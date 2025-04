China umgarnt Europa – doch wer widerspricht, fliegt raus

Will jetzt China näher an Europa rücken? Johannes Neudecker/dpa

China umwirbt Europa mit Technik, Investitionen – und einem Lächeln. Doch wer hinter die Rhetorik Chinas blickt, erkennt die Bedingungen: keine Kritik, keine Fragen, kein Widerspruch.

Inmitten wirtschaftlicher Probleme versucht China, Europa als Partner zurückzugewinnen – unter der Bedingung, keine Kritik an Peking zu äussern.

Europa steht geopolitisch unter Druck zwischen China und den USA und muss entscheiden. Mehr anzeigen

Im 50. Stock eines gläsernen Pekinger Hochhauses sitzt Victor Gao, einst Dolmetscher von Deng Xiaoping, heute Vizepräsident einer regierungsnahen Denkfabrik – und Aushängeschild für Chinas Propaganda mit westlichem Anstrich.

Wo andere chinesische Experten schweigen, weil sie das neue Anti-Spionage-Gesetz zur Vorsicht zwingt, redet Gao. Und wie. Ob CNN, BBC oder al-Jazeera – alle bekommen sie bei ihm, die Parteilinie, eloquent verpackt und charmant serviert.

Sein aktueller Auftrag: Europa umwerben, während die Beziehungen zum Westen unter der Last von Hongkong, Taiwan, Xinjiang, Corona und dem Schulterschluss mit Russland bröckeln.

Zwischen Charmeoffensive und kaltem Blick

Victor Gao fordert: «Wacht auf aus eurem amerikanischen Albtraum.» Und liefert gleich das chinesische Angebot: weniger Moral, mehr Markt. China als «Ressource», nicht als Rivalen.

Doch hinter dem Lächeln lauert der geopolitische Kalkül.

Denn die Nato gilt längst als Feindbild, westliche Demokratien werden in Chinas Staatsmedien als dekadente, geflüchtetenüberforderte Ordnungen beschrieben. Zeitgleich predigt Gao in Interviews den Schulterschluss – solange Europa sich jeglicher Kritik an Peking enthält.

Von Dengs Vision zu Xis Kontrolle

Victor Gao, der in den 1980ern Dengs Worte in internationales Parkett übersetzte, verkörpert den Wandel Chinas: vom aufstrebenden Reformstaat zur autokratisch kontrollierten Grossmacht unter Xi Jinping.

Was früher Öffnung war, ist heute Abgrenzung – und trotzdem: Die wirtschaftliche Not zwingt China wieder zur Annäherung.

Mit dem wirtschaftlichen Abschwung im eigenen Land, Jugendarbeitslosigkeit, Immobilienkrise, demografischem Verfall und Schuldenbergen will man nun Europa als Partner zurück. Oder zumindest als Markt.

Die Erzählung vom Retter aus Fernost

Gao schildert Europa als Kontinent am Rand des Kollapses: «Ihr habt überhaupt kein Geld mehr», sagt er. China hingegen? Bereit, zu helfen. Mit Erfahrung, Technik und Wachstum. Eine Art Entwicklungshilfe – made in China.

Doch der Preis ist hoch: Keine Kritik. Keine Geopolitik. Keine Fragen.

Menschenrechte? Tibet? Xinjiang? Werden elegant ausgespart. Wer sie anspricht, ist wahlweise ein von den USA finanzierter «Gangster» oder ein naiver Idealist. Gao verkauft lieber das Hochgeschwindigkeitszugnetz, den nächsten 6G-Ausbau und die sprudelnden Wachstumszahlen.

Probleme? «Natürlich gibt es welche», sagt er – und wechselt sofort das Thema.

Was Europa wirklich entscheiden muss

Tatsächlich steht Europa heute zwischen den Fronten: Ein immer aggressiver auftretendes China, ein erneut polternder Trump – und dazwischen die Hoffnung auf strategische Eigenständigkeit. Doch die grosse Frage bleibt: Kann Europa sich von beiden Machtblöcken loslösen?

Victor Gao sagt: Europa sei zu klein, um ein Gegenspieler zu sein.

Aber vielleicht ist genau das die unterschätzte Stärke Europas: nicht dominieren zu wollen, sondern zwischen den Extremen zu vermitteln – ohne sich zu verkaufen.

Denn eines hat Gao recht: Die Welt, wie wir sie kannten, verändert sich rasant. Aber ob Chinas Charmeoffensive mehr ist als ein taktisches Lächeln, wird sich daran messen lassen, ob Peking echte Partnerschaft will – oder nur ein Europa, das den Mund hält und zahlt.

