die Einnahmen der Militärindustrie des Landes auf 500 Millionen Euro (rund 460 Millionen Franken), davon entfielen etwa 350 Millionen Euro (rund 320 Millionen Franken) auf den Verkauf von Material ins Ausland. Damit haben sich die Einnahmen gegenüber 2020 mehr als verdoppelt.

Zu dieser Zeit erlebte Estland einen wirtschaftlichen Einbruch. Nun erholt sich die Konjunktur langsam wieder – unter kräftiger Beihilfe der Rüstungsbranche.

Zeitgleich erhöht Estland auch seine eigenen Verteidigungsausgaben massiv. So ist geplant, bis zum nächsten Jahr mindestens fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts für das Militär und andere Verteidigungsmassnahmen auszugeben, also fast ein Jahrzehnt vor den entsprechenden Vorgaben der Nato.

Millionen für Rüstungs-Startups

Die Erhöhung der Ausgaben umfasst auch rund 50 Millionen Euro (rund 46 Millionen Fanken) für den Bau von Fabrikflächen im Osten Estlands für Verteidigungsunternehmen. Darüber hinaus wird die estnische Regierung weitere 100 Millionen Euro (rund 92 Millionen Franken) für Start-up-Unternehmen im Verteidigungsbereich bereitstellen, die Kapital benötigen.

So spielt die Verteidigungsindustrie in Tartu, der zweitgrössten Stadt Estlands, eine immer grössere Rolle in der lokalen Wirtschaft, die deutlich schneller gewachsen ist als der Rest des Landes.

Dort schiessen seit langem Technologie-Start-ups wie Pilze aus dem Boden. So baut das Robotik-Unternehmen Milrem ferngesteuerte Bodenfahrzeuge, die Vorräte transportieren oder mit einer kleinen Kanone ausgerüstet werden können. Sie wurden bereits an 19 Streitkräfte verkauft und werden auch in der Ukraine eingesetzt.

«Dies ist natürlich ein wachsender Sektor in Estland, da die Verteidigungsausgaben drastisch steigen, und er wächst in Tartu», sagt Urmas Klaas, der Bürgermeister von Tartu, der «New York Times». Da Verteidigungsunternehmen ihre Aktivitäten in der Region ausweiten, siedeln sich auch neue Betriebe für zivile Prdukte an. Dies sichere die Stabilität der Wirtschaft, auch wenn die Militärausgaben irgendwann zurückgehen sollten.

Das Ergebnis des 12-minütigen Eindringens russischer Jets in den estnischen Luftraum im September «hat uns sehr deutlich gezeigt, dass die Abschreckung durch die NATO funktioniert», sagt Klaas.

«Unsere Leute wissen, was für ein Regime Russland hat, aber in Tartu ist es sicher», sagte Klaas und fügt hinzu: «Selbst mit einem aggressiven Nachbarn.»

Verteidigungsboom soll Russland abschrecken

Mit seiner Strategie des Rüstungsfokus kann die Regierung kaum etwas falsch machen. Umfragen zeigen immer wieder, dass die meisten Esten den Ausbau der Verteidigung befürworten, auch aus Sorge, dass Russland angreifen könnte oder dass sich der Krieg in der Ukraine weiter nach Europa ausbreiten könnte.

Der Verteidigungsboom zeige, wie estnische Politiker versuchen, Russland abzuschrecken, «auch wenn sie nicht wirklich mit einer baldigen Invasion rechnen», sagt Donatas Kupciunas, Baltikum-Experte am Zentrum für Geopolitik der Universität Cambridge in Grossbritannien. Russische Cyber- oder Hybridangriffe seien wahrscheinlicher, sagt Kupciunas der Zeitung.

Die Esten konzentrieren sich vielmehr auf Abschreckung, sagte er. «Sie denken eher darüber nach, ob Russland etwas Verrücktes tun will und ob wir darauf vorbereitet sind, und wenn sie sehen, was wir haben, würden sie es sich zweimal überlegen», erklärt Kupciunas.

