Brisante Verflechtungen von Trumps Handelsminister aufgedeckt

Im KI-Boom will US-Handelsminister Howard Lutnick sein Land fit für die Zukunft machen. Bild: AP Photo/Alex Brandon

KI-Rechenzentren im XXL-Stil und Milliarden-Deals: US-Handelsminister Howard Lutnick setzt grosse Hoffnungen in den KI-Boom. Politischer Druck ist ein Mittel zum Zweck – und lässt das Familienunternehmen florieren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Die KI-Revolution wird die Funktionsweise der Welt verändern, und wir dürfen nicht verlieren»: Howard Lutnick setzt voll auf das wirtschaftliche Zugpferd Künstliche Intelligenz.

Der US-Handelsminister treibt den Bau gigantischer KI-Bauprojekte voran, teils auch mit politischem Druck auf Länder ausserhalb der USA.

Weil von diesen Bauvorhaben das Familienunternehmen unter Leitung von Lutnicks Söhnen massiv profitiert, sind nicht nur Ethikanwälte alarmiert. Mehr anzeigen

«Wir haben unser bestes Jahr aller Zeiten», jubelte Brandon Lutnick im Oktober auf einer Konferenz in der Schweiz. Er führt als Vorsitzender des US-Unternehmens Cantor Fitzgerald L.P., das mit Finanzdienstleistungen Milliarden umsetzt.

Er ist aber auch der Sohn des US-Handelsministers Howard Lutnick - und steht damit inmitten eines grossen Interessenkonflikts, der mittlerweile nicht nur einem Team von Ethik-Anwälten Kopfzerbrechen bereitet.

Es geht um gigantische KI-Rechenzentren, milliardenschwere Deals und politische Einflussnahme aus dem Regierungszirkel. Das enthüllten nun Recherchen der «New York Times».

US-Regierung erteilte Lutnick Ausnahmegenehmigung

Noch bei seiner Amtseinführung als Minister hatte Lutnick gesagt: «Ich habe in meinem Leben genug Geld verdient.» Fortan wolle er den USA dienen. Um ethischen Problemen aus dem Weg zu gehen, habe er alle Anteile an seine Kinder abgegeben und Gewinne und Verluste des Firmen-Konglomerates hätten keine Einflüsse mehr auf ihn persönlich, versicherte der 64-Jährige.

Doch an dieser Stelle wird es erstmals heikel: Laut Recherchen der «New York Times» gingen die Anteile erst Anfang Oktober offiziell auf Lutnicks Söhne über. Zu diesem Zeitpunkt war er jedoch schon längst als Handelsminister in Amt und Würden – und an politischen Vergabeprozessen beteiligt, die Vorteile für Cantor Fitzgerald L.P. bedeuteten.

Möglich war das dank einer Ausnahmeregelung der US-Regierung in ethischen Fragen. Laut Ethik-Anwälten seien Lutnick klare Verstösse zwar schwer nachzuweisen.

Klar ist aber: Die ethische Gratwanderung zwischen Regierungsverantwortung und Familiengeschäft wirft Fragen auf. Und sie birgt ein Risiko, das Kedric Payne von der Ethikgruppe Campaign Legal Center schildert: «Man läuft Gefahr, dass die Öffentlichkeit das Vertrauen in die Regierung verliert.»

Sprecher des Weissen Hauses verteidigt Lutnick

Cantor Fitzgerald L.P. verdient Geld in unzähligen Branchen, von Kryptowährungen über Immobilien- und Grundstückverwaltung bis hin zu Rechenzentren für Künstliche Intelligenz.

Letztere Geschäfte laufen über den Tisch der Tochterfirma Newmark. Und speziell dieser Geschäftszweig boomt: In den vergangenen zwölf Monaten schloss das Immobilienunternehmen Deals im Wert von 25 Milliarden Dollar ab. Für jede Transaktion fliesst eine Provision auf die Geschäftskonten.

«Die Beratungstätigkeit von Newmark im Bereich Rechenzentren ist unabhängig von staatlichen und anderen privaten Aktivitäten», stellt CEO Barry Gosin die Marktführerschaft seiner Firma heraus – und bugsiert Howard Lutnick aus der Schusslinie.

«Tatsache ist, dass das einzige besondere Interesse, das die Entscheidungen von Minister Lutnick und dem Rest der Trump-Regierung leitet, das Wohl des amerikanischen Volkes ist», versucht auch Kush Desai, ein Sprecher des Weissen Hauses, jegliche Skepsis gegenüber dem Handelsminister im Keim zu ersticken.

Lutnick setzte andere Länder für KI-Deals unter Druck

Doch kritische Stimmen werden nicht zufällig laut: Seit Lutnicks Einführung als Handelsminister treibt er den Bau riesiger Rechenzentren voran – samt Steuererleichterungen und der Beschleunigung von Zuschüssen und Genehmigungen für den Bau neuer Energiequellen zur Versorgung der Anlagen.

Lutnicks Vorpreschen im KI-Sektor ist angesichts des schier grenzenlos erscheinenden Wachstumspotenzials der Branchen nicht verwunderlich. Wie weit er dafür offenbar bereit ist zu gehen, sät aber Zweifel an der Integrität des Handelsministers.

Entgegen der Skepsis von US-Präsident Donald Trump (links) tütete Howard Lutnick einen Deal mit den Vereinigten Arabischen Emiraten ein. Bild: EPA/Ken Cedeno/Pool

Wie die «New York Times» recherchierte, übte Lutnick mehrfach Druck auf andere Länder aus, um den Bau von Rechenzentrumsprojekten in den Vereinigten Staaten mit ausländischen Geldern voranzutreiben. Exemplarisch zeigt das der Fall der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).

Monatelang buhlte der Staat um die Gunst von US-Präsident Trump, um mit US-Computerchips den KI-Fortschritt im eigenen Land zu beschleunigen.

Doch selbst Trump – wie zuvor auch schon die Biden-Regierung – war skeptisch. Man befürchtete, das Emirat könne die Chips nach China weitergeben, wo wiederum hochentwickelte Waffen damit hergestellt werden könnten. Ein Risiko also, das im Zweifel das Leben von US-Soldaten kosten könnte.

Newmark-Angestellter spricht von «modernem Goldrausch»

Lutnick aber trieb den Deal voran und brachte ihn schliesslich unter Dach und Fach. «Sie werden in Amerika investieren und Datenzentren in Amerika bauen, um im Gegenzug eine gleiche Menge an Chips zu erhalten», informierte er auf einer Senatsanhörung im Juni.

Heisst: Die VAE gaben auf den Druck Lutnicks hin nach und finanzieren den Bau eines XXL-Rechenzentrums im texanischen Abilene mit. Davon wiederum – und hier schliesst sich der Kreis – profitiert Newmark. Das Unternehmen vermittelte unter anderem Kredite mit einem Volumen von über 9,4 Milliarden Dollar an die Projektverantwortlichen, inklusive Provisionszahlungen, versteht sich.

Chad Lavender, ein leitender Newmark-Angestellter, verglich in einem Podcast-Interview im September den KI-Boom mit «einem modernen Goldrausch». Newmark schöpft als führender Dealmaker mit besonderem Engagement ab, unter anderem auch als Immobilienmakler für die erforderlichen Grundstücke.

Superreicher Bauherr konsultierte Lutnick-Unternehmen

«Die KI-Revolution wird die Funktionsweise der Welt verändern, und wir dürfen nicht verlieren», beschwor Howard Lutnick im Juli in Lancaster, Pennsylvania. Was er verschwieg: Möglich macht das gigantische KI-Projekt dort auch Newmark, mittels der Vermittlung eines Joint Ventures im Wert von vier Milliarden Dollar.

Noch frappierender wird die Überschneidung von politischem Handeln und Profit für Newmark anhand des President Donald J. Trump Advanced Energy and Intelligence Campus. Das Projekt unter Schirmherrschaft von Fermi America soll im texanischen Amarillo in die Höhe gezogen werden, teilweise betrieben von Kernenergie.

Die Milliarden des superreichen Bauherren Toby Neugebauer sind dafür aber nicht genug. Deshalb beauftragte der Gründer des Unternehmens Fermi Lutnicks Söhne Kyle und Brandon, in einer ersten Finanzierungsrunde 107,6 Millionen Dollar einzutreiben.

Deshalb unterstützt Südkorea US-Bauprojekte

Eine wesentlich grössere Finanzspritze aber wird dem Bauprojekt wohl aus Südkorea zuteil. Der dort ansässige Industriegigant Doosan Enerbility soll Komponenten für das Kernkraftwerk liefern. Zustande kam die Kooperation auf politische Initiative von Howard Lutnick hin. Der fädelte ein Handelsabkommen mit dem asiatischen Land ein. Volumen: 350 Milliarden Dollar. Als Druckmittel nutzte Lutnick niedrigere Zölle für Südkorea.

Pikant daran: Der US-Handelsminister posierte bei der Bekanntgabe der Vereinbarung stolz neben Neugebauer und Vertretern von Doosan und der koreanischen Regierung. Und Newmark und Cantor, die als Berater für den Deal fungiert hatten, verdienten sechs Millionen Dollar.

Doch damit nicht genug. Fermi ging Anfang Oktober mit einer Unternehmensbewertung von 12,5 Milliarden Dollar an die Börse. Weil Cantor auch hier wesentlich mitmischte, flossen erneut Gebühren in Millionenhöhe in die Firmenkasse von Lutnicks Söhnen.

Keine Beweise für Vetternwirtschaft bei Howard Lutnick

Beim US-Handelsministerium scheint man sich der Brisanz der Deals bewusst zu sein. Sprecher Ben Kass jedenfalls warb kurz nach dem Fermi-Börsengang um Geduld. Noch würden die endgültigen Bedingungen des Handelsabkommens verhandelt, versuchte er, die Wogen zu glätten.

«Glaube ich, dass es wahrscheinlich klappt? Ja», bleibt Neugebauer dennoch optimistisch. Auch, weil er mit seinem «engen Freund» Ted Cruz, Senator und Republikaner in Texas, einen weiteren mächtigen Polit-Strippenzieher an seiner Seite weiss.

Trotz der ausführlichen Recherchen tat die «New York Times» keine Beweise auf, dass Howard Lutnick seine politische Macht nutzt, um seiner Familie Geschäfte zu ermöglichen. Klar ist aber auch, dass das Unternehmen noch nie so erfolgreich war wie jetzt. Insofern wären weitere Jubelmeldungen der Unternehmensspitze in Zukunft keine Überraschung – mögliche Vetternwirtschaft hin oder her.