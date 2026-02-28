Wie geht es nach Beginn eines neuen Iran-Kriegs weiter? - Gallery Israel und die USA greifen den Iran an Bild: dpa US-Präsident Donald Trump ruft die Menschen im Iran auf, ihre Führung zu stürzen. Bild: dpa Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bezeichnet das iranische Atomprogramm als grösste existenzielle Bedrohung. Bild: dpa Wie geht es nach Beginn eines neuen Iran-Kriegs weiter? - Gallery Israel und die USA greifen den Iran an Bild: dpa US-Präsident Donald Trump ruft die Menschen im Iran auf, ihre Führung zu stürzen. Bild: dpa Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bezeichnet das iranische Atomprogramm als grösste existenzielle Bedrohung. Bild: dpa

Israel und die USA bombardieren Ziele im Iran. Teheran schlägt zurück. Die Nahost-Region steht vor einer gefährlichen weiteren Eskalation.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die USA und Israel greifen gemeinsam militärische Ziele im Iran an und lösen iranische Gegenangriffe in der Region aus.

Donald Trump und Benjamin Netanjahu verfolgen mit der Offensive das Ziel, Irans Raketen- und Atomprogramme zu stoppen und politischen Druck auf die Führung in Teheran zu erhöhen.

Experten bezweifeln einen raschen Umsturz der Führung um Ali Chamenei und warnen vor einem möglichen Flächenbrand im Nahen Osten. Mehr anzeigen

Israel und die USA haben am frühen Samstagmorgen koordinierte Luft- und Raketenangriffe gegen Ziele im Iran gestartet. Teheran meldete als Reaktion Angriffe auf Ziele in Israel sowie auf mehrere US-Militärstützpunkte in der Golfregion. Israel nennt seine Operation «Brüllen des Löwen», die USA sprechen vom «Einsatz gewaltiger Zorn». Anbei ein Überblick:

Was wurde angegriffen?

Explosionen wurden ausser in der Millionenmetropole Teheran unter anderem aus Ghom, Lorestan, Kermanschah, Karadsch und Tabris gemeldet. Auch nahe der Kulturmetropole Isfahan gab es Explosionen – dort befindet sich ein zentrales Nuklearzentrum des Iran, das bereits im vergangenen Jahr Ziel von US-Bombardierungen war. Getroffen wurden Berichten zufolge Raketendepots, Luftverteidigungsanlagen und Ziele nahe Regierungsgebäuden.

USA und Israel greifen den Iran an Ein ankommendes Geschoss explodiert in der Bucht von Haifa, während Israel nach seinen Angriffen auf den Iran einen landesweiten Alarm ausgerufen hat. Bild: Leo Correa/AP/dpa Ein israelisches U-Boot ist in der Bucht von Haifa im Norden Israels zu sehen, nachdem Israel infolge seiner Angriffe auf den Iran einen landesweiten Alarm ausgerufen hat. Bild: Leo Correa/AP/dpa Menschen suchen Schutz in einer Tiefgarage, nachdem Alarm wegen ankommender Raketen aus dem Iran ausgelöst wurde. Der Iran hat nach Angriffen der USA und Israels Raketen auf Israel abgefeuert, teilten die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) am Samstag mit. Bild: Oren Ziv/dpa Die Bevölkerung von Tel Aviv musste sich in Sicherheit begeben. Auch dieses Bild stammt aus der gleichen Tiefgarage. Bild: Oren Ziv/dpa Ein israelischer Soldat geht bei Ashkelon in Deckung, als die israelische Raketenabwehr «Iron Dome» startet, um eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete abzufangen. Israel hat 70'000 Reservisten für den Einsatz gegen Iran mobilisiert. Bild: Ariel Schalit/AP/dpa Die Spuren einer abgefangenen Luftabwehrrakete sind über der Altstadt von Jerusalem zu sehen. Bild: Mahmoud Illean/AP/dpa Auch in der Stadt Ramat Gan, in der Nähe von Tel Aviv, mussten israelische Zivilisten in Schutzräumen ausharren. Bild: dpa Ein Ehepaar mit seinen zwei Kindern eilt in Haifa in einen Schutzraum, nachdem eine Warnsirene nach israelischen Angriffen auf den Iran ertönt ist. Bild: Leo Correa/AP/dpa Ein Polizist sperrt die Strandpromenade in Haifa ab, nachdem in der Hafenstadt Sirenenalarm ausgelöst wurde. Bild: Leo Correa/AP/dpa Der israelische Ben-Gurion-Flughafen in Lod, in der Nähe von Tel Aviv, ist nach einem israelischen Militärschlag gegen den Iran leer. Der Flugbetrieb wurde in der ganzen Region eingestellt. Bild: Ariel Schalit/AP/dpa Am Samstagmorgen starteten die Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump eine grosse militärische Offensive gegen Ziele im Iran, zusammen mit dem Verbündeten Israel. (Archivbild) Bild: Evan Vucci/AP/dpa Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hört während einer Pressekonferenz mit US-Präsident Trump in Mar-a-Lago zu. Das Bild entstand am 29. Dezember 2025. Bild: Alex Brandon/AP/dpa Darstellung der US-Militärpräsenz in Nahost. Es befinden sich mehr als 30'000 Soldatinnen und Soldaten der USA in der Region Nahost/östliches Mittelmeer. Blau markiert: US-kontrollierte Stützpunkte, mind. 15 Jahre in Betrieb. Pink: sonstige Stützpunkte mit US-Truppen. Grau: Schiffe. Bild: CFR/NYT/dpa Iranische Streitkräfte haben als Reaktion auf die Angriffe Israels und der USA vier Militärstützpunkte in der Region attackiert. Bild: Nachrichtenagentur FARS/OSM Mitwirkende Israel und USA bombardieren Ziele im Iran. Die iranischen Streitkräfte attackierten nach eigenen Angaben als Reaktion Ziele in Israel sowie vier US-Militärstützpunkte in der Region. Darunter waren die Stützpunkte Al-Udeid in Katar, Al-Salem in Kuwait, der Luftwaffenstützpunkt Al-Dhafra in den Vereinigten Arabischen Emiraten und die US-Flotte in Bahrain, wie die Nachrichtenagentur Fars berichtete. Luftalarm gab es Berichten zufolge auch im Irak.

Anders als beim zwölf Tage langen Krieg im vergangenen Juni begannen die Angriffe am Morgen und nicht in der Nacht. Ausserdem koordinierten Israel und die USA ihre Angriffe.

Welche Angriffsziele verfolgt Israel?

Israels Ministerpräsident Netanjahu begründet die Angriffe auf Iran mit dem Schutz vor einer existenziellen Bedrohung durch Teheran. Gemeint ist damit Irans Atom- und Raketenprogramm.

Nahost-Konflikt Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen. blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Es dürfe «nicht zugelassen werden, dass sich das mörderische Terrorregime mit Atomwaffen ausrüstet, die es ihm ermöglichen würden, die gesamte Menschheit zu bedrohen», sagte Netanjahu weiter. Die «New York Times» berichtete, Israel lege den Schwerpunkt seiner Angriffe auf Raketenlagerstätten, Produktionsanlagen und Abschussvorrichtungen.

Was ist das Ziel der USA?

US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Angaben Amerikanerinnen und Amerikaner verteidigen – vor einer Bedrohung durch die iranische Führung. Er zielte zudem in einer Videobotschaft auf das iranische Atomprogramm ab: «Sie dürfen nie eine Atomwaffe besitzen.» Zudem ermutigte Trump die Iraner zu einem Machtwechsel. «Die Stunde eurer Freiheit ist gekommen», sagte er. «Das wird wahrscheinlich für Generationen eure einzige Chance sein.» Er fügte hinzu: «Wenn wir fertig sind, übernehmt eure Regierung.» Er forderte die Revolutionsgarden, Streitkräfte und auch Polizei auf, ihre Waffen niederzulegen.

Iran-Experten sehen die Aussichten auf einen Sturz der iranischen Führung kritisch. Als Gründe führen sie an, dass die iranische Opposition nicht geeint sei und keine Risse in der Elite oder den Revolutionsgarden erkennbar seien.

Wie ist die Lage im Iran?

Ein Video der Nachrichtenagentur Mehr zeigte grosse Zerstörung mitten in der Hauptstadt Teheran. Auf der Aufnahme war ein völlig zerstörtes Gebäude zu sehen. Mehrere Rettungskräfte waren am Rande der Trümmer zu sehen.

Augenzeugen berichteten per SMS, dass sich in der Millionenmetropole lange Schlangen an Tankstellen gebildet hätten. Viele Menschen versuchten, die Hauptstadt zu verlassen. Viele Geschäfte waren geschlossen. Im Norden der lebendigen Metropole herrschte gespenstische Stille.

Ein israelischer Offizieller hat nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters erklärt, die Leiche des iranischen Staatsoberhaupts Ali Chamenei sei gefunden worden. Auch mehrere israelische Medien berichten unter Berufung auf Militärs, der iranische Staatschef Ali Chamenei sei tot. Der Sender Kanal 12 berichtete, US-Präsident Donald Trump und Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hätten Bilder zu sehen bekommen, auf denen die Leiche Chameneis zu sehen sei, nachdem sie aus den Trümmern seines Anwesens geborgen worden sei. Eine offizielle Bestätigung aus Teheran liegt bislang nicht vor.

Bei den israelisch-amerikanischen Angriffen im Iran sind nach Angaben aus Israel weitere führende Vertreter der iranischen Militärführung getötet worden. Unter den Toten seien unter anderem der Kommandeur der Revolutionsgarden, Mohammed Pakpur, sowie Irans Verteidigungsminister Asis Nasirsadeh, wie die israelischen Streitkräfte mitteilten. Aus dem Iran gab es zunächst keine Bestätigung dafür.

Warum haben sich die USA und Israel gerade jetzt zu einem Angriff entschlossen?

Die Verhandlungen in Genf über das iranische Atomprogramm brachten bislang keinen Durchbruch. Die USA zogen in den vergangenen Wochen massiv Marine- und Luftstreitkräfte im Persischen Golf zusammen. US-Präsident Trump hatte Teheran ein Ultimatum bis Anfang März gestellt. Die Angriffe begannen am Morgen des 28. Februar.

Der israelische Iran-Experte Danny Citrinowicz schrieb auf X, die Arbeitshypothese, die der Operation zugrunde liege, laute: Das iranische «Regime» sei schwach und brüchig. Daher könne eine gezielte, schlagkräftige und breit angelegte israelisch-amerikanische Kampagne es erheblich untergraben und vielleicht sogar die Voraussetzungen für einen internen Wandel schaffen. Das zentrale Problem sei: Was passiert, wenn diese Annahme falsch ist?

Wie geht es weiter?

Der Iran warnte seit Wochen vor einem Angriff und drohte mit einer «vernichtenden Antwort». US-Regierungsmitarbeiter sprechen laut US-Fernsehsender CNN von einer Operation, die über Tage oder Wochen andauern könne. Es sei «kein kleiner Schlag». Es besteht die Gefahr eines «umfassenden Regionalkriegs», vor dem Irans Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei bereits gewarnt hat.

Der Iran-Experte Ali Vaez der Denkfabrik Crisis Group schrieb auf X, Vergeltungsmassnahmen des Irans würden wahrscheinlich nicht nur direkt, sondern asymmetrisch erfolgen und möglicherweise mehrere Fronten gleichzeitig entfachen. «Wenn die Hisbollah aus dem Libanon heraus voll einsteigt, wenn Milizen US-Stützpunkte im Irak und in Syrien angreifen oder wenn die Huthi im Roten Meer eskalieren, ist dies kein bilateraler Konflikt mehr, sondern ein regionaler Krieg, der sich über den gesamten Nahen Osten ausbreitet.»

Vaez wies auch auf mögliche Folgen für die Weltwirtschaft hin. «Der Iran liegt an der Strasse von Hormus, durch die etwa ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung fliesst. Selbst eine begrenzte Störung könnte zu einem Anstieg der Energiepreise, einer Beschleunigung der Inflation und einer Verunsicherung der globalen Märkte führen.»