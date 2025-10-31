Schlacht um PokrowskWie die ukrainische Armee den potenziellen russischen Kessel zerschlagen will
Philipp Dahm
31.10.2025
Nach vielen Monaten Kampf rücken russische Soldaten bis in das Zentrum von Pokrowsk vor. Sogar von ukrainischer Seite wird kritisiert, dass Kiews Armee östlich der Stadt nun die Einkreisung droht. Bisher hat in dieser Schlacht vor allem Moskau einen hohen Blutzoll gezahlt. Ändert sich das?
Seit Mitte Juli 2024 müht sich russische Armee mit Pokrowsk ab: Vor dem Krieg hat die Stadt in der Region Donezk gut 60'000 Einwohnende gezählt. Anfang dieses Jahres sollen es noch 7000 gewesen sein.
15 Monate später scheint die Schlacht um Pokrowsk in ihre entscheidende Phase überzugehen: Moskaus Männer sind von Süden her immer näher an ihr Ziel herangerückt. Am 28. Oktober meldet die BBC, die Angreifer hätten sich in der Stadt festsetzen können und seien den Verteidigern in Sachen Personal achtfach überlegen.
Auch die pro-ukrainische DeepStateMap weis den Fortschritt des Kreml auf. Hier ein Vergleich zwischen dem 20. Oktober und dem 30. Oktober:
Das Problem für die ukrainischen Streitkräfte: Nachdem die Russen im Süden von Pokrowsk vorgerückt sind (1) und ihre Stellung im Nordosten der Stadt konsolidiert haben (2), droht den Verteidigern im Osten von Pokrowsk eine Einkesselung. Das kritisiert auf X auch der ukrainische Entrepreneur und YouTuber Serhii Sternenko.
Авдіївка, Вугледар, Суджа. І не тільки. В кожному з цих випадків ворог обрізав нашу логістику, а підрозділи опинялися у вогневому мішку. Кожного разу наші відходили у останній момент із великими втратами, кидаючи майно та техніку. Не всі могли вийти. Деякі назавжди лишалися… pic.twitter.com/QcS7fQIHTJ
Es sei wie dein Schlachten um Awdijiwka, Wuhledar oder Sudscha, klagt Sternenko: «In jedem dieser Fälle schnitt der Feind unsere Logistik ab, und die Einheiten gerieten ins Kreuzfeuer. Jedes Mal zogen sich unsere Truppen im letzten Moment unter schweren Verlusten zurück und liessen Eigentum und Ausrüstung zurück. Nicht alle konnten fliehen. Einige blieben für immer auf ihren Stellungen.»
Häuserkampf
Für einen geordneten Rückzug ist es zu spät, meint auch «Euromaidan Press» aus Kiew: Der 25. Luftangriffsbrigade, der 38. Marinebrigade und der 155. Mechanisierten Brigade droht demnach die Einschliessung in dem Gebiet östlich von Pokrowsk bei der Kleinstadt Myrnohrad. Bleibt die Frage: Wie konnte dir russische Armee zuletzt so weit vorrücken?
«Euromaidan Press» zitiert Quellen, die den Verteidigern einen grossen Personalmangel attestieren. Weiter könnten die ukrainischen Streitkräfte in Pokrowsk selbst ihre Übermacht nicht so ausspielen, weil die Russen mehr Verstecke fänden. So hätten sich die Stosstruppen dort auch sammeln können.
Weitere Faktoren, die das russische Vorgehen begünstigt haben: Zum einen die Unterstützung durch Artillerie und insbesondere die thermobarische Artillerie TOS-1A, die im urbaneren Umfeld besonders effektiv ist, weil sie den Verteidigern die Luft zum Atmen nimmt – auch wenn diese in einem Keller hocken.
Footage from earlier in the Ukraine war of a Russian TOS-1A thermobaric MLRS firing at targets at close range. pic.twitter.com/p6Bzbk5yS5
Der Nachteil: Die TOS-1A hat nur eine kurze Reichweite, weshalb sie nahe an die Front herangeführt werden muss und schnell zu leichter Beute für ukrainische Drohnenpiloten wird. Weiterhin kann auch das Wetter russische Angriffe begünstigen, wenn es etwa regnet oder neblig ist, was die Effektivität der ukrainischen Drohnen schmälert.
On October 27, the enemy launched another mechanized assault near Dobropillia (Ocheretyne sector), attempting to seize the settlements of Shakhove and Volodymyrivka. pic.twitter.com/FW9iVQtLAr
— First Corps Azov of the National Guard of Ukraine (@azov_media) October 27, 2025
«Die Situation ist schwierig», räumt mit Blick auf Pokrowsk der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte ein, «aber die Behauptungen der russischen Propaganda über die angebliche ‹Blockade› der ukrainischen Streitkräfte in Pokrowsk und Kupjansk sind unwahr.»
Kiew schickt Spezialkräfte nach Pokrowsk
Laut Oleksandr Syrskyj gehen die Russen Konfrontationen aus dem, Weg: «Die feindliche Infanterie konzentriert sich innerhalb des bebauten Stadtgebiets, vermeidet direkte Zusammenstösse und verlagert ihre Positionen, sodass die Hauptaufgabe darin besteht, sie zu lokalisieren und zu zerstören.»
Auch Reporting from Ukraine widerspricht Moskaus Erfolgsmeldung, Myrnohrad sei bereit eingekesselt. Zum einen könnten die Truppen dort auch mit Drohnen versorgt werden. Zum anderen würden Gegenangriffe durchgeführt, wobei Kiew Verstärkungen geschickt haben soll.
Demnach wurden die Spezialkräfte SSO nach Pokrowsk geschickt, die dem ukrainischen Militärnachrichtendienst unterstehen. Sie würden die Russen jagen, die es bis in die Stadt geschafft hätten.
3 Fälle, die zeigen, wie hart der Krieg ist
Wenn man bloss Karten zeigt, wirkt der Krieg steril. Hier drei Fälle, Schicksale am Boden zeigen – ohne dass Leichen zu sehen sind. In diesem ersten Clip nehmen ukrainische Soldaten der 63. Brigade einen Russen gefangen.
Footage from the action camera of soldiers from the 63rd Brigade — drone operators who were simply trying to make their position safe.
t.me/c/1605512487...
Der dritte Fall erzählt von dem russischen Soldaten Alexander, der in Kriegsgefangenschaft gekommen ist. Er gehört zu dem indigenen Volk der Keten, die in der sibirischen Region Krasnojarsk leben. 2021 gab es noch 1088 Keten. Dass einer von ihnen in ukrainischer Gefangenschaft endet, ist bemerkenswert.
Ukrainian forces capture member of one of Russia’s rarest Indigenous peoples
Ukrainian troops have shown a captured Russian soldier named Alexander — a member of the Ket people, one of Siberia’s rarest Indigenous groups.
Alexander sagt, er sei nach der Schwarze-Witwe-Masche hereingelegt worden: Als er betrunken war, seien mehrere Männer auf ihn losgegangen und hätten ihn zunächst gezwungen, zu heiraten, um ihn dann in ein Rekrutierungsbüro zu schleifen. Wenn er gefallen wäre, hätten seine «Frau» und die Bande die staatliche Prämie für seinen Tod kassiert.
Plopp statt Knall – NASA-Überschallflugzeug hebt zum ersten Mal ab
Die NASA wagt den leisen Sprung durch die Schallmauer: Mit dem X-59 startet ein Überschall-Jet, der Tempo verspricht, ohne berüchtigten Überschall-Knall. Ist das wirklich der Anfang einer neuen Luftfahrt-Ära?