«Er hat meinen Bruder getötet» Reporter stellt mutmassliche Putin-Tochter in Paris zur Rede

Adrian Kammer

4.12.2025

Reporter stellt Putintochter: «Wie kannst du im hasserfüllten Europa leben?»

Reporter stellt Putintochter: «Wie kannst du im hasserfüllten Europa leben?»

Ein Journalist des ukrainischen TV-Sender TSN konfrontiert die angebliche Tochter Putins in den Strassen von Paris. Die Aufnahmen zeigen, wie er sie auffordert, sich gegen öffentlich gegen ihren Vater zu stellen.

04.12.2025

Ein Journalist des ukrainischen TV-Senders TSN konfrontiert die angebliche Tochter Putins in den Strassen von Paris. Die Aufnahmen zeigen, wie er sie auffordert, sich öffentlich gegen ihren Vater zu stellen.

Adrian Kammer

04.12.2025, 11:36

04.12.2025, 11:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Journalist aus der Ukraine trifft in den Strassen von Paris die angebliche Tochter des russischen Präsidenten Wladimir Putin.
  • Sie soll unter dem Namen Luiza Rozova in der französischen Hauptstadt leben und als Künstlerin tätig sein.
  • Im Video ist zu sehen, wie der Reporter die Frau versucht zu überzeugen auf der ukrainischen Seite im Krieg zu kämpfen.
Mehr anzeigen

«Du kannst nach Kiew kommen und bei der Flugabwehr helfen», schlägt der Reporter der maskierten Frau mit den blonden Haaren vor: Es soll sich bei ihr um die uneheliche Tochter Elizaveta Krivonogikh des russischen Präsidenten Wladimir Putin handeln.

Angeblich lebt die 22-Jährige seit 2020 als Künstlerin unter dem Namen Luiza Rozova in der französischen Hauptstadt. Laut dem ukrainischen TV-Sender traf sie der Journalist am gestrigen Abend um 23 Uhr vor einer Galerie im 20. Arrondissement.

Er sucht das Gespräch mit der jungen Frau, redet über ihren mutmasslichen Vater und stellt kritische Fragen. Sie reagiert wortkarg und weist auf eine fehlende Bewilligung für die Filmaufnahmen hin.

Der Reporter aus der Ukraine bleibt jedoch hartnäckig und folgt ihr. «Unterstützen Sie die Politik Ihres Vaters?», fragt er sie. Die vermeintliche Tochter Putins fragt zurück: «Was habe ich damit zu tun?». Es folgt ein hin und her von Fragen und knappen Antworten. Der Mann schlägt ihr sogar vor, ihr das Flugticket nach Kiew zu bezahlen.

Mehr Videos aus dem Ressort

Sehen aus wie in Mad Max – Putins Stachelschweine – So sollen Russlands Panzer Drohnen trotzen

Sehen aus wie in Mad Max – Putins Stachelschweine – So sollen Russlands Panzer Drohnen trotzen

Skurrile Panzer mit Metallstacheln rollen durch den Ukraine-Krieg. Putins Truppen setzen auf Improvisation statt Hightech – ihre «Stachelschweine» sollen Drohnen abwehren und länger überleben. Kann das funktionieren?

04.11.2025

Mehr zum Thema

Kurz vor Treffen mit Trump-Vertretern. «Wir sind bereit, wenn ihr Krieg wollt» – Putin droht Europa offen

Kurz vor Treffen mit Trump-Vertretern«Wir sind bereit, wenn ihr Krieg wollt» – Putin droht Europa offen

Wer ist die Familie Kriwonogich?. Putins uneheliche Tochter lebt in Paris und arbeitet als DJ

Wer ist die Familie Kriwonogich?Putins uneheliche Tochter lebt in Paris und arbeitet als DJ

«Das kann den Ruf ruinieren». Putins Tochter publiziert bei Schweizer Verlag

«Das kann den Ruf ruinieren»Putins Tochter publiziert bei Schweizer Verlag

