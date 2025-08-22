Wie Trump Putin missversteht – und warum das für den Kreml zum Problem werden könnte

US-Regierung: Luftunterstützung bei Sicherheitsgarantien eine Option STORY: Das Weisse Haus hat sich zu einer möglichen Unterstützung der USA für europäische Sicherheitsgarantien an die Ukraine geäussert. Luftunterstützung sei eine Option, sagte Pressesprecherin Karoline Leavitt am Dienstag. «Ich werde sicherlich keine militärischen Optionen ausschliessen, die dem Präsidenten zur Verfügung stehen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass er den Einsatz von Bodentruppen definitiv ausgeschlossen hat. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor in der US-Fernsehsendung Fox and Friends gesagt: «Wenn es um die Sicherheit geht, sind die Europäer bereit, Soldaten zu entsenden. Wir sind bereit, ihnen mit Material zu helfen, vor allem, wahrscheinlich, wenn es darum geht, aus der Luft. Denn was wir haben, hat sonst niemand, das haben sie wirklich nicht.» Details nannte er nicht. Trump zufolge sind der russische Präsident Wladimir Putin und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj unterdessen bereits dabei, ein Treffen zu organisieren. «Sie sind dabei, es zu vereinbaren», sagte Trump in einem Radiointerview. Mit Blick auf einen möglichen Ort für solch ein Treffen hat Trump nach Angaben seines Präsidialamts mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban gesprochen. Die ungarische Hauptstadt Budapest käme demnach dafür infrage. Ungarn ist EU-Mitglied, unter Orban aber wiederholt aus der von der Gemeinschaft verfolgten Politik gegenüber der Ukraine und Russland ausgeschert. Russlands Aussenminister Sergej Lawrow erklärte unterdessen in einem am Dienstag veröffentlichten Interview, dass Russland keine Form der Zusammenarbeit bei der Organisation von Friedensgesprächen mit der Ukraine ablehne, weder auf bilateraler noch auf trilateraler Ebene. Solche Treffen sollten allerdings auf Expertenebene beginnen, so Lawrow. 20.08.2025

Obwohl in Sachen westliche Sicherheitsgarantien für Kiew Welten zwischen Russland und den USA liegen, behauptet Donald Trump, dass Moskau sich bewegt. Für Wladimir Putin könnte das zum Problem werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trotz anderweitiger Behauptungen von Donald Trump hat Wladimir Putin kein Interesse daran, dass westliche Truppen in der Ukraine stationiert werden, um einen etwaigen Frieden abzusichern.

«Grundursachen» des Krieges adressieren: Damit meint Putin laut einem Experten, dass sich der Westen aus Osteuropa heraushält.

Dass Trump dennoch weiter über das Thema redet, könnte Putin am Ende doch noch in die Bredouille bringen.

So diskutieren Deutschland, Polen, Italien, Schweden sowie Frankreich und Grossbritannien über mögliche Friedenstruppen. Mehr anzeigen

Es sei «merkwürdig» gewesen, den Alaska-Gipfel und das folgende Ukraine-Treffen im Weissen Haus zu beobachten, sagt Anders Puck Nielsen. Mit Blick auf die Kriegsziele bekundet der dänische Militärexperte: «Es ist ziemlich klar, dass keine Seite ihre Position signifikant verändert hat.»

Donald Trump scheine zwar zu glauben, dass es einen Fortschritt gebe und Kiew und Moskau auf Kurs wären, einen Kompromiss zu erreichen: Nielsen fragt sich, ob das eine Taktik des Präsidenten ist, ob er die Lage nicht versteht oder aber auch nur so tut.

Das zeige sich in der Diskussion um die Sicherheitsgarantien für die Ukraine: Trump hat behauptet, Wladimir Putin hätte für dafür grünes Licht gegeben. «Die Realität ist, dass Putin das nicht gesagt hat», korrigiert der Veteran. Der Russe habe womöglich etwas zugestimmt, das ähnlich töne – zum Beispiel «Sicherheitszusagen».

«Westliche Länder müssen Osteuropa Russland überlassen»

Dass Nato-Soldaten in der Ukraine stationiert werden, habe Putin «nie akzeptiert». Das habe auch das Aussenministerium in Moskau betont. «Aber das ist alles von der Tatsache überschattet worden, dass Trump weiter darüber redet.»

Alles nur ein Misverständnis? Wladimir Putin (links) und Donald Trump (Mitte) am 15. August in Anchorage in Alaska im Gespräch. Bild: Keystone

Dass der Kreml dem nicht zustimmen kann, zeigten Putins Aussagen, dass vor einem Kriegsende die «Grundursachen» des Konflikts adressiert werden müssten. Damit beziehe sich der 72-Jährige auf die «westliche Präsens im östlichen Europa», ist sich Nielsen sicher «Was er wirklich meint, ist, dass westliche Länder Osteuropa Russland überlassen müssen.» Die Frage sei, wie weit das gehen. Die Ukraine liege jedenfalls in Moskaus Einflusssphäre.

Der russische und der amerikanische Präsident würden aneinander vorbeikommunizieren, so der 45-Jährige. Deshalb behaupte Trump plötzlich, Putin stimme Sicherheitsgarantien zu und wolle Selenskyj treffen. «Beide Punkte sind äusserst unwahrscheinlich», glaubt der Däne.

Trump «macht Druck auf Putin»

Wenn der Kreml-Chef den ukrainischen Präsidenten treffen würde, würde das Wolodymyr Selenskyj auf eine Stufe mit Putin heben, was Moskau niemals hinnehmen würde. Dass Trump so vorpresche, könne für Russland aber zum Problem werden: «Es könnte sehr schwer werden, diese Aussagen [von Trump] zurückzudrehen oder es im Nachhinein richtigzustellen.»

Die vom Kreml ungewollte Diskussion um die Sicherheitsgarantien und die öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema würden es Moskau erschweren, sich aus der Affäre zu ziehen. «Was ist passiert, ist tatsächlich bedeutend, denn es macht Druck auf Putin, bei diesen Dingen zu liefern», so Nielsen.

Gleichzeitig wird in Europa nun diskutiert, wer wie viele Truppen zur Friedenssicherung aufbieten könnte. Dabei ergibt sich ein sehr diversifiziertes Lagebild. Hier die Übersicht.

Deutschland zaudert

In Deutschland wird darüber diskutiert, ob sich die Bundeswehr an einer Absicherung des Friedens beteiligen soll. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte in Washington gesagt, die Frage, wer sich in welchem Umfang an Sicherheitsgarantien beteilige, müsse man zwischen den europäischen Partnern und der US-Regierung besprechen.

Die Bundeswehr beim Manöver Grand Quadriga im Mai 2024 nahe Vilnius: Weil Deutschland in Litauen eine 5000 Mann und Frau starke Truppe stationiert, ist die Armee relativ ausgelastet. Bild: Keystone

Deutschlands Aussenminister Johann Wadephul hat sich dagegen zurückhaltend zu einer möglichen Entsendung deutscher Soldaten geäussert. Mit anderen europäischen Staaten sei im Zusammenhang mit der möglichen Entsendung von Truppen als Sicherheitsgarantie für eine Friedenslösung noch nichts abgesprochen, sagte Wadephul auf eine entsprechende Frage während eines Besuchs in Tokio.

Und weiter: «Wir stehen ja am Anfang eines schwierigen Prozesses.» Im Podcast «Table.Today» hatte Wadephul gesagt, eine Entsendung deutscher Soldaten in die Ukraine würde Deutschland «voraussichtlich auch überfordern». Dies sei eine «fernliegende Frage», schiebt der Minister das unbequeme Thema auf die lange Bank.

Polen winkt ab

Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz erteilt der Entsendung polnischen Truppen eine Absage. «Wir werden keine polnischen Soldaten in die Ukraine schicken. Das ist die Position der Regierung nicht nur seit einer Woche, sondern seit vielen Monaten», wird der 44-Jährige zitiert.

🇵🇱🫂🇺🇦 Poland has supported Ukraine with 45 aid packages of arms and ammunition, and we work on more - Minister of foreign affairs, Radoslaw Sikorski 🫡👍 pic.twitter.com/r9orCVZ6N2 — Intermarium 24 (@intermarium24) July 19, 2025

Warschau sichere bereits die Ostflanke der Nato mit 5000 bis 6000 Militärs ab, habe eine Million Geflüchtete aufgenommen und Hunderte Panzer, Jets und andere Waffen an Kiew geliefert. Britische und französische Truppen, die «die Organisation der Philosophie der Koalition der Willigen übernommen haben, verstehen klar die Rolle Polens», so der Minister.

Italien: Truppen ja, aber ...

Giorgia Meloni hat mit «Bloomberg» über die Causa gesprochen – und einen dritten Weg ins Spiel gebracht: Wenn Russland die Ukraine nach einem Friedensschluss erneut angreifen sollte, sollten Kiews Verbündete innert 24 Stunden entscheiden, ob sie helfen.

Diese Hilfe müsste aber nicht unbedingt militärischer Natur sein: Neben Hilfe zur Verteidigung seien auch ökonomische Unterstützung für Kiew oder Sanktionen gegen Moskau denkbar.

Frankreich und Grossbritannien gehen voran

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von zwei Sicherheitsgarantien, um den Frieden in der Ukraine zu wahren: Neben einer starken ukrainischen Armee solle es Rückversicherungstruppen an Land, im Meer und in der Luft geben.

⚡️ BREAKING: France’s Macron and UK’s Starmer say they’re ready to deploy support forces in Ukraine once fighting stops.



They also pledge help with air and sea security and rebuilding Ukraine’s military, per UK gov statement. pic.twitter.com/BjmoQuj9C7 — UNITED24 Media (@United24media) August 17, 2025

Paris und London würden in diesem Fall vorangehen: Macron hat bereits im März eine Stationierung von Friedenstruppen aus Frankreich und Grossbritannien diskutiert. Keir Starmer hat das Thema im April auf die Tagesordnung gesetzt. Nun sei der Premier bereit, seinen Worten Taten folgen zu lassen, schreibt der «Independent».

Schweden will helfen

Schweden ist bereit, einen etwaigen Frieden durch Luftraumüberwachung und vom Meer aus zu sichern. Das sagte der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson zum Radiosender «Sveriges Radio».

🇸🇪🇺🇦 Within the framework of security guarantees, Sweden can help Ukraine with air surveillance and naval resources, - Swedish Prime Minister. pic.twitter.com/dZJVBYNErd — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) August 20, 2025

Es gehe nicht darum, grosse Truppen aus anderen Ländern in die Ukraine zu verlegen, sondern vielmehr darum, sicherzustellen, «dass die Ukraine selbst glaubwürdig Verantwortung für ihr Land übernehmen kann, sodass Russland es nicht noch einmal versucht», sagte Kristersson.

Der schwedische Beitrag im Falle eines Friedensabkommens zwischen der Ukraine und Russland müsse aber auf eine sichere Art und Weise geschehen, sodass man wisse, «worauf man sich einlässt», sagte Kristersson. Schweden ist der Nato im März 2024 beigetreten und ist somit das neueste Mitglied im Bündnis.

Mit Agentur-Material.

Mehr aus dem Ressort