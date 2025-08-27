Wie Kiews Kampagne gegen die russische Energiewirtschaft Putin ins Schwitzen bringt

«Putin wird sprechen, wenn es ihm mehr nützt als zu kämpfen» Der Eindruck nach dem Treffen zwischen Trump und Selenskyj in Washington: Ein Waffenstillstand oder gar Frieden im russischen Angriffskrieg ist nicht wirklich näher gerückt. Oder? Nachgefragt bei Politikwissenschaftler Moritz Weiss. 19.08.2025

Während es Kiew nur noch selten schafft, an der Front Erfolge zu erzielen, ist eine Kampagne der Streitkräfte in Russland offenbar effektiver: Dort steigen nach gezielten Drohnen-Attacke die Spritpreise und auch die Logistik lahmt. Kann sich der Kreml das angesichts der Budgetkrise leisten?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dicke Luft in Nowoschachtinsk: Schon seit fünf Tagen brennt die Raffinerie. In der Umgebung gibt es kein Wasser mehr, weil alles für die Brandbekämpfung umgeleitet werden musste.

Ukrainische Drohnen haben den Öl-Export über die Druschba-Pipeline und das Usta-Luga-Terminal unterbrochen.

Mindestens sieben Raffinerien sind im August angegriffen worden – mit diesem Ergebnis.

Infrastruktur, die mit westlicher Hilfe gebaut worden ist, kann nicht mehr ersetzt werden.

Die Spritpreise in Russland sind auf Rekordhoch und in der Peripherie gibt es nur noch wenig Treibstoff im Angebot.

Auswirkungen auf die Logistik: 70 Prozent des Warentransports rollt über die Strasse.

Kiews Kampagne belastet Russlands ohnehin schon knappe Kassen.

Mit der neuen Flamingo-Rakete kann die Ukraine ihre Kampagne noch ausweiten. Mehr anzeigen

Es ist schon fünf Tage her, dass die ukrainischen Streitkräfte die russische Raffinerie in Nowoschachtinsk in der Region Rostow angegriffen haben. Und seit dem 21. August brennt die Anlage lichterloh.

Die Luft muss schneidend sein. Die Lage ist so prekär, dass die Feuerwehr den umgebenden Dörfern und Städten das Wasser abgestellt hat. Es werde laut den Behörden wieder fliessen, sobald die Wasserreservoire wieder aufgefüllt und der Druck in den Leitungen wiederhergestellt sei.

412 Feuerwehrleute sind in Nowoschachtinsk im Einsatz – inklusive eines Löschzugs. Angeblich war die Raffinerie von zwei Flugabwehr-Einheiten geschützt worden: einer 96K6 Panzir und einer 9K330 Tor. Genützt hat das nichts: Kiew hat hier angeblich 1,7 Prozent der Raffinerie-Kapazität Russlands offline genommen.

Kiew vermiest Putin das Exportgeschäft

Es ist nicht das erste Mal, dass die Ukraine die Nowoschachtinsk-Raffinerie attackiert hat, die zu den grössten im Süden des Landes zählt. Die Situation war offenbar schon vor dem jüngsten Angriff angespannt: Die Betreiber haben angeblich seit fünf Monaten keinen Lohn mehr ausgezahlt.

By the end of August 21, the Unecha oil pumping station was hit, Unmanned Systems Forces commander Robert 'Magyar' Brody reports.



[image or embed] — NOELREPORTS (@noelreports.com) 21. August 2025 um 22:36

Es ist auch nicht der einzige Schlag, den Wladimir Putins Energiewirtschaft im August einstecken musste. Einerseits zielt das ukrainische Militär darauf ab, Russlands Exporte zu torpedieren – etwa durch den Angriff auf eine Pumpstation in Unetscha im Oblast Brjansk, die den ÖL-Fluss durch die Druschba-Pipeline unterbrochen und zu Ärger in Ungarn geführt hat.

Von Untescha aus führt zudem eine Pipeline zu einem wichtigen russischen Umschlagplatz an der Ostsee, und auch der wurde gerade attackiert: Am 23. August fällt ein ukrainischer Drohnenschwarm über das Öl- und Gas-Terminal in Ust-Luga her. Das Ausmass der Schäden ist noch unklar: Es wird angenommen, dass das Terminal ausser Betrieb ist.

Unersetzbare Raffinerien im Fadenkreuz

Neben diesen Export-Knoten nimmt Kiew seit Anfang des Monats ganz gezielt die russischen Raffinerien ins Visier. Vier von ihnen mussten deshalb angeblich die Produktion einstellen: in Wologograd (im Besitz von Lukoil), in Nowokuibyschewsk, in Saratow und Sysran (alles Rosneft).

🗣In 12 days, Ukrainian UAVs struck 5 oil refineries. All of them have stopped their operations. • 02.08.2025 – Ryazan Refinery Processing volume: ~13.1 million tons per year, which is about 5% of the total Russian volume. • 02.08.2025 – Novokuibyshevsk Refinery Processing volume: ~8.3



[image or embed] — Baba Yaga Fèlla (@babayagafella.bsky.social) 14. August 2025 um 17:41

Die Raffinerie in Rjasan gehört zu den grössten des Landes und versorgt den Grossraum von Moskau. Dort hat sich die Produktionskapazität nach einem ukrainischen Angriff halbiert, meldet «Reuters». Mitunter haben die Attacken weitreichende Folgen.

Another Russian oil refinery hit.



The Lukoil refinery in Russia's Volgograd region, processing 4.9% of Russia's total refining capacity. pic.twitter.com/Pu4sXn6w4B — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) August 14, 2025

Wenn Inventar zerstört wird, das in Zusammenarbeit mit westlichen Firmen entstanden ist, kann dieses wegen der Sanktionen vorerst – oder gar nicht mehr ersetzt werden, weiss die «Financial Times». Der Hintergrund: Konzerne wie BP, Shell oder Exxon waren massgeblich am Aufbau der neueren Energie-Infrastruktur in Russland beteiligt.

Steigende Spritpreise und geschlossene Tankstellen

Kiews Kampagne zeigt Wirkung: Der Ölpreis zieht wegen der Attacke in Russland um zwei Prozent an. Davon profitiert der Kreml aber nicht, weil er weniger Möglichkeiten hat, das schwarze Gold zu verarbeiten. Die Folge: Die Benzinpreise in Russland sind seit Beginn des Jahres um 32 Prozent gestiegen.

Russia is on the brink of a gasoline crisis. Since the beginning of the year, AI-95 gasoline has risen in price by 32% and set a historic high on the exchange.



This happened due to “accidents” at refineries (we are not allowed to admit there were UFO’s who dive bombed the… pic.twitter.com/8rK4YcpILe — Beefeater (@Beefeater_Fella) August 21, 2025

In Teilen des Landes wird Treibstoff sogar knapp. Nicht in Moskau oder St. Petersburg: Putin kann es sich nicht erlauben, die Menschen in den bevölkerungsreichen Machtzentren zu verstimmen. Doch in der Peripherie gibt es Probleme: auf den Kurilen, im russisch kontrollierten Abchasien in Georgien oder in den besetzten Gebieten in der Ukraine.

🚨🚨



Gazprom gas stations throughout Russia don't have gasoline. This one in Kuban only has diesel for the 2nd day running. Russian news reports the reason - it's more profitable to sell oil abroad.



"Russia is a gas station masquerading as a country."🥶pic.twitter.com/MsZkyvP9oe — WarFrontline (@WarFrontline) August 15, 2023

Kiews Strategie trifft nicht nur Autofahrende oder Militärs, denen nun weniger Kerosin zur Verfügung steht. Die ukrainischen Planer dürften auch im Hinterkopf gehabt haben, dass der Lastwagenverkehr in Russlands Logistik eine wichtige Rolle spielt.

Auch die Logistik wird ausgebremst

Tatsächlich werden 70 Prozent der Container über die Strasse verfrachtet: Die Drohnen-Attacken auf die Energie-Infrastruktur haben also das Zeug dazu, die gesamte Wirtschaft auszubremsen, wenn deren Logistik erlahmt. So treibt Wolodymyr Selenskyj die Kriegskosten für Moskau weiter in die Höhe, während auch für Konsumierende die Preise weiter steigen.

👀 Russia, massive problems with gasoline and diesel fuel begin at gas stations in many regions



The footage shows the Moscow - Rostov-on-Don - Krasnodar highway. The reason for the shortage is attacks on oil depots. pic.twitter.com/m7qXgZ2DDK — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) August 20, 2025

Die Logistik scheint ein weiterer Schwerpunkt der ukrainischen Kampagne zu sein: In den vergangenen Tagen wurden eine Bahn-Strecke im Oblast Rostow und ein Bahnhof in Petrow Wal im Oblast Wologograd attackiert. In Dschankoj auf der Krim haben Drohnen einen Tank-Zug in Brand gesetzt.

Erst vor wenigen Tagen waren gleich zwei russische Züge im besetzten Saporischschja getroffen waren, von denen einer Diesel-Nachschub nach Tokmak bringen sollte. Ein Video zeigt, dass auch Störsender auf dem Zug die ukrainischen Drohnen nicht aufhalten konnten.

Wie lange kann sich Putin den Krieg noch leisten?

«Die Ukraine verstärkt ihre Angriffe auf die russische Energieversorgung – und es funktioniert», fasst CNN zusammen. Gleichzeitig warnt «Bloomberg», dass Putins Kriegswirtschaft stagniere, während «Reuters» berichtet, dass der Kreml wegen knapper Kassen über Sparmassnahmen und Steuererhöhungen nachdenken müsste: Das Defizit betrage mittlerweile 49 Milliarden Franken.

🇺🇦🇷🇺🇺🇸🇪🇺



⛽️Russian oil refineries/gas pipelines hit in a week:



🔥Novoshakhtinsk

🔥Lukoil Volgograd

🔥"Druzhba" (Nikolskoye, Tambov region), twice.

🔥Novoshakhtinsk Oil



The amount of gasoline sold has decreased by 12%, the increase in fuel prices will continue next month



4/ pic.twitter.com/kPzmyoOmf7 — 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweet4Anna_NAFO) August 24, 2025

Demnach hat bereits im Juli Anatoli Artamonow, der in Finanzausschuss der Duma sitzt, gewarnt: «Angesichts der pessimistischeren Schätzungen der Wirtschaftsindikatoren und des Rückgangs der Öl- und Gaseinnahmen müssen wir dringend mit der Haushaltskonsolidierung beginnen.» Das war noch vor den jüngsten ukrainischen Angriffen auf Öl- und Gas-Anlagen.

«Russland steht ‹am Rande einer Rezession› und steuert auf eine katastrophale Ernte zu, während Putins andere wichtige Einnahmequelle einbricht», erkennt «Fortune» ob der angespannten wirtschaftlichen Lage Russlands, die bald noch deutlich schlechter werden könnte.

Der Grund dafür ist Kiews neue Langstreckenwaffe: Mit der FP-5 Flamingo mit ihrer Reichweite von 3000 Kilometer rückt eine Vielzahl weiterer Ziele in die ukrainische Schlagdistanz. 87 Prozent der Raffinerien sind nun gefährdet. Gelingt es Wolodymyr Selenskyj, der Wladimir Putin auf dem Schlachtfeld nicht schlagen kann, den Kreml über das Portemonnaie zu einem Frieden zu zwingen? Der Herbst wird es zeigen.