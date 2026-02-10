Wie Putin seine perfide Natur-Waffe gnadenlos ausnutzt

In diesen Zelten sollen sich Kiewer aufwärmen, deren Häuser ohne Heizung sind. Dan Bashakov/AP/dpa

Der Krieg trifft die Ukraine in diesem Winter besonders hart. Zerstörte Energieanlagen, tägliche Stromsperren und klirrende Kälte prägen den Alltag vieler Menschen. Rasche Besserung ist nicht in Sicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Russland attackiert gezielt die ukrainische Energieinfrastruktur.

Hunderttausende Menschen müssen bei extremen Minusgraden ohne Strom und Heizung auskommen.

Die ukrainische Regierung spricht von einem «winterlichen Völkermord». Moskau stellt die Angriffe als Schläge gegen militärisch relevante Energieanlagen dar. Mehr anzeigen

Seit Wochen greift Russland die Energieinfrastruktur der Ukraine an. «Russland zieht es vor, die kältesten Tage des Winters auszunutzen, um Menschen zu terrorisieren, statt sich der Diplomatie zuzuwenden», schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X.

Das stellt das ohnehin vom Krieg gebeutelte Land vor grosse Herausforderungen. In der Ukraine ist es derzeit extrem kalt, teilweise gibt es zweistellige Minusgrade. Aufgrund der russischen Angriffe müssen derzeit zahlreiche Menschen ohne Heizung und Strom auskommen.

In der Hauptstadt Kiew werden mehr als 1100 Wohnblocks bis zum Frühling ohne funktionierende Heizung bleiben. Für Betroffene wurden beheizte Zelte aufgestellt, in denen sie sich aufwärmen können. Firmen halten den Betrieb mit dem Einsatz von Dieselgeneratoren am Laufen.

Um trotz Kälte zu überleben, werden die Leute kreativ. ARD-Korrespondent Vassili Golod berichtet von Menschen, die Ziegelsteine im Gasofen erhitzen, um sich daran zu wärmen. «Es gibt auch Leute, die füllen warmes Wasser in Plastikflaschen ab und legen die dann unter die Matratze, damit sie einigermassen warm schlafen können», so Golod. Zudem werden Aktivitäten wie Tanzpartys, bei denen man sich gemeinsam aufwärmt, in verschiedenen Teilen des Landes organisiert.

Menschen tanzen um einen DJ am Ufer des Flusses Dnipro in der Ukraine, um sich aufzuwärmen. Dan Bashakov/AP/dpa

«Versuch eines winterlichen Völkermords»

Der ukrainische Energieminister Denys Schmyhal schrieb auf Telegram von einem «Versuch eines winterlichen Völkermords». Russland greife vor allem zivile Ziele an. Betroffen seien insbesondere die nordostukrainischen Regionen Charkiw und Sumy, die Hauptstadt Kiew und ihre Umgebung sowie die Regionen Dnipropetrowsk im Südosten, Odessa im Süden, und Winnyzja im Westen. «Hunderttausende Familien, darunter Kinder, sind gezielt ohne Heizung in strengster winterlicher Kälte zurückgelassen worden», so Schmyhal.

Russia launched more than 2,000 attack drones, 1,200 guided aerial bombs, and 116 missiles of various types at our cities and villages in just this past week. Almost every day, they strike energy facilities, logistics infrastructure, and residential buildings. And this is… pic.twitter.com/e9A31t9Ub2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2026

Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte derweil mehrere Angriffe auf die Energieinfrastruktur. Allerdings handelt es sich nach russischer Darstellung nicht um zivile Ziele, sondern um Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes und gegen Energieanlagen, die dafür genutzt würden.

Regierung verspricht Hilfe

Sicher ist: Das Energienetz der Ukraine ist zerschossen. Selenskyj schrieb am Dienstag auf X, dass die Reparaturen zwar laufen, aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Zumindest in der Hauptstadt hat der Staat aber Hilfe angekündigt: Die Kiewer Regierung will Hausbesitzer bei der Anschaffung von Generatoren und anderen Energiequellen unterstützen. Das kündigte Selenskyj nach einer Beratung mit Regierungschefin Julija Swyrydenko an. «Für Eigentümergemeinschaften von Mehrfamilienhäusern sowie für Besitzer von Einfamilienhäusern soll der Kauf einer autonomen Stromversorgung erschwinglicher werden», sagte er am Montag in seiner Videobotschaft.

Täglich werden Stromsperren angekündigt

In einem anderen Programm für Unternehmen seien gemäss Selenskyj bereits 20'000 Anträge auf Beihilfen zur Wartung und Reparatur von Generatoren eingegangen. Ausserdem sei eine halbe Milliarde Hrywnja (rund 8,9 Millionen Franken) an zinslosen Krediten zum Kauf von Generatoren gewährt worden. Der Bedarf dürfte allerdings viel grösser und mit den vom Präsidenten genannten Zahlen nicht zu decken sein.

Der staatliche Versorger Ukrenergo kündigt derzeit täglich stundenlange Stromsperren in allen Landesteilen an. Besserung ist für die ukrainische Bevölkerung also zumindest kurzfristig nicht in Sicht. Immerhin: Die Temperaturen klettern diese Woche zumindest in Kiew über die Nullgradgrenze – bevor sie nächste Woche wieder auf -10 Grad sinken.

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa

