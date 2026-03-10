Ölpreis gibt weiter nach – Trumps Äusserung zu Kriegsende wirkt Ölpreis gibt weiter nach: Seit Montagabend gibt es eine Wende auf dem Ölmarkt. Dies beschleunigt sich am Abend durch Äusserungen des US-Präsidenten Donald Trump. Nachdem die Notierung für Rohöl der Sorte Brent zu Beginn der Woche wegen des Iran-Kriegs zeitweise bis auf knapp 120 US-Dollar (159 Liter) und damit auf den höchsten Stand seit Sommer 2022 gestiegen war. Invalid date

Mit dem Iran steht ein Verbündeter Russlands im Visier Israels und der USA. Moskau protestiert zwar gegen den Waffengang, profitiert jedoch durch die steigenden Energiepreise. Donald Trump regt sich noch nicht mal darüber auf, dass Wladimir Putin Teheran Informationen weitergibt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Noch Ende Februar waren die Aussichten für Russlands Staatshaushalt wegen Ukraine-Krieg, Sanktionen, Staatsdefizit und sinkenden Energie-Einnahmen düster.

Durch den Iran-Krieg schiessen die Preise für Öl und Gas in die Höhe: Russland freut sich über eine steigende Nachfrage.

In dem Moment droht Wladimir Putin Europa, alle Gas-Lieferungen einzustellen, weil sich neue Märkte öffnen würden.

Um die Energiepreise zu senken, setzt Washington die Sanktionen für Käufer russischen Öls aus.

Dass Moskau Teheran angeblich Informationen über die US-Truppen weitergibt, wischt das Weisse Haus einfach beiseite. Mehr anzeigen

Der Ölpreis fährt Achterbahn: Nachdem der Preis für ein Barrel Brent auf fast 120 Dollar ansteigt, fällt er wieder unter die 100-Dollar-Marke, als Donald Trump bei «CBS News» verkündet, er halte den Krieg für «so gut wie beendet».

Wladimir Putin gefällt das. Mitte Dezember kostet das Barrel Brent unter 60 Dollar, was ruinös für Moskaus Budget ist – was jetzt passiert, spült bares Geld in die Kasse des Kreml, die durch den Krieg in der Ukraine und die Sanktionen des Westens geschröpft wurde.

Russia is bankrupt—they just don't know it yet.



Even if the war were to end now, Russia would still have to pay for it for many years, Bloomberg reports.



The state is increasingly living on borrowed time: By 2025, loans had already reached 7.9 trillion rubles—more than during… pic.twitter.com/AniGOtWmP4 — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) December 18, 2025

«Russische Wirtschaft kollabiert, während sich Funktionäre bereichern», analysiert die Washingtoner Denkfabrik Jamestown Foundation Anfang Februar. Endes des Monats fasst «Reuters» zusammen: «Rubel fällt seit Jahresbeginn stark, während Ölverkäufe sinken und Defizit steigt».

Preisentwicklung für ein Barrel Brent-Öl zwischen dem 4. und dem 10. März. Oilprice.com

Doch mit dem israelisch-amerikanischen Feldzug gegen den Iran dreht sich der Wind. Gerade noch lebt Wladimir Putin auf Pump und finanziert seinen Krieg und seine Kamarilla aus Reserven im Russischen Wohlfahrtsfond: Ende Januar warnen Gazprom-Analysten, die Mittel könnten schon 2026 erschöpft sein, wenn es mit dem Ölpreis weiter bergab gehe.

Putin droht Europa mit Gas-Entzug

Nun ist alles anders. Der Iran-Krieg und seine Folgen ermutigen Wladimir Putin sogar, Europa damit zu drohen, den Gashahn jetzt ganz zuzudrehen: «Jetzt öffnen sich andere Märkte», zitiert der «Independent» Russlands Präsidenten: «Vielleicht wäre es profitabler für uns, umgehend mit der Belieferung der europäischen Märkte aufzuhören, um uns in jenen Märkten zu etablieren, die sich öffnen.»

Noch sei nichts entschieden, schiebt der 73-Jährige hinterher: Er denke nur laut darüber nach. Aber: «Ich werde die Regierung auf jeden Fall anweisen, gemeinsam mit unseren Unternehmen an diesem Thema zu arbeiten.»

Wie auch immer: Befreundete Staaten wie Ungarn und Slowakei seien von einem etwaigen Lieferunterbruch ausgenommen, betont Putin.

Milliarden an Euro werden jährlich in Öl- und Gas investiert, seit Jahrzehnten. Und doch kann der Ausfall einer einzigen LNG-Produktionsanlage (Ras Laffan) und die de facto Blockade einer 3 km breiten Fahrrinne die Weltwirtschaft ins Chaos stürzen. Was für ein fragiler Koloss. — Christoph Dolna-Gruber (@chrigru.bsky.social) 4. März 2026 um 20:42

Nachdem Katar Ras Laffan, seine Riesenraffinerie für Flüssiggas, wegen des Krieges offline nehmen musste, ist Europa für Moskaus Erpressung umso verwundbarer: Ob Putins Schachzug jenen zu denken gibt, die mit Blick auf bessere Energiepreise fordern, freundlicher zu Russland zu sein?

«Wir sehen einen Anstieg der Nachfrage»

Dabei sinkt Europas Abhängigkeit kontinuierlich: Während 2021 noch 45 Prozent des Erdgases und 27 Prozent des Öls aus Russland kommen, sind es 2025 nur noch 13 und 3 Prozent, zählt die «New York Times» auf. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine erkennen die Staaten im Westen, dass sie unabhängiger von Moskau werden müssen.

Dafür lockt der Weltmarkt: «Wir sehen einen Anstieg der Nachfrage nach russischen Energielieferanten im Zusammenhang mit dem Krieg im Iran», sagt Putins Sprecher Dmitri Peskow laut der US-Zeitung. Indien und China gehören zu den Abnehmern.

Möglich machen das Ausnahmen von den US-Sanktionen für den Kauf russischen Öls. Weil Trump den Ölpreis drücken will, lockert der US-Präsident das Regime vorübergehend, erklärt der 79-Jährige laut «Bloomberg» den G-7-Staaten. Gleichzeitig versichert er den Europäern, dass das auf Moskau wenig Wirkung haben werde.

Moskau gibt Daten an Teheran? «Es ist wirklich egal»

Doch tatsächlich hat Putin vor Trump nichts zu befürchten. Beispiel gefällig? Der Iran hat bei seinen Gegenschlägen offenbar gezielt amerikanische Radarsysteme angegriffen: Anlagen in Jordanien, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden getroffen, berichtet CNN.

Die Daten für diese und andere Ziele bekomme Teheran aus Moskau, heisst es dort weiter unter Berufung auf Geheimdienstkreise. «Ob das nun passiert ist oder nicht», kommentiert Karoline Leavitt, Sprecherin des Weissen Hauses, entsprechende Meldungen: «Es ist wirklich egal.» Der Grund: Das iranische Regime werde vom US-Militär ganz einfach «dezimiert».

Ist das denn wirklich egal? «Jeder Kommandeur wäre besorgt wegen jemandem, der irgendwelche Informationen über die Truppe oder ihre Bewegung weitergibt», widerspricht bei CNN der frühere Vier-Sterne-General Joseph Votel. Er hoffe, dass im Hintergrund daran gearbeitet werde, Russland davon abzubringen.

Trump: «Sie können alle Informationen weitergeben, wie sie wollen»

Als Trump in der Air Force One auf das Thema angesprochen wird, gibt sich der US-Präsident mit Blick auf Putin fast schon verständnisvoll: «Wir wissen es nicht, aber es bringt auch nichts», antwortet er auf die Frage, ob es Beweise dafür gebe, dass Moskau Teheran mit Daten füttere. «Wenn sie es tun, hilft es nicht viel. Sehen Sie sich an, was in der letzten Woche mit dem Iran passiert ist.»

The US asked Russia not to transfer intelligence data to Iran, - Whitkoff



▪️Washington appealed to Moscow with a request not to transfer intelligence information to Iran, said Trump's special representative.

▪️According to him, the US fears that such data could be used for… pic.twitter.com/ArC63sA1tu — Olga Bazova (@OlgaBazova) March 8, 2026

Ein Reporter hakt nach, der Kreml mische sich doch in einen fremden Krieg ein? «[Die Russen] würden sagen, dass wir das auch mit ihnen machen, oder? [...] Schauen Sie: [Die Russen] können alle Informationen weitergeben, wie sie wollen. Aber die Leute, denen sie sie geben, sind überwältigt. Russland wäre auch überwältigt. Jeder wäre überwältigt.»

Obwohl der Iran ein Verbündeter Russlands ist, entwickelt sich die Lage zu Putins Gunsten: Nun schlägt der Kreml-Chef plötzlich vor, er könne auch Europa wieder mit Energie versorgen, wenn sich dieses auf eine «langfristige, nachhaltige Zusammenarbeit, frei von politischen Zwängen» einigen könnte, zitiert ihn die «Moscow Times».