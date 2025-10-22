Wie legal ist Trumps Karibik-Kreuzzug gegen Drogenkartelle?

Trump erlaubt CIA verdeckte Einsätze in Venezuela STORY: US-Präsident Donald Trump hat den Geheimdienst CIA zu verdeckten Einsätzen in Venezuela ermächtigt. Das amerikanische Staatsoberhaupt bestätigte am Mittwoch einen Bericht der «New York Times» über eine geheime Anweisung. Damit erhöhen die USA den Druck auf die sozialistische Regierung von Präsident Nicolas Maduro. Auf eine entsprechende Frage eines Journalisten sagte Trump: O-Ton Donald Trump, US-Präsident: «Ich habe das aus zwei Gründen genehmigt. Erstens haben sie ihre Gefängnisse in die Vereinigten Staaten von Amerika verlegt. Sie kamen über die Grenze. Sie kamen, weil wir eine Politik der offenen Grenzen hatten. Und als ich das hörte, sagte ich: Viele dieser Länder, nicht nur dieses Land, missbrauchen das auf das Schlimmste». Trump hatte im August die militärische Präsenz in der Region massiv erhöht und mehrere Kriegsschiffe in die Karibik entsandt. Die US-Regierung begründete den Einsatz mit der Bekämpfung von Drogenkartellen. Erst am Dienstag wurde ein Boot vor der Küste Venezuelas zerstört, auf dem sich nach Trumps Angaben sechs Drogenschmuggler befanden. Auch im August war ein Boot versenkt worden, das nach US-Angaben von Drogenschmugglern gesteuert wurde. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro sieht in dem Vorgehen der USA in Venezuela Anzeichen für einen Versuch, ihn zu stürzen. Die Regierung in Washington weist derartige Absichten zurück. 16.10.2025

Donald Trump und die US-Streitkräfte machen mit Drogenschmugglern in der Karibik kurzen Prozess. Nun werden Vorwürfe laut, dass auch Unschuldige ins Visier geraten sind. Die diplomatischen Beziehungen der USA zu Kolumbien leiden, während Experten über die Legalität streiten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seitdem das US-Militär am 1. September damit begonnen hat, mutmassliche Drogenschmuggler in der Karibik anzugreifen, sind mindestens 32 Personen gestorben.

Erstmals haben zwei Personen eine solche Attacke überlebt. Im Fall eines Ecuadorianers scheint fraglich, ob er angeklagt werden kann.

Kolumbien wirft den USA «Mord» an einem harmlosen Fischer vor. Donald Trump hat daraufhin Hilfsgelder gestrichen und Gustavo Petro gedroht. Bogota hat den Botschafter aus den USA abberufen.

«Es muss eine Grenze zwischen Verbrechen und Krieg geben»: In den USA tobt eine Diskussion um die Legalität der Tötungen. Mehr anzeigen

Donald Trump hat den Kartellen den Krieg erklärt – und bietet die US-Streitkräfte in der Karibik auf, um den Drogenschmuggel ins Visier zu nehmen. Mindestens 32 Menschen sind dabei seit dem 1. September getötet worden.

Nun haben erstmals zwei Personen eine solche Attacke überlebt. Sie waren angeblich an Bord eines U-Bootes, das am 16. Oktober attackiert wird. «Dieses Schiff war hauptsächlich mit Fentanyl und anderen illegalen Drogen beladen», schreibt Donald Trump, als er das Video des Angriffs postet. «An Bord befanden sich vier bekannte Drogenterroristen.»

Angriffe des US-Militärs auf mutmassliche Schmuggler 1. September: 11 Tote

15. September: 3 Tote

19. September: 3 Tote

3. Oktober: 4 Tote

14. Oktober: 6 Tote

16. Oktober: 2 Tote, 2 Gefangene

17. Oktober: 3 Tote Mehr anzeigen

Zwei Personen sollen bei der Attacke gestorben sein. Bei den Überlebenden handelt sich dabei um einen Mann aus Ecuador und einen Mann aus Kolumbien, die von der US Navy aus dem Wasser gefischt werden. Die Männer sollen in ihre Heimatländer zurückkehren – um eingesperrt und angeklagt zu werden, so der US-Präsident.

Zweifel an der Schuld

Doch daraus wird offenbar nichts. Wie die Nachrichtenagentur AP von einer Quelle aus Ecuador erfahren haben will, fehlen den dortigen Behörden die Grundlagen für weitere Schritte. «Es gibt keine Beweise oder Hinweise, die Staatsanwälte oder Justizbehörden für eine sichere Annahme», dass der Überstellte eine Straftat begangen habe.

Venezuela: US-Zerstörer bringt grundlos Fischerboot auf STORY: Venezuela wirft den USA vor, ein Fischerboot des Landes gegen internationales Recht aufgebracht zu haben. Ein US-Zerstörer habe das Thunfisch-Schiff am Freitag in den Gewässern der Sonderwirtschaftszone des südamerikanischen Landes acht Stunden lang festgehalten, hiess es in einer von Aussenminister Yvan Gil am Samstag verlesenen Erklärung. Das Vorgehen sei illegal und feindselig gewesen. An Bord des harmlosen Fischkutters hätten sich neun Fischer befunden. Eine Stellungnahme von US-Behörden lag zunächst nicht vor. Zu dem Vorfall kam es vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen beiden Staaten. Vergangene Woche hatte die US-Marine ein Boot vor der Küste Venezuelas versenkt und dabei elf Menschen getötet. US-Präsident Donald Trump hatte erklärt, die Besatzung des Schnellbootes seien Mitglieder der venezolanischen Bande Tren de Aragua gewesen. An Bord hätten sich riesige Mengen Drogen befunden. Die sozialistische Regierung in Caracas weist diese Angaben zurück. Venezolanische Zivilisten erhielten unterdessen am Wochenende eine Schulung im Umgang mit Schusswaffen. Dies ist Teil der Verteidigungsstrategie von Präsident Nicolás Maduro als Reaktion auf die zunehmende Präsenz der USA in der südlichen Karibik. Die US-Regierung hat kürzlich sieben Kriegsschiffe und ein Atom-U-Boot sowie über 4500 Soldaten dorthin verlegt. Trump will damit nach eigenen Angaben sein Versprechen einlösen, gegen Drogenkartelle vorzugehen. In Venezuela hat dies Sorgen geschürt, die Regierung in Caracas könnte das eigentliche Ziel sein. 14.09.2025

Dem Ecuadorianer, der als Andrés T. identifiziert worden und bereits wieder zu Hause sei, gehe es gesundheitlich gut – im Gegensatz zu dem zweiten Beschuldigten aus Kolumbien. Dieser Mann sei schwer verletzt worden und werde noch behandelt, bis er abgeschoben werden könne.

Die Regierung in Bogota hat zwar angekündigt, es werde gegen diese Person «gemäss dem Gesetz ermitteln», doch hinter den Kulissen belastet Trumps neuer Drogen-Feldzug die Beziehungen zu Kolumbien schwer, das einst als einer der engsten Verbündeten der USA in Südamerika galt.

Petro wirft Trump Mord vor – Trump streicht Hilfsgelder

Präsident Gustavo Petro wirft den USA am 19. Oktober vor, mit einem Luftangriff zwei Tage zuvor «einen Mord begangen und unsere Souveränität in den Hoheitsgewässern verletzt» zu haben. Dabei sei der Fischer Alejandro Carranza getötet worden, der keinerlei Verbindung zu den Kartellen habe.

🚨💥#EXTRA | "Salieron de La Guajira y no es posible que haya sido en aguas internacionales" Audenis Manjarres, familiar de Alejandro Carranza, pescador presuntamente asesinado por bombardeo del ejército estadounidense.



Noticia en desarrollo pic.twitter.com/hG2G6ZVzKr — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) October 18, 2025

Sein Boot sei nach einem Motorschaden abgetrieben worden, so Petro: «Wir warten auf Erklärungen der US-Regierung.» Die kommt postwendend – via Truth Social: «Gustavo Petro ist ein Anführer des illegalen Drogenhandels, der die massive Produktion von Drogen auf grossen und kleinen Feldern in ganz Kolumbien fördert», schiesst Donald Trump zurück.

Washington werde alle Hilfszahlungen an Bogota einstellen: Kolumbiens Präsident sei «unbedeutend», «unpopulär» und habe gegenüber den USA ein «freches Mundwerk»: Wenn Petro nicht gegen den Drogenanbau vorgehe, würde er es tun – «und das nicht auf nette Weise».

Streit um Legalität

Der undiplomatische Streit auf Social Media ist so weit eskaliert, dass Kolumbien seinen Botschafter aus Washington zurückgerufen hat, wie das Aussenministerium am 20. Oktober mitteilt. Petro hat der Fischer-Familie vorgeschlagen, die USA zu verklagen, weiss die «New York Times».

“If I were a fisherman I wouldn’t want to go fishing”



Trump admits his blowing up boats in international waters based on (thin) claims of drug smuggling is hurting the fishing industry and clearing the ocean of boats pic.twitter.com/N8ytvnp2PB — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) September 16, 2025

Wie legal Trumps Vorgehen ist, wird schon jetzt kontrovers diskutiert. Das Weisse Haus gibt zwar an, es handele sich bei den Schmugglern um Mitglieder von Organisationen, die als ausländische Terroristen eingestuft worden seien. «Es gibt der Regierung Befugnis, bestimmte Massnahmen bei der Strafverfolgung oder wirtschaftliche Sanktionen zu ergreifen», erklärt Jurist Elie Honig bereits Mitte September bei CNN.

Das beinhalte aber nicht die Tötung durch Militärs. Das Argument der Selbstverteidigung zähle nicht, da keine unmittelbare Gefahr für das Leben von Amerikanern bestehe. Und auch von einem Krieg könne keine Rede sein, weil es keinen bewaffneten Konflikt mit einem fremden Land gebe.

«Es muss eine Grenze zwischen Verbrechen und Krieg geben»

Claire Finkelstein bezeichnet solche Angriffe als «aussergerichtliche Tötung»: «Dafür gibt es nach internationalem Recht keinerlei Berechtigung», verdeutlicht die Professorin für nationales Sicherheitsrecht an der University of Pennsylvania. «Es war kein Akt der Selbstverteidigung. Wir befanden uns nicht mitten in einem Krieg. Es gab keine unmittelbare Bedrohung für die Vereinigten Staaten.»

The folks at Fox have decided that Trump went from being the ultimate peacemaker to the ultimate war monger as they championed what could led to an all out war with Venezuela. Jesse Watters seemed excited about it. We tried a "war on drugs' in the 1980s that failed miserably.



[image or embed] — Decoding Fox News (@decodingfoxnews.bsky.social) 17. Oktober 2025 um 11:17

Die US-Regierung stützt sich auf dieselbe Rechtsgrundlage, auf die sich sein Vorgänger George W. Bush nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 berufen hat. Das umfasst die Befugnisse, «ungesetzliche Kombattanten» zu fassen und festzuhalten sowie tödliche Gewalt anzuwenden. Das erklärt die aktuelle Designation von «Drogenterroristen».

Aber: «Es muss eine Grenze zwischen Verbrechen und Krieg geben», sagt John Yoo, der unter Präsident George W. Bush gearbeitet hat und heute an der University of California Berkeley lehrt, gegenüber «Politico». «Wir können nicht einfach alles, was dem Land schadet, als Angelegenheit des Militärs betrachten. Denn das könnte potenziell jedes Verbrechen umfassen.»

