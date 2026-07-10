Treibstoffmangel, Zwangsrekrutierung, wachsende Unzufriedenheit: Wie tief steckt Russland in der Krise – und wie gefährlich kann das für Präsident Wladimir Putin werden? Ein Überblick.

Unruhe in Russland Wie gefährlich wird die Krise für Wladimir Putin?

Darum geht’s Der akute Treibstoffmangel in Russland offenbart laut Expertinnen und Experten eine tiefgreifende ökonomische Krise des Landes.

Die Bevölkerung zeigt sich mit der Lage der Nation im Krieg immer unzufriedener und blickt pessimistischer auf die Zukunft.

Während der Kreml rhetorische Offenbarungen liefert, bricht die Oligarchie ihr Schweigen und blickt auf mögliche Alternativen zu Putins Herrschaft. Zusammenfassung erstellt mit

Viereinhalb Jahre nach dem Angriff auf die Ukraine steckt Russland auch im Inneren in einer tiefen Krise. Der bislang recht erfolgreiche Versuch des Kremls, den Krieg aus dem Bewusstsein der Bevölkerung fernzuhalten, ist mit den ukrainischen Angriffen auf Raffinerien und Ölterminals ins Wanken geraten. Wie sehr erschüttern Treibstoffmangel und politische Unruhe Putins Selbstverständnis und seinen Rückhalt in der Bevölkerung? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur aktuellen Lage.

Wie schwer ist die Krise in Russland wirklich?

Im Sommer 2026 ist Russland von einer tiefen strukturellen Krise erfasst. Fachleuten und Zahlen zufolge ist das ökonomische und industrielle Fundament des Landes erschüttert.

Nach Recherchen des US-Thinkthanks Energy Intelligence ist die russische Ölverarbeitung im Juni 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Viertel eingebrochen, was den niedrigsten Stand seit mehr als zwanzig Jahren markiert. Experten des Analyseunternehmens sprechen davon, dass Russland auf die potenziell schlimmste Kraftstoffkrise seiner Geschichte zusteuert, wie etwa die «Deutsche Welle» berichtet.

Demnach werde die ökonomische Schieflage auch dadurch verschärft, dass die verbliebene Produktion von derzeit rund 85'000 Tonnen Benzin pro Tag auf eine sommerliche Spitzennachfrage von 110'000 Tonnen trifft.

Hinzu kommt, dass das Staatsbudget die gigantischen Rüstungsausgaben auffangen muss und die Regierung deshalb bereits im Januar 2026 die Mehrwertsteuer von 20 auf 22 Prozent und die steuerliche Last für kleine und mittlere Unternehmen drastisch erhöhte, wie «The Conversation» berichtet. Dies habe nach Analyse des Magazins zu einer gezielten Austrocknung und Schrumpfung des zivilen Sektors zugunsten des militärisch-industriellen Komplexes geführt.

Was belastet das Land derzeit am meisten?

Im Alltag der russischen Bevölkerung zeigt sich die Krise vor allem am eklatanten Mangel an Benzin und Diesel. Mittlerweile lähmt die Kraftstoffkrise die Logistik des gesamten Landes.

Laut der «Deutschen Welle» zeigen Berichte der unabhängigen russischen Nachrichtenplattform «Vyorstka» und des Wirtschaftsmediums «RBC», dass mittlerweile in mindestens 40 und potenziell bis zu 78 Regionen des Landes strikte Rationierungen oder Verkaufsbeschränkungen für Kraftstoffe eingeführt werden mussten.

An den Tankstellen, selbst in der wohlhabenden und privilegiert versorgten Hauptstadt Moskau, bilden sich kilometerlange Warteschlangen. Laut Social-Media-Berichten komme es vermehrt zu handgreiflichen Auseinandersetzungen, wie unter anderem auch die «BBC» berichtet. In manchen Orten habe man Milizen einsetzen müssen, um die Ordnung an den Tankstellen zu garantieren.

Auf der Krim musste der von Moskau eingesetzte Gouverneur Sergej Aksjonow auf Telegram einräumen, dass die Lage angespannt bleibe und an manchen Tagen überhaupt kein Treibstoff mehr frei an Privatleute verkauft werden könne.

In entfernten Regionen wie Sibirien sahen sich Kommunalbehörden bereits gezwungen, mobile Toiletten für wartende Autofahrer an den Strassenrändern aufzustellen, so der britische Sender. Vielerorts sei die Abgabe von Kraftstoff in einfache Reservekanister streng verboten, Busverbindungen und die kommunale Müllabfuhr würden drastisch reduziert, und die Landwirtschaft bange aufgrund des Mangels akut um die anstehende Sommerernte.

Wer es sich leisten kann, weicht in die Nachbarstaaten Kasachstan oder China aus, wo der Tanktourismus laut Medienberichten florieren soll.

Daneben birgt der Krieg weiteres Konfliktpotenzial im Inneren: Der anhaltende Druck zur Zwangsrekrutierung für die Front sorgt für massiven Unmut und schwindenden Rückhalt in der Gesellschaft. Wie etwa «The Economist» berichtet, gehen offene Beschwerden von russischen Influencern über den verheerenden Zustand und den Sinn des Krieges in den sozialen Medien rasant viral.

Wie ist die Stimmung in der russischen Bevölkerung?

Laut «Economist» haben viele Russen mehr und mehr das Gefühl, in einer Sackgasse festzustecken. Zunehmend schlägt sich diese Ambivalenz in messbarem Pessimismus nieder: Repräsentative Erhebungen des unabhängigen Lewada-Zentrums zeigen, dass der steigende Preisdruck für weit mehr als die Hälfte der russischen Bevölkerung das dringendste Problem des Landes darstellt, wie etwa die «Tagesschau» berichtet.

Nach aktuellen Daten des Meinungsforschungsinstituts Gallup blicken die Russen so pessimistisch auf ihre Wirtschaft wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr, berichtet die «BBC». Ganze 60 Prozent der Befragten gaben demnach an, dass sich die wirtschaftlichen Bedingungen an ihrem Wohnort kontinuierlich verschlechtern.

Die Politikwissenschaftlerin Nina Chruschtschowa von The New School konstatiert laut «BBC» zugleich eine tief sitzende Resignation in der Breite der Masse, wodurch die mögliche Erwartung eines Regimewechsels durch das Volk eher unwahrscheinlich erscheint.

Kann die Krise Putin gefährlich werden?

Während Putins Macht bislang stabil wirkt und die Resignation im Volk noch zu dominieren scheint, hinterlässt die Krise Spuren. Selbst staatlich kontrollierte Umfragen wie die des Instituts VCIOM registrierten laut «BBC» im Juli einen plötzlichen Einbruch des öffentlichen Vertrauens in Putin um 3,4 Prozentpunkte innerhalb von nur einer Woche.

Das Lewada-Zentrum verzeichnete weniger Menschen, die an den «richtigen Weg» des Landes glauben, auf 52 Prozent im Vergleich zu 61 Prozent im Vormonat.

Die wachsende Nervosität des Regimes zeigt sich insbesondere in einer veränderten Rhetorik. Kremlsprecher Dmitri Peskow, sonst für seine kontrollierte Wortwahl bekannt, rutschte angesichts der brennenden Raffinerien die sonst vermiedene Formulierung «Krieg» heraus: «Es ist ein Krieg, ein echter Krieg. Alles hat als spezielle Militäroperation begonnen, geht aber weiter wie ein Krieg».

Auch Wladimir Putin selbst sah sich Ende Juni im Staatsfernsehen erstmals gezwungen, «gewisse Kraftstoffengpässe» öffentlich einzugestehen, wenngleich er diese als «nicht kritisch» darzustellen versuchte. Bei einer darauf folgenden Regierungssitzung erklärte er, dass der Gegner Nervosität in der Gesellschaft hervorrufen wolle, diese Aufgabe jedoch nicht erfüllen könne.

Von wem erhofft sich der Kreml Hilfe?

In der Hoffnung auf Entlastung vom wachsenden Druck, sucht der Kreml innen und aussen nach Hilfe – stösst dabei aber zunehmend auf Widerstände.

Innenpolitisch versucht Putin, sozialen Unruhen durch direkte finanzielle Interventionen zuvorzukommen, wie beispielsweise Anfang Juli durch seine Blitz-Subventionen für die krisengeschüttelte Bevölkerung auf der Krim.

Aussenpolitisch will Moskau seinen engsten Verbündeten Belarus enger in den Krieg gegen die Ukraine einbinden, scheitert dabei jedoch am belarussischen Präsidenten Lukaschenko, wie etwa die «Washington Post» analysiert. Der Diktator weigert sich beharrlich, seine Truppen in das von ihm so bezeichnete «Blutbad» zu schicken.

Lukaschenko sucht stattdessen Schutz in Peking, da China ein massives Interesse am ungestörten Transit seiner Waren durch Belarus hat. Zudem fädelte Minsk im März 2026 über den US-Sondergesandten John Cole einen Deal mit der Trump-Administration ein.

Wer könnte Putins Macht herausfordern?

Da die klassische politische Opposition im Inland systematisch ausgeschaltet wurde, formiert sich die einzig verbliebene realistische Kraft für einen politischen Wandel innerhalb der Wirtschaftselite.

Für Aufsehen sorgte in diesem Kontext der grösste russische Industrie- und Düngemittelbaron Andrej Melnitschenko. In einem fast 60-stündigen Interviewmarathon mit dem Magazin «The Economist» brach er das Schweigen der Oligarchen und warnte eindringlich vor der inneren «Fäulnis» des Landes. Die Tycoons könnten die Tyrannei nicht länger ignorieren.

Melnitschenko skizziert düstere Szenarien für die Zukunft Russlands, sollte die Putins Regime fortbestehen: den totalen Kollaps in die Anarchie unter regionalen Warlords, die vollständige Degradierung zu einem unbedeutenden Rohstoff-Vasallen Chinas oder den Übergang in eine dauerhaft isolierte, totalitäre «Festung» wie Nordkorea, die sich in einem permanenten Kriegszustand mit der restlichen Welt befindet.

Auch wenn Melnitschenko nicht explizit den sofortigen Sturz Putins fordert, plädiert er für eine Dezentralisierung der Macht und die Übergabe der Führung an berechenbare, ökonomisch denkende Technokraten und Wirtschaftslenker.