Der Strom kommt manchmal mitten in der Nacht. Dann beginnt auf Kuba das Leben: gekocht, gewaschen und aufgeräumt wird im Eiltempo. Die Energiekrise verändert das Leben auf der Karibikinsel grundlegend.

Darum geht's Auf Kuba kommt es regelmässig zu Stromausfällen.

In jüngerer Zeit sind die Ausfälle häufiger und länger geworden.

Die Einwohner*innen sind gezwungen, ihren Alltag abhängig von den unvorhersehbaren Stunden oder Minuten zu gestalten, in denen der Strom funktioniert. Zusammenfassung erstellt mit

Als nach stundenlangem Stromausfall plötzlich wieder Licht brennt, eilt Leidis Rodríguez in die Küche. Die 72-Jährige stellt mitten in der Nacht Bohnen auf den Herd. «Der Strom ist wieder da, alle los!», ruft sie. Die wenigen Minuten oder Stunden mit Strom sind auf Kuba kostbar geworden.

Rodríguez und ihre 41 Jahre alte Tochter Yaimara Matos richten ihren Alltag inzwischen nach den unvorhersehbaren Stromausfällen aus. Sobald Strom fliesst, muss alles gleichzeitig erledigt werden: «Man will alles auf einmal machen – Wäsche waschen, bügeln, kochen, die Zimmer aufräumen, weil das im Dunkeln unmöglich ist, und sich wenigstens ein bisschen von der Hitze erholen», sagt Matos der Nachrichtenagentur AP. «Was wir früher in zehn Stunden geschafft haben, müssen wir jetzt in zwei erledigen.»

Alltag im Takt der Stromausfälle

Die Stromkrise zählt zu den schwersten Belastungen für Kuba seit der kommunistischen Revolution. Öffentliche Verkehrsmittel und Kulturveranstaltungen kommen immer wieder zum Erliegen. Auch der Tourismus, der wichtigste Wirtschaftszweig des Landes, leidet unter der Krise. Flüge werden regelmässig gestrichen und Arbeitstage verkürzt. Lebensmittel verderben in Kühlschränken ohne Strom, Medikamente werden knapper.

Stromausfälle gehören auf der Karibikinsel seit Jahren zum Alltag. Ursache sind das marode Stromnetz, jahrzehntelange US-Sanktionen und gescheiterte Wirtschaftsreformen der Regierung. Besonders zugespitzt hat sich die Lage nach der von der US-Regierung im Januar verhängten Ölblockade gegen Kuba sowie weiteren Sanktionen.

Leben mit Generatoren und Holzfeuern

Früher kündigte die Regierung die Stromausfälle meist an, sodass Familien wussten, wann und wie lange sie ohne Strom auskommen mussten. Inzwischen sind sie oft nicht mehr planbar und dauern 12 Stunden, 30 Stunden oder noch länger. Am vergangenen Wochenende brach das Stromnetz zum sechsten Mal in diesem Jahr vollständig zusammen.

Viele Familien versuchen, sich mit kleinen Generatoren, Solarpaneelen oder wiederaufladbaren Ventilatoren zu behelfen. Andere kochen inzwischen wieder über Holzfeuern. In mehreren Gemeinden, vor allem in Havanna, gingen Bewohner nach tagelangen Stromausfällen auf die Strasse, schlugen lautstark auf Töpfe und Pfannen und steckten Müllhaufen an Strassenecken in Brand.

Am Dienstagabend bereitet Caridad Delgado während eines Stromausfalls im Schein einer wiederaufladbaren Lampe Futter für ihre Katze zu. Früher hätte sie um diese Zeit wahrscheinlich eine Seifenoper geschaut, erzählt die 64-Jährige. «Heute kann ich nicht einmal mehr davon träumen.» Trotz allem versuche sie weiterzumachen. «Es gibt einfach zu viel Angst, zu viel Verzweiflung», sagt sie. «Ich versuche, das Leben weiterzuleben.»