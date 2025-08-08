Wie Trumps Ultimatum an Putin zu einem grossen Problem für Selenskyj werden könnte

Trump: Putin muss Selenskyj nicht vor Gipfel treffen STORY: Vor seinem ersten persönlichen Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sieht US-Präsident Donald Trump zunächst keine Notwendigkeit für eine Zusammenkunft des Kremlchefs mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Auf eine entsprechende Frage von Journalisten, ob Putin zunächst Selenskyj treffen müsse, sagte Trump: «Nein.» Trump und Putin wollen sich voraussichtlich kommende Woche erstmals persönlich zu Gesprächen über eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine treffen. Beide Seiten erklärten, die Zeit sei reif für einen solchen Gipfel. Tag und Ort stehen bisher nicht fest. Putin hatte die Vereinigten Arabischen Emirate als passenden Ort für das geplante Treffen ins Gespräch gebracht. Für Verhandlungen mit Selenskyj seien die Bedingungen bislang nicht erfüllt, so Putin. Sollte es bei den Plänen bleiben, würde Selenskyj erst in einer späteren Phase zu den Gesprächen hinzugezogen werden. Noch im Frühjahr hatte Kiew darauf bestanden, bei allen Gesprächen direkt beteiligt zu sein. Selenskyj hatte am Donnerstag mit Bundeskanzler Friedrich Merz telefoniert. Beide hatten die Vermittlungsbemühungen von Trump nach Aussage von Regierungssprecher Stefan Kornelius gewürdigt und seien sich einig, dass Russland seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg beenden müsse. Die Ukraine sei ein fester Bestandteil Europas, deshalb müsse Europa auch an Gesprächen beteiligt werden, schrieb Selenskyj nach dem Telefonat auf X. 08.08.2025

Mit grosser Drohgebärde hat Donald Trump Wladimir Putin eine Deadline gesetzt, die heute ausläuft. Der umschifft das Friedensultimatum mit einer Verabredung mit Trump. Kiew könnte am Ende der Leidtragende sein.

Am heutigen Freitag endet das Ultimatum, das Donald Trump Wladimir Putin gestellt hat. Sollte der Kreml keinen Friedenswillen zeigen, sollen sekundäre Sanktionen die Käufer russischer Energie-Produkte treffen.

Indien hat bereits einen Zoll-Aufschlag von 25 Prozent von Washington bekommen, weil es laut Trump billig russisches Öl kauft, um es mit grossem Profit auf den freien Markt zu bringen. Neu-Delhi soll 2024 Öl im Wert von 52,7 Milliarden Dollar von Moskau bezogen haben. Nur China lag bei 62,5 Milliarden noch darüber.

Dass diese sekundären Sanktionen wirklich kommen, scheint jedoch fraglich. Nachdem vor zwei Tagen der US-Sondergesandte Steve Witkoff nach Moskau gereist ist, hat Trump gestern ein Treffen mit Wladimir Putin ins Spiel gebracht.

Kommende Woche soll der Gipfel – wohl in den Vereinigten Arabischen Emiraten – über die Bühne gehen.

Treffen statt Ultimatum

Steht Trumps Ultimatum an Putin also noch? «Das liegt an ihm», sagt der 79-Jährige gestern. «Wir werden sehen, was er zu sagen hat.» Etwas kryptisch fügt er hinzu: «Sehr enttäuscht.»

Aber: Trump ist bereit, sich ohne Wolodymyr Selenskyj mit Putin zusammenzusetzen. «Sie wollen sich mit mir treffen» betont der US-Präsident laut dem britischen «Telegraph». Moskau stimmt zu, man sei noch «weit davon entfernt», die «bestimmten Bedingungen» zu schaffen, damit sich Putin mit Selenskyj persönlich auseinandersetzt.

«Die Ukraine hat jetzt eine grosse Angst», titelt «Bild»: Das deutsche Blatt will von dortigen Politikern erfahren haben, dass sich diese um die Wahrung der Interessen ihres Landes sorgen.

Das ist angeblich Trumps Angebot für Putin

Wolodymyr Selenskyj spricht sich deshalb eiligst mit dem Weissen Haus, aber auch mit den europäischen Partnern ab. «Die Prioritäten sind absolut klar», erklärt der 47-Jährige.

Kiews Prioritäten für Friedensgespräche Das Töten beenden: Russland muss einer Waffenruhe zustimmen.

Langfristige Sicherheit: Ein erneuter russischer Angriff soll verunmöglicht werden.

Gespräche auf höchster Ebene: Das soll ein Herauszögern vermeiden und konkrete Ergebnisse garantieren. Mehr anzeigen

Das polnische Newsportal «Onet» berichtet, Witkoff habe Moskau einen «sehr gefälligen Vorschlag» gemacht, der mit den Europäern abgesprochen sei.

Angebliches Trump-Angebot an Putin Einführung einer Waffenruhe in der Ukraine.

De-facto-Anerkennung der von Russland besetzten Gebiete durch Aufschub der Frage um 49 oder 99 Jahre.

Aufhebung der meisten Sanktionen.

Aber: Es gibt keine Garantien, dass die Nato nicht mehr expandiert, wie von Putin gefordert.

Auch eine Einstellung der Waffenhilfe für Kiew ist nicht vorgesehen. Mehr anzeigen

«Die Reaktion aus Moskau? «Die USA haben einen Vorschlag gemacht, den die russische Seite für akzeptabel hält», zitiert der «Telegraph» Putins aussenpolitischen Berater Juri Uschakow.

«Zu unseren Bedingungen natürlich»

«Nach Steve Witkoffs Besuch hat sich viel verändert», freut sich Journalist Sergei Strokan in «60 Minut» auf dem staatlichen russischen Sender «Rossija 1». Es sei zwar noch nicht klar, ob die neue, «positive Energie» zu etwas führe, doch zumindest würde Moskau nicht mehr gezwungen, sich kategorisch zwischen Waffenruhe und Sanktionen zu entscheiden.

Das liege daran, dass Trump «aus seinen Fehlern gelernt» habe. «Alle von uns vertrauen und hoffen», sagt Moderatorin Olga Skabejewa. «Viele sind müde und wollen ein Ende der militärischen Handlungen. Zu unseren Bedingungen natürlich.»

Könnte es einen Kompromiss geben? Anders Puck Nielsen zweifelt: Wenn es Putin um Territorien in der Ost-Ukraine ginge, wäre das möglich, erklärt der dänische Militärexperte. «Aber darum geht es in diesem Krieg nicht. Der Krieg dreht sich am Ende um die Souveränität und politische Kontrolle der gesamten Ukraine.»

«Das Treffen ist nur ein weiterer Weg, um die Dinge zu verzögern»

Bei dieser Prämisse sei Frieden unmöglich: Seit Trumps Amtsantritt nutze der Kreml Gespräche nur, um den US-Präsidenten mit Blick auf Sanktionen gegen Moskau und Waffenlieferungen an Kiew zu beschwichtigen, so der Veteran.

«Sie sind nicht daran interessiert, Resultate zu erzielen. Das Treffen ist nur ein weiterer Weg, um die Dinge zu verzögern», so Nielsen. Putin werde Trump etwas anbieten, was ihn befriedigt und was Kiew ablehnen muss. Das könnte dazu führen, dass die USA der Ukraine vorwerfen, Selenskyj würden den Frieden torpedieren.

Als Beispiel nennt er ein Aussetzen von Luftangriffen als ein erster Schritt. Das würde ukrainische Städte schützen, aber auch Drohnenangriffe auf russische Produktionsstätte unterbinden, die zuletzt grosse Schäden angerichtet haben. Für Trump würde sich das gut anhören, für Kiew wäre es ein Problem. Ein Nein hätte Konsequenzen für Selenskyj.