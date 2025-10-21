  1. Privatkunden
Nicht überall Kameraüberwachung Wie Sicherheitslücken den Juwelendiebstahl im Louvre ermöglichten

dpa

21.10.2025 - 12:42

Louvre-Diebstahl: Kritik an Sicherheitslücken wächst - Gallery
Louvre-Diebstahl: Kritik an Sicherheitslücken wächst - Gallery. Der Louvre wurde nach dem Einbruch für Besucher geschlossen.

Der Louvre wurde nach dem Einbruch für Besucher geschlossen.

Bild: dpa

Louvre-Diebstahl: Kritik an Sicherheitslücken wächst - Gallery
Nach dem Einbruch in eines der berühmtesten Museen fragen sich viele Pariser: Wie war solch ein Coup bei helllichtem Tage möglich? Offenbar gibt es in vielen Sälen nicht einmal Kameraüberwachung.

DPA

21.10.2025, 12:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vier maskierte Täter haben wertvolle historische Juwelen aus dem Louvre gestohlen, indem sie mit einer Hebebühne durch ein Fenster ins Museum eindrangen.
  • Der französische Rechnungshof kritisiert massive Sicherheitsmängel im Louvre, darunter eine lückenhafte Videoüberwachung und unzureichende Investitionen.
  • Die Museumsleitung steht unter Druck, da ein Modernisierungsplan für die Sicherheitsanlagen seit Jahren verschoben wurde und nur bei Umbauten umgesetzt wird.
Mehr anzeigen

Nach dem spektakulären Diebstahl historischer Juwelen aus dem Pariser Louvre sucht die Polizei intensiv nach den Tätern und der Beute. Während die Ermittler weiter auf einen Durchbruch hoffen, nimmt die Kritik wegen möglicher Sicherheitsmängel in dem weltberühmten Museum zu. So werden offenbar nur die wenigsten Ausstellungssäle videoüberwacht.

Frankreichs Rechnungshof prangert «erhebliche Verzögerungen bei der Anpassung der technischen Anlagen (im Louvre) an die geltenden Normen» an, wie es in einem noch unveröffentlichten Bericht heisst, aus dem unter anderem der Sender LCI zitierte.

«Aufgrund der anhaltenden Verschiebung des Masterplans zur Modernisierung der Sicherheitsausrüstung erfolgt die Installation von Kameras im Wesentlichen nur im Rahmen von Umbauarbeiten in den Sälen», heisst es in dem Bericht zur Sicherheitsausstattung des Louvre, der rund 35'000 Kunstwerke auf 73'000 Quadratmetern Fläche beherbergt.

Zu wenig Investitionen in Sicherheit

Nur ein Drittel der Ausstellungssäle verfügt laut Rechnungshof über eine Kameraüberwachung – und «die bereitgestellten Mittel sind im Hinblick auf den geschätzten Bedarf gering». Dabei hätten «mehrere Vorfälle in jüngster Zeit, bei denen die Kunstwerke gefährdet waren, der Museumsleitung bewusst gemacht, dass in den vergangenen Jahren zu wenig investiert wurde».

Die Direktorin des Louvre hatte nach dem Einbruch am Sonntag erklärt, dass sie nach der Übernahme ihres Postens im Jahr 2021 auf bessere Sicherheitsvorkehrungen gepocht habe.

Spektakulärer Diebstahl. Louvre-Coup in der Schweiz denkbar? Experte sieht entscheidenden Unterschied

Spektakulärer DiebstahlLouvre-Coup in der Schweiz denkbar? Experte sieht entscheidenden Unterschied

Der aufsehenerregende Diebstahl aus der Herzkammer des französischen Kulturbetriebs machte weltweit Schlagzeilen. Vier maskierte Täter hatten nach Angaben der Staatsanwaltschaft einen Lkw mit einer Hebebühne neben dem Museum geparkt. Während zwei von ihnen auf Motorrollern an der Strasse warteten, gelangten die anderen beiden mit der Hebebühne auf einen Balkon im ersten Stock und von dort durch ein Fenster in das Museum.

Die Diebe brachen zwei Vitrinen auf, nahmen acht kostbare Schmuckstücke früherer Königinnen und Kaiserinnen an sich – darunter mit Edelsteinen übersäte Diademe, Halsketten, Ohrringe und Broschen – und entkamen mit ihrer Beute.

Am Sonntag und Montag blieb das als Touristenmagnet bekannte Museum wegen der Ermittlungen geschlossen. Ob Besucher heute wieder die Ausstellungsräume betreten können, ist nicht sicher.

