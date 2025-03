Wie man mit Trump umgehen muss, ohne eine reinzukriegen

Dieter

In der Aufzählung fehlt Claudia Sheinbaum. Laut ihrer gestrigen Info-Rede hatte sie ein "gutes von gegenseitigem Respekt geprägtes Telefongespräch". bevor sämtliche neuen Zölle auf eis gelegt wurden. Mexiko hat nie überstürzte Massnahmen oder Kommentare verlautbaren lassen.

Hier wusste man auch, dass da Verhandlungen möglich waren und sind, da der Peso gegeüber dem Dollar nicht nachgab.

Leider kommt Mexiko in Europa nur dann in die Nachrichten, wenn es etwas Negatives von der Narco-Front zu berichten gibt, eine Frau die einen guten Job als Präsidentin macht reicht da nicht - trotz aller Genderei in den Medien.