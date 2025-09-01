Sebastian Gollnow/dpa

Ein seltener Gendefekt fesselte Noah in den ersten Lebensmonaten an sein Bett. Ärzte gaben ihn bereits auf – bis eine ungewöhnliche Diagnose und ein Parkinson-Medikament alles veränderten.

Redaktion blue News Lea Oetiker

Als Noah zur Welt kommt, verläuft zunächst alles normal. Doch während Gleichaltrige beginnen, sich aufzusetzen, kann er kaum mehr als regungslos auf dem Rücken liegen.

Was zu diesem Zeitpunkt niemand ahnt: Noah leidet an einem seltenen Gendefekt. Eigentlich hätte ein Hinweis darauf schon kurz nach der Geburt möglich sein müssen – denn in Deutschland wird mit Zustimmung der Eltern bei jedem Neugeborenen ein Screening durchgeführt, wie «focus» schreibt.

Dabei wird das Blut auf Auffälligkeiten untersucht, die auf bestimmte Krankheiten hindeuten können. Bei Noah blieb jedoch alles im Normbereich. Seine spezielle Form der Erkrankung lässt sich im Blut nicht erkennen, sie wäre nur durch eine umfassende Genanalyse nachweisbar gewesen – eine Methode, die damals noch nicht zur Verfügung stand.

Vor zwanzig Jahren steckte die Analyse des menschlichen Genoms noch in den Anfängen. Heute könnten Neugeborene theoretisch auf eine Vielzahl behandelbarer Krankheiten untersucht werden – und eine Therapie würde oft schon in den ersten Lebenstagen beginnen.

Familie zog für die Gesundheit um

Für Noah kam diese Möglichkeit damals jedoch zu früh, schreibt «focus» weiter. Sein weiteres Leben hing davon ab, dass Ärzte und Eltern zur richtigen Zeit die richtige Spur fanden – ein glücklicher Zufall entschied schliesslich über seine Zukunft.

Ärzte prophezeien den Eltern, ihr Sohn werde sich nicht entwickeln. Für die junge Mutter bricht eine Welt zusammen – bis ein Arzt ihr den Kontakt zu einem Spezialisten in Heidelberg empfiehlt. Die Familie erhält einen Termin – jedoch erst im August 2003. Es war damals Dezember 2002.

Würde die Familie in der Nähe wohnen, würde es schneller gehen, teilt die Klinik ihr mit. Also setzte sich der Vater von Noah ins Auto und fährt von Bielefeld in die Rhein-Neckar-Region in Deutschland. Mit mehreren Hundert Euro in bar für die Mietkaution findet er dort eine Wohnung. Kurz darauf packt das junge Paar sein Leben in Nordrhein-Westfalen zusammen und zieht nach Baden-Württemberg – näher an die Klinik, näher an die Hoffnung auf Hilfe für ihr Kind.

2003 beginnt schliesslich die Suche nach der Ursache. Erst eine Rückenmarksuntersuchung bringt Hinweise: Noah leidet an einer extrem seltenen Störung der Dopaminbildung im Gehirn, eine Art infantiler Parkinsonismus, berichtet «focus». Ohne Behandlung wäre eine Entwicklung unmöglich geblieben.

Seltene Störung der Dopaminbildung im Gehirn

Der Dopaminmangel könnte viele Ursachen haben – bei Noah steckt eine extrem seltene Störung der Dopaminbildung im Gehirn dahinter. Die Krankheit gehört zur Gruppe des infantilen Parkinsonismus: Wegen einer genetischen Enzymstörung können die betroffenen Nervenzellen von Beginn an kein Dopamin produzieren. Anders als beim Parkinson im Erwachsenenalter entstehen diese Zellen also gar nicht erst mit ihrer eigentlichen Funktion.

Die Ärztinnen und Ärzte wagen den Versuch mit einem Medikament aus der Parkinson-Therapie für Erwachsene. An einem Abend im Sommer 2003 erhält das Kind eine Dopamintablette. Am nächsten Morgen geschieht das Unerwartete: Noah bewegt zum ersten Mal bewusst seine Arme. Von da an holt er Schritt für Schritt das Versäumte nach.

Heute ist Noah 22 Jahre alt. Vor drei Jahren hat er an einem Gymnasium Abitur gemacht, heute studiert er. Täglich muss er Medikamente nehmen, bezeichnet sich aber als «ganz normaler Mensch». Möglich wurde dies nur, weil seine Eltern nicht aufgaben – und ein Zufall sie zum richtigen Arzt führte.