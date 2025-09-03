In der chinesischen Metropole Chongqing hat ein Elektriker regimekritische Botschaften an die Wand eines Hochhauses projiziert. (Archivbild) KEYSTONE/EPA/WU HAO

In China hat ein Elektriker regimekritische Botschaften auf ein Hochhaus projiziert – ferngesteuert aus dem Exil in London. Für seinen Mut wird er im Netz gefeiert, gibt sich aber bescheiden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein chinesischer Elektriker projizierte fast eine Stunde lang regierungskritische Parolen an ein Hochhaus in Chongqing.

Die Polizei findet nur einen ferngesteuerten Beamer und einen Brief, der Mann hat sich schon lange nach London abgesetzt.

Qi Hong sagt, er sei «kein Märtyrer, nur ein gewöhnlicher Mensch» – und wird im Netz gefeiert. Mehr anzeigen

Ein gewöhnlicher Freitagabend im Universitätsviertel der chinesischen 30-Millionen-Metropole Chongqing: Plötzlich erscheinen auf der Fassade eines Hochhauses weisse Schriftzeichen – mindestens 15 Meter hoch. Sätze wie «Freiheit ist kein Geschenk, sie muss zurückerobert werden» und «Nieder mit dem roten Faschismus» werden für alle sichtbar an die Wand projiziert. Botschaften, die das Regime bis ins Mark provozieren.

«Wir wollen die Wahrheit, keine Versklavung», steht da. Und: «Stürzt die Tyrannei der Kommunistischen Partei!» Es sind klare Sätze – und das im autoritär regierten China, wo solche Worte normalerweise unterdrückt werden. Die Menschen bleiben stehen, dokumentieren das fast eine Stunde andauernde Geschehen mit ihren Smartphones. Die subversive Aktion, von der auch der «Spiegel» berichtet, wird schon bald im Netz gefeiert.

«Bitte helfen Sie nicht mit, das Böse zu stützen»

Zunächst ist allerdings nach 50 Minuten Schluss: Die Polizei durchkämmt ein Hotelzimmer im achten Stock gegenüber. Sie findet: einen Projektor, drei Kameras – und einen handschriftlichen Brief, gerichtet an einen Unbekannten: «Vielleicht betrachten Sie mich inzwischen als Ihren Feind», zitiert der «Spiegel» das Schreiben. «Die Verbrechen der Kommunistischen Partei sind unzählbar. Bitte helfen Sie nicht mit, das Böse zu stützen.»

Vom Verantwortlichen finden die Beamten keine Spur. Der nämlich hat sich längst nach London abgesetzt; seine Aktion hat er aus dem Exil ferngesteuert. Qi Hong heisst der Mann, 42 Jahre alt, Elektriker, geboren in Chongqing. Wenige Tage nach dem Vorfall trifft ihn ein Reporter des «Spiegel» in einem Café in der Londoner U-Bahnstation Richmond.

«Man lebt in einem Gefängnis»

Die Idee habe er im Mai gehabt, berichtet er. Er habe zusehen müssen, wie soziale Ungleichheit in China wuchs, wie der Druck stieg, wie Kritik unmöglich wurde. Angetrieben habe ihn die konstante Kontrolle und fehlende Privatsphäre: «Man lebt in einem Gefängnis unter ständiger Beobachtung». Schon den Kindern werde beigebracht, «zu hassen, statt zu lieben».

Als sich der Jahrestag des Tian’anmen-Massakers näherte, habe er sich an die Proteste von 1989 erinnert: «Ich dachte an die jungen Leute, die getötet wurden, weil sie nach Freiheit strebten», berichtet er dem «Spiegel». «Die Wahrheit ist wie die Sonne hinter den Wolken», zitiert ihn das Magazin: «Sie lässt sich nicht ewig verdecken».

Ferngesteuerter Beamer

Am 13. August bucht Qi ein Hotelzimmer in Chongqing für drei Wochen. Er zahlt rund 450 Euro, kauft einen gebrauchten Projektor, installiert drei Kameras. Eine filmt die Fassade, eine das Zimmer, eine die Tür. Aufgenommen haben die Geräte sogar, wie Polizisten später das Zimmer betraten und sich orientierungslos umsahen.

Eine Woche später steigt Qi mit seiner Frau und den beiden Töchtern ins Flugzeug Richtung London. Seine Familie habe nichts von der Aktion gewusst, so Qi: «Ich habe ihnen nur gesagt, es könnte sein, dass wir nicht zurückkehren.»

Am 29. August, abends um 22 Uhr Ortszeit in China, startet er den Beamer per Fernzugriff. In London ist es kurz vor 15 Uhr. «Ich war sehr nervös, aber entschlossen», sagt Qi. Die Formulierungen der Botschaften hatte er tagelang überarbeitet.

Im Netz gefeiert

Als Inspiration nennt er dem «Spiegel» einen anderen Einzelgänger: Peng Lifa, der sich 2022 als Bauarbeiter verkleidet und in Peking zwei Protestbanner an einer Brücke angebracht hatte. Kurz darauf wurde er verhaftet, seither sind Brücken, Kreuzungen und Aussichtspunkte vor Grossereignissen streng bewacht.

Qi aber konnte im Ausland handeln. «Technisch war es nicht schwierig», sagt er dem «Spiegel». Die Videos habe er noch in derselben Nacht über Dissidentennetzwerke verbreitet. Seither wird der Elektriker, der das chinesische Regime blamierte, im Netz gefeiert.

Er selbst, der davon berichtet, dass aufgrund seiner Aktion in China nun seine Verwandten verhört würden, sieht gibt sich eher bescheiden: «Ich wollte nie ein Märtyrer sein. Ich bin nur ein gewöhnlicher Mensch».