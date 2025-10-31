  1. Privatkunden
Schlacht um Pokrowsk Wie die ukrainische Armee den potenziellen russischen Kessel zerschlagen will

Philipp Dahm

31.10.2025

Frontverlauf in Pokrowsk am 30. Oktober laut dem Institute for the Study of War.
Frontverlauf in Pokrowsk am 30. Oktober laut dem Institute for the Study of War.
ISW

Nach vielen Monaten Kampf rücken russische Soldaten bis in das Zentrum von Pokrowsk vor. Sogar von ukrainischer Seite wird kritisiert, dass Kiews Armee östlich der Stadt nun die Einkreisung droht. Bisher hat in dieser Schlacht vor allem Moskau einen hohen Blutzoll gezahlt. Ändert sich das?

Philipp Dahm

31.10.2025, 23:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit über 15 Monaten belagert die russische Armee Pokrowsk in der Region Donezk. Nun sind Moskaus Soldaten in die Stadt eingerückt.
  • Verschiedene Karten zeigen: Bei Myrnohhad östlich von Pokrowsk droht eine Einkesselung. Drei ukrainische Brigaden sind gefährdet.
  • Kiew spielt die Gefahr  herunter und schickt Spezialkräfte.
  • 3 Fälle, die zeigen, wie hart der Krieg ist
Mehr anzeigen

Seit Mitte Juli 2024 müht sich russische Armee mit Pokrowsk ab: Vor dem Krieg hat die Stadt in der Region Donezk gut 60'000 Einwohnende gezählt. Anfang dieses Jahres sollen es noch 7000 gewesen sein.

15 Monate später scheint die Schlacht um Pokrowsk in ihre entscheidende Phase überzugehen: Moskaus Männer sind von Süden her immer näher an ihr Ziel herangerückt. Am 28. Oktober meldet die BBC, die Angreifer hätten sich in der Stadt festsetzen können und seien den Verteidigern in Sachen Personal achtfach überlegen.

Auch die pro-ukrainische DeepStateMap weis den Fortschritt des Kreml auf. Hier ein Vergleich zwischen dem 20. Oktober und dem 30. Oktober:

Die Lage in Pokrowsk am 20. Oktober.
Die Lage in Pokrowsk am 20. Oktober.
DeepStateMap
Die Lage in Pokrowsk am 30. Oktober
Die Lage in Pokrowsk am 30. Oktober
DeepStateMap

Das Problem für die ukrainischen Streitkräfte: Nachdem die Russen im Süden von Pokrowsk vorgerückt sind (1) und ihre Stellung im Nordosten der Stadt konsolidiert haben (2), droht den Verteidigern im Osten von Pokrowsk eine Einkesselung. Das kritisiert auf X auch der ukrainische Entrepreneur und YouTuber Serhii Sternenko.

Es sei wie dein Schlachten um Awdijiwka, Wuhledar oder Sudscha, klagt Sternenko: «In jedem dieser Fälle schnitt der Feind unsere Logistik ab, und die Einheiten gerieten ins Kreuzfeuer. Jedes Mal zogen sich unsere Truppen im letzten Moment unter schweren Verlusten zurück und liessen Eigentum und Ausrüstung zurück. Nicht alle konnten fliehen. Einige blieben für immer auf ihren Stellungen.»

Häuserkampf

Für einen geordneten Rückzug ist es zu spät, meint auch «Euromaidan Press» aus Kiew: Der 25. Luftangriffsbrigade, der 38. Marinebrigade und der 155. Mechanisierten Brigade droht demnach die Einschliessung in dem Gebiet östlich von Pokrowsk bei der Kleinstadt Myrnohrad. Bleibt die Frage: Wie konnte dir russische Armee zuletzt so weit vorrücken?

Der US-Veteran Chuck Pfarrer beschreibt die Front in Pokrowsk auf X am 30. Oktober so.
Der US-Veteran Chuck Pfarrer beschreibt die Front in Pokrowsk auf X am 30. Oktober so.
X/@chuckpfarrer

«Euromaidan Press» zitiert Quellen, die den Verteidigern einen grossen Personalmangel attestieren. Weiter könnten die ukrainischen Streitkräfte in Pokrowsk selbst ihre Übermacht nicht so ausspielen, weil die Russen mehr Verstecke fänden. So hätten sich die Stosstruppen dort auch sammeln können.

Weitere Faktoren, die das russische Vorgehen begünstigt haben: Zum einen die Unterstützung durch Artillerie und insbesondere die thermobarische Artillerie TOS-1A, die im urbaneren Umfeld besonders effektiv ist, weil sie den Verteidigern die Luft zum Atmen nimmt – auch wenn diese in einem Keller hocken.

Der Nachteil: Die TOS-1A hat nur eine kurze Reichweite, weshalb sie nahe an die Front herangeführt werden muss und schnell zu leichter Beute für ukrainische Drohnenpiloten wird. Weiterhin kann auch das Wetter russische Angriffe begünstigen, wenn es etwa regnet oder neblig ist, was die Effektivität der ukrainischen Drohnen schmälert.

«Die Situation ist schwierig», räumt mit Blick auf Pokrowsk der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte ein, «aber die Behauptungen der russischen Propaganda über die angebliche ‹Blockade› der ukrainischen Streitkräfte in Pokrowsk und Kupjansk sind unwahr.»

Kiew schickt Spezialkräfte nach Pokrowsk

Laut Oleksandr Syrskyj gehen die Russen Konfrontationen aus dem, Weg: «Die feindliche Infanterie konzentriert sich innerhalb des bebauten Stadtgebiets, vermeidet direkte Zusammenstösse und verlagert ihre Positionen, sodass die Hauptaufgabe darin besteht, sie zu lokalisieren und zu zerstören.»

Auch Reporting from Ukraine widerspricht Moskaus Erfolgsmeldung, Myrnohrad sei bereit eingekesselt. Zum einen könnten die Truppen dort auch mit Drohnen versorgt werden. Zum anderen würden Gegenangriffe durchgeführt, wobei Kiew Verstärkungen geschickt haben soll.

Die Verbindungsstrassen nach Myrnohrad (gelb gestrichelt).
Die Verbindungsstrassen nach Myrnohrad (gelb gestrichelt).
YouTube/Reporting from Ukraine

Demnach wurden die Spezialkräfte SSO nach Pokrowsk geschickt, die dem ukrainischen Militärnachrichtendienst unterstehen. Sie würden die Russen jagen, die es bis in die Stadt geschafft hätten.

3 Fälle, die zeigen, wie hart der Krieg ist

Wenn man bloss Karten zeigt, wirkt der Krieg steril. Hier drei Fälle, Schicksale am Boden zeigen – ohne dass Leichen zu sehen sind. In diesem ersten Clip nehmen ukrainische Soldaten der 63. Brigade einen Russen gefangen.

Footage from the action camera of soldiers from the 63rd Brigade — drone operators who were simply trying to make their position safe. t.me/c/1605512487...

[image or embed]

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated.bsky.social) 30. Oktober 2025 um 15:59

In diesem zweiten Clip evakuieren ukrainische Soldaten der 25. Luftlandebrigade Kameraden – die ganze Mannschaft kommt dabei ziemlich in Bedrängnis. Die Drohnengefahr lauert überall.

The soldiers of the 25th Separate Airborne Sicheslav Brigade evacuated their comrade from a position that had been hit by a Russian guided aerial bomb. t.me/c/1617325371...

[image or embed]

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated.bsky.social) 29. Oktober 2025 um 16:48

Der dritte Fall erzählt von dem russischen Soldaten Alexander, der in Kriegsgefangenschaft gekommen ist. Er gehört zu dem indigenen Volk der Keten, die in der sibirischen Region Krasnojarsk leben. 2021 gab es noch 1088 Keten. Dass einer von ihnen in ukrainischer Gefangenschaft endet, ist bemerkenswert.

Alexander sagt, er sei nach der Schwarze-Witwe-Masche hereingelegt worden: Als er betrunken war, seien mehrere Männer auf ihn losgegangen und hätten ihn zunächst gezwungen, zu heiraten, um ihn dann in ein Rekrutierungsbüro zu schleifen. Wenn er gefallen wäre, hätten seine «Frau» und die Bande die staatliche Prämie für seinen Tod kassiert.

