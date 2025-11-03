Gerrymandering erklärt: Wie sich die US-Politik mit Wahlkreis-Mauscheleien ins eigene Fleisch schneidet Als Gerrymandering bezeichnen die Amerikaner die Verschiebung von Wahlkreisen, um politisch daraus Vorteile zu ziehen. Sowohl Republikaner als auch Demokraten haben es getan – oder wollen es tun. Die Politiker vergessen dabei jedoch etwa, veranschaulicht das blue-News-Video. 31.10.2025

Als Gerrymandering bezeichnen die Amerikaner die Verschiebung von Wahlkreisen, um politisch daraus Vorteile zu ziehen. Sowohl Republikaner als auch Demokraten haben es getan – oder wollen es tun. Die Politiker vergessen dabei jedoch etwas, veranschaulicht das blue-News-Video.

Das Verschieben von Wahlkreisen, um in den USA mehr Stimmen oder Abgeordnete zu bekommen, nennt man Gerrymandering.

Darum ist das Thema gerade aktuell.

Welche bösen Folgen das Gehabe der Politiker beider Parteien haben kann, zeigt unser Video inklusive Kuchendiagramm.

Die Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 1812: Der Gouverneur von Massachusetts lässt die Wahlkreise neu zuschneiden, um seien Partei zu begünstigen. Der neue Wahlreis erinnert an einen Salamander. Der Name des Politikers war Elbridge Gerry.

Sein Name lebt heute in den USA fort – in dem Kofferwort aus seinem Namen und dem angesprochenen Tier. Seither versteht man unter Gerrymandering die unlautere Verschiebung von Wahlkreisen. Der Begriff hat unter Donald Trump Hochkonjunktur.

Wie du mir, so ich dir

Der Grund: Der US-Präsident hat bei den Republikanern in Texas angeklopft, ob diese nicht die Wahlkreise neu zuschneiden könnten, um die Zahl der republikanischen Abgeordneten vor den Zwischenwahlen im kommenden Jahr zu erhöhen.

Parlament in Texas beschliesst umstrittene Wahlkreis-Reform STORY: Beschlossen – trotz heftiger Kritik der Demokraten. Das Parlament des US-Bundesstaates Texas hat mit seiner republikanischen Mehrheit am Mittwoch für eine umstrittene Neuordnung der Wahlkreise gestimmt. US-Präsident Donald Trump hatte seine Parteifreunde zu dem Schritt aufgefordert. Damit sollen bei den Kongresswahlen im kommenden Jahr fünf bisher von den Demokraten gehaltene Sitze an die Republikaner gehen. Zuvor hatten Dutzende demokratische Abgeordnete einen zweiwöchigen Ausstand beendet, mit dem sie die Verabschiedung vorübergehend blockiert hatten. Trumps Republikaner haben im US-Repräsentantenhaus eine Mehrheit von nur drei Sitzen. Erfahrungsgemäss verliert die Partei des Präsidenten bei den sogenannten Zwischenwahlen Sitze im Abgeordnetenhaus. Zudem sind die Zustimmungswerte für Trump seit seinem Amtsantritt im Januar gesunken. Die neue Karte der Wahlkreise muss noch mit der Version, die dem Senat von Texas vorliegt, in Einklang gebracht werden. Die Demokraten in dem US-Bundesstaat kündigten am Mittwoch bereits an, Klage gegen die Reform einzureichen. Gene Wu, Abgeordneter der Demokraten «Dieser Teil des Kampfes ist vorbei, aber es ist nur das erste Kapitel.» Die Neuordnung der Wahlkreise in Texas hat einen landesweiten Streit ausgelöst. Gouverneure beider Parteien haben bereits damit gedroht, ähnliche Schritte in anderen Bundesstaaten einzuleiten. So treibt der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, eine Neuordnung voran, um fünf Sitze der Republikaner zu gewinnen. 21.08.2025

Seit Ende August ist die Neuordnung in Kraft, die den texanischen Republikanern fünf weitere Angeordnete bringen soll. Als erster demokratisch regierter Bundesstaat hat Kalifornien reagiert: Dort dürfen allerdings die Wählenden darüber entscheiden, ob die Wahlkreise neu zugeschnitten werden sollen, um ein Gegengewicht zu Texas zu bilden.

Obwohl Blau die Mehrzahl der Stimmen hat, gewinnt je nach Zuschnitt der Wahlkreise Blau oder Rot. Commons/Steve Nass

Sagt das Volk an der Wahlurne nein, bekommen die Wahlkreise erst nach der nächsten Volkszählung 2030 ein Update. Inzwischen diskutieren auch diverse Bundesstaaten ähnliche Massnahmen. Doch dabei vergessen die Politiker einen entscheidenden Punkt. Welcher das ist, erfährst du im Video ganz oben.

