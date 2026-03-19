An der Eröffnung der Leipziger Buchmesse am Mittwoch demonstrierten hunderte Personen gegen die jüngsten Entscheidungen von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Keystone

Ein staatlicher Förderpreis und drei ausgeschlossene Buchhandlungen: Eine Entscheidung des Kulturstaatsministers sorgt in Deutschland für Proteste – und wirft Fragen zur Kulturförderung auf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der deutsche Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat drei linke Buchhandlungen trotz Jury-Auswahl wegen nicht näher erklärter Verfassungsschutz-Erkenntnisse von einem Preis ausgeschlossen.

Die betroffenen Buchläden, die Jury und grosse Teile der Branche kritisieren das Vorgehen als intransparent und rechtlich fragwürdig, fordern Aufklärung und warnen vor politischer Einflussnahme auf die Kulturförderung.

Die Debatte führte zur Absage der Preisverleihung an der Leipziger Buchmesse und zu Protesten gegen Weimer. Mehr anzeigen

Eigentlich hätten in Leipzig diese Woche Bücher im Mittelpunkt stehen sollen. Stattdessen gab es zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse am Mittwoch eine Demonstration. Es geht um einen Förderpreis, drei Buchhandlungen – und um Zustände, die man eher aus den USA kennt.

Im Zentrum steht der Deutsche Buchhandlungspreis. Er wird jährlich vom deutschen Staatsministerium für Kultur und Medien vergeben und zeichnet inhabergeführte Buchhandlungen aus, die ein besonderes literarisches Sortiment pflegen, innovative Geschäftsmodelle verfolgen oder sich für die Leseförderung engagieren. Bis zu 25'000 Euro Preisgeld gibt es dafür.

Buchhandlungen können sich dafür selbst bewerben. Eine unabhängige Jury stellt dann eine Liste der Buchhandlungen zusammen, die sie prämieren möchte, und legt sie dem Kulturstaatsminister vor. In der Regel ist dessen Rolle formal – er bestätigt die Auswahl.

«Das darf uns der Verfassungsschutz nicht im Detail sagen»

Doch dieses Jahr verlief alles anders: Von den 118 von der Jury ausgewählten Buchhandlungen standen nach der Prüfung durch das Ministerium nur noch 115 auf der Liste. Der parteilose Kulturstaatsminister Wolfram Weimer strich drei linke Buchhandlungen. Weil ein solcher Eingriff ungewöhnlich ist, wurde die Entscheidung öffentlich.

Das Ministerium begründete den Schritt mit «verfassungsschutzrelevanten Erkenntnissen». Eine Abfrage des Ministeriums beim Verfassungsschutz – dem deutschen Inlandsnachrichtendienst – habe Treffer ergeben. Staatspreise sollten nicht an Extremisten verliehen werden, argumentierte Weimer später im Deutschlandfunk.

Was genau hinter diesen «Erkenntnissen» steckt – und ob sie überhaupt Hinweise auf extremistische Aktivitäten enthalten oder sich am Ende als haltlos erweisen –, bleibt völlig unklar. Die Öffentlichkeit kann nur spekulieren: Geht es um Parolen wie «Deutschland verrecke bitte» an der Fassade einer der Buchhandlungen? Um ein politisch linksgeprägtes Sortiment? Oder um tatsächlich schwerwiegendere Vorwürfe? Keine Antwort vom Kulturstaatsminister. Und: Keine Ahnung. «Das darf uns der Verfassungsschutz nicht im Detail sagen», sagte Weimer in einem Interview mit der «Zeit».

Die betroffenen Buchhandlungen wollen das nicht akzeptieren. Sie haben rechtliche Schritte angekündigt und fordern Transparenz. Zudem werfen sie dem Ministerium vor, sie falsch informiert zu haben: In der Absage-Mail habe es geheissen, die Jury habe sie nicht ausgewählt.

Wolfram Weimer ist deutscher Staatsminister für Kultur und Medien. Keystone

Diese stellt sich ebenfalls gegen die Entscheidung, die drei Buchhandlungen von der Liste zu streichen. Sie stehe weiterhin hinter ihrer Auswahl, erklärte die Jury in einer Stellungnahme. Die Streichung liege ausserhalb ihres Einflusses. Die drei Plätze habe man bewusst nicht neu besetzt – als sichtbares Zeichen.

Auch aus der Branche kommt breite Unterstützung. Für eine der betroffenen Buchhandlungen, die «Rote Strasse» in Göttingen, sei der März der umsatzstärkste März seit Gründung gewesen, schreibt die Lokalzeitung «Hessische/Niedersächsische Allgemeine». Die Buchhandlung erhalte Bestellungen aus ganz Deutschland. Und hinter dem Verkaufstresen hänge ein Bild von Wolfram Weimer, betitelt mit «Mitarbeiter des Monats».

Auch Buchverlage solidarisieren sich mit den Buchläden. «Wir erwarten eine Aufklärung», heisst es beispielsweise von Kiepenheuer & Witsch. «Unsere Solidarität gilt allen Buchhandlungen», von Piper. Hanser hat alle 118 Buchhandlungen zu einer Feier eingeladen.

Besonders stark kritisiert der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. «Das Vorgehen ist eine Erschütterung der demokratischen Übereinkünfte, die wir bisher hatten», sagte Vorsteher Sebastian Guggolz. «Plötzlich spricht der Verfassungsschutz bei der Vergabe von Kulturpreisen mit.» Auch der Internationale Verlegerverband verlangt, die Entscheidung zu überprüfen. Mit grosser Enttäuschung habe man feststellen müssen, dass das in einem Land wie Deutschland passiere, das sich so sehr der Meinungsfreiheit verschrieben hat, heisst es in einem Statement.

Es geht dabei nämlich auch um die Frage: Wie rechtmässig ist Weimer vorgegangen?

Weimer beruft sich auf das sogenannte Haber-Verfahren. Dieses geht auf eine Empfehlung der damaligen Staatssekretärin im Innenministerium, Emily Haber, aus dem Jahr 2017 zurück. Ministerien sollen vor der Vergabe von Fördergeldern den Verfassungsschutz einbeziehen, um zu verhindern, dass staatliche Mittel bei extremistischen Akteuren landen. Das mag im Einzelfall sinnvoll erscheinen – juristisch ist das Verfahren jedoch umstritten.

Kriterien für Extremismus sind gesetzlich nicht klar definiert

Der Bundesdatenschutzbeauftragte bezeichnete es 2019 als datenschutzrechtswidrig. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages warnte 2020 vor einem möglichen «Einschüchterungseffekt». Und das Bundesverfassungsgericht stellte 2022 klar, dass die Weitergabe von Geheimdienstinformationen nur zulässig ist, wenn sie dem Schutz besonders gewichtiger Rechtsgüter dient.

Die Rechtswissenschaftlerin Sophie Schönberger sieht deshalb eine gefährliche Entwicklung. «Die Möglichkeit politischer Einflussnahme in der Kulturförderung ist rechtlich viel grösser, als uns das bewusst ist», sagte sie gegenüber der «Süddeutschen Zeitung». Kriterien für Extremismus seien gesetzlich nicht klar definiert, die Verfahren intransparent. Die betroffenen Buchhandlungen hätten nicht einmal die Möglichkeit, sich zu konkreten Vorwürfen zu äussern. «Wohin das führt, sehen wir in den USA», so Schönberger weiter.

Die Buchhandlung «Zur schwankenden Weltkugel» in Berlin wurde von der Preisliste gestrichen. Keystone

Die Verleihung des Buchhandlungspreises hätte am Donnerstag stattfinden sollen. Kulturstaatsminister Weimer sagte die Veranstaltung jedoch ab. Die Debatte um die Streichung der drei Buchläden drohe den Sinn der Veranstaltung «zu überlagern» und eine «angemessene Würdigung» der Preisträger*innen scheine «kaum möglich», hiess es.

Dafür finden Proteste statt. Vor einem Auftritt von Weimer zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse am Mittwoch versammelten sich mehrere hundert Personen vor dem Gebäude, um Kritik an ihm zu äussern. Sie hielten Schilder hoch, die seinen Rücktritt verlangten oder ihn als «Kulturkampfminister» bezeichneten.

Weimer nutzte den Auftritt, um sich zu verteidigen. «Die Kategorie der Freiheit und die Kategorie der Förderung sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Damit es ganz klar ist», sagte er. Und fragte: «Wenn der Verfassungsschutz Erkenntnisse hat, wonach gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung verstossen wird, muss der Staat dann fördern?» Das Publikum reagierte mit Buh-Rufen. «Welche?», riefen Personen dazwischen. Weimer wusste darauf keine Antwort. «Ich höre Sie. Dazu gibt es offensichtlich unterschiedliche Auffassungen», sagte er nur.

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