Wie dieser Mann zum Spielball von Trumps Migrationspolitik wurde

Im März wurde Kilmar Ábrego García nach El Salvador abgeschoben. Nun ist er wieder zurück in den USA und soll erneut abgeschoben werden – diesmal nach Uganda. Was ist da los?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kilmar Ábrego García, ein seit seiner Jugend in den USA lebender Salvadorianer, ist zum Symbol von Donald Trumps harter Migrationspolitik geworden.

Trotz fehlender Beweise für eine angebliche Gangzugehörigkeit wurde er mehrfach festgenommen, abgeschoben und wieder zurückgeholt.

Kilmar Ábrego García war bis vor ein paar Monaten ein unbekannter Mann. Heute ist er das Symbol von Donald Trumps brutaler Migrationspolitik.

Im März wurde Ábrego García nach El Salvador ausgeschafft. Er stammt aus dem Land und wurde als Teil einer grösseren Gruppe von Migranten in ein Hochsicherheitsgefängnis gebracht.

Nach langer Rechtsstreitigkeiten wurde er im Juni in die USA überstellt. Die Regierung von Donald Trump bezeichnete den Vorgang als «administrativen Fehler». Jetzt soll er erneut abgeschoben werden – diesmal nach Uganda.

Kilmar Ábrego García ist 30 Jahre alt und arbeitete als Metallarbeiter. Als er 16 war, floh er aufgrund von Bandengewalt in seiner Heimat in die USA. 14 Jahre lang lebte und arbeitete er in Maryland – ohne Papiere.

2018 lernte er schliesslich seine Frau Jennifer Vásquez kennen, eine Amerikanerin. Sie brachte zwei Kinder mit in die Beziehung.

Als mögliches Mitglied der MS-13 eingestuft

Bereits 2019 geriet er ins Visier der Polizei, die ihn aufgrund seiner Kleidung und der Hinweise eines Informanten erstmals als mögliches Mitglied der berüchtigten Gang MS-13 einstufte. Diese kriminelle Strassenbande mit Wurzeln in El Salvador wurde von der US-Regierung im Februar als Terrororganisation eingestuft.

Daraufhin verbrachte er mehrere Monate in Haft, bevor er in ein Ausschaffungszentrum verlegt wurde. Während dieser Zeit war seine Frau mit ihrem gemeinsamen Kind schwanger – die beiden entschieden sich zu heiraten.

Auf diesem von der Pressestelle von Senator Van Hollen veröffentlichten Foto spricht Hollen (r) mit Kilmar Abrego Garcia, einem salvadorianischen Staatsbürger, der in Maryland lebte und von der Trump-Regierung nach El Salvador abgeschoben wurde, in einem Hotelrestaurant.

Noch im selben Jahr kam ein Einwanderungsrichter zum Schluss, dass Ábrego Garcías Furcht vor den Banden in El Salvador begründet sei. Er ordnete seine Freilassung an und sprach ihm den Schutzstatus «withholding of removal» zu. Damit durfte Ábrego García nicht abgeschoben werden und erhielt zugleich eine Arbeitsbewilligung.

2022 wurde Ábrego García wieder von der Polizei angehalten. Sie verdächtigten ihn des Menschenschmuggels, weil acht Personen mit ihm im Auto sassen. Doch dafür hatten sie keine Beweise. Also passierte nichts.

«Administrativer Fehler»

Und dann kam der März 2025. In Maryland wurde er wieder festgenommen. Die Einwanderungsbehörde ICE zerrte ihn aus seinem Auto. Mit dabei der 5-jährige autistische Sohn. Das Heimatschutzministerium warf ihm erneut vor, Mitglied der Gang MS-13 zu sein. Bis heute gibt es jedoch keine Beweise dafür.

Wenige Tage später befand sich Ábrego García auf einem Ausschaffungsflug nach El Salvador. Zusammen mit weiteren 260 Migranten. Die Ausschaffung wurde damit begründet, dass Ábrego García keinen regulären Aufenthaltsstatus besass.

Die US-Behörde griff sogar auf ein fast vergessenes Gesetz zurück – den Alien Enemies Act –, um ihn und die anderen Menschen nach El Salvador abzuschieben. Eine Anhörung oder gar ein Prozess fand nicht statt.

Bürgerrechtler bezweifeln, dass es sich bei allen Abgeschobenen wirklich um Bandenkriminelle handelt.

Zuerst kam Kilmar Ábrego García in das berüchtigte Hochsicherheitsgefängnis Cecot, auch bekannt als «Horror-Knast». Ábrego García schilderte später auch Misshandlungen. Die USA sollen El Salvador für den Betrieb solcher Haftanstalten Millionenbeträge überweisen.

Wenige Tage später wurde er in eine andere Stadt übergeführt, in ein Gefängnis mit besseren Haftbedingungen.

Der Supreme Court stufte seine Abschiebung als illegal ein, der Anwalt der US-Regierung sprach von einem «administrativen Fehler». Darauf entliess die Trump-Regierung den Anwalt.

Prozess soll Ende Januar stattfinden

Stephen Miller, Trump-Berater, verteidigte die Abschiebung von Ábrego García. Sie sei keineswegs «irrtümlich» gewesen. Unterstützung erhielt er von Generalstaatsanwältin Pam Bondi. Sie erklärte, dass Gerichte «entschieden» hätten, dass Ábrego García Mitglied der Gang MS-13 sei. Doch das ist nicht korrekt.

Schliesslich mischte sich auch Trump in den Streit ein. Er veröffentlichte ein Foto von Ábrego Garcías tätowierten Händen und behauptete, sie würden belegen, dass er ein Gangmitglied sei.

Anfang Juni wurde Ábrego García nach wochenlangen Protesten wieder in die USA eingeflogen – nach Tennessee. Im Mai erhob eine Grand Jury Anklage gegen ihn wegen Menschenschmuggel. Der Prozess soll am 27. Januar 2026 stattfinden.

Zuerst hiess es, er dürfe bis zum eigentlichen Prozess unter Auflagen bei seiner Familie bleiben. Erst nach mehreren Wochen in Untersuchungshaft durfte er allerdings nach Maryland zurückkehren.

Ábrego Garcías soll nach Uganda abgeschoben werden

Am Montagmorgen musste sich Ábrego García trotzdem bei den US-Einwanderungsbehörden ICE in Baltimore melden, offiziell für ein Gespräch. Dort wurde er erneut von der ICE festgenommen.

Seine Abschiebung werde vorbereitet, teilte US-Heimatschutzministerin Kristi Noemi mit – nach Uganda. Sie bekräftigte auch den Vorwurf, er gehöre der berüchtigten Bande MS-13 an.

Uganda hat erklärt, künftig abgewiesene Asylbewerber aus den USA aufzunehmen. Wie das Aussenministerium am 24. August auf X bekannt gab, gibt es dazu eine Vereinbarung mit Washington, deren konkrete Ausgestaltung noch erarbeitet wird.

Laut dem Anwalt von Ábrego García ist ihm der Grund für die Festnahme zunächst nicht mitgeteilt worden, wie unter anderem der Sender ABC berichtete. Seine Verteidiger sprechen von einer «vergeltenden Strafverfolgung» im Zusammenhang mit seinem Widerstand gegen eine Ausschaffung.

Schon die Trump-Regierung soll ihm den Deal angeboten haben, im Gegenzug für ein Geständnis nach Costa Rica abgeschoben zu werden – was Ábrego García ablehnte. Am Wochenende wurde seinen Anwälten mitgeteilt, dass eine Ausschaffung innerhalb von 72 Geschäftsstunden erfolgen könnte. Ein Bundesgericht in Maryland setzte den Schritt jedoch vorerst aus.