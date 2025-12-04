Reporter stellt mutmassliche Putin-Tochter in Paris zur Rede

Reporter stellt Putintochter: «Wie kannst du im hasserfüllten Europa leben?» Ein Journalist des ukrainischen TV-Sender TSN konfrontiert die angebliche Tochter Putins in den Strassen von Paris. Die Aufnahmen zeigen, wie er sie auffordert, sich gegen öffentlich gegen ihren Vater zu stellen. 04.12.2025

Ein Journalist des ukrainischen TV-Senders TSN konfrontiert die angebliche Tochter Putins in den Strassen von Paris. Die Aufnahmen zeigen, wie er sie auffordert, sich öffentlich gegen ihren Vater zu stellen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Journalist aus der Ukraine trifft in den Strassen von Paris die angebliche Tochter des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Sie soll unter dem Namen Luiza Rozova in der französischen Hauptstadt leben und als Künstlerin tätig sein.

«Du kannst nach Kiew kommen und bei der Flugabwehr helfen», schlägt der Reporter der maskierten Frau mit den blonden Haaren vor: Es soll sich bei ihr um die uneheliche Tochter Elizaveta Krivonogikh des russischen Präsidenten Wladimir Putin handeln.

Angeblich lebt die 22-Jährige seit 2020 als Künstlerin unter dem Namen Luiza Rozova in der französischen Hauptstadt. Laut dem ukrainischen TV-Sender traf sie der Journalist am gestrigen Abend um 23 Uhr vor einer Galerie im 20. Arrondissement.

Er sucht das Gespräch mit der jungen Frau, redet über ihren mutmasslichen Vater und stellt kritische Fragen. Sie reagiert wortkarg und weist auf eine fehlende Bewilligung für die Filmaufnahmen hin.

Der Reporter aus der Ukraine bleibt jedoch hartnäckig und folgt ihr. «Unterstützen Sie die Politik Ihres Vaters?», fragt er sie. Die vermeintliche Tochter Putins fragt zurück: «Was habe ich damit zu tun?». Es folgt ein hin und her von Fragen und knappen Antworten. Der Mann schlägt ihr sogar vor, ihr das Flugticket nach Kiew zu bezahlen.

