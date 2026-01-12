  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nationalräte gehen auf Konfrontation Plötzlich nackt auf X – wie die KI von Elon Musk Frauen belästigt 

dpa

12.1.2026 - 22:21

Wie X-Nutzer mit Musks KI Frauen belästigen: «Bikini jetzt» - Gallery
Wie X-Nutzer mit Musks KI Frauen belästigen: «Bikini jetzt» - Gallery. Elon Musk verteidigt seine Online-Plattform trotz überwältigender Kritik aus Europa und Asien vehement.

Elon Musk verteidigt seine Online-Plattform trotz überwältigender Kritik aus Europa und Asien vehement.

Bild: dpa (Archivbild)

Wie X-Nutzer mit Musks KI Frauen belästigen: «Bikini jetzt» - Gallery. Als erste Länder weltweit ziehen Indonesien und Malaysia am Wochenende strikte Konsequenzen.

Als erste Länder weltweit ziehen Indonesien und Malaysia am Wochenende strikte Konsequenzen.

Bild: dpa (Symbolbild)

Wie X-Nutzer mit Musks KI Frauen belästigen: «Bikini jetzt» - Gallery. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verlangt von X Änderungen. 

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verlangt von X Änderungen. 

Bild: dpa (Archivbild)

Wie X-Nutzer mit Musks KI Frauen belästigen: «Bikini jetzt» - Gallery. Ebba Busch, stellvertretende Ministerpräsidentin von Schweden, findet für manche X-Nutzer deutliche Worte. 

Ebba Busch, stellvertretende Ministerpräsidentin von Schweden, findet für manche X-Nutzer deutliche Worte. 

Bild: dpa (Archivbild)

Wie X-Nutzer mit Musks KI Frauen belästigen: «Bikini jetzt» - Gallery
Wie X-Nutzer mit Musks KI Frauen belästigen: «Bikini jetzt» - Gallery. Elon Musk verteidigt seine Online-Plattform trotz überwältigender Kritik aus Europa und Asien vehement.

Elon Musk verteidigt seine Online-Plattform trotz überwältigender Kritik aus Europa und Asien vehement.

Bild: dpa (Archivbild)

Wie X-Nutzer mit Musks KI Frauen belästigen: «Bikini jetzt» - Gallery. Als erste Länder weltweit ziehen Indonesien und Malaysia am Wochenende strikte Konsequenzen.

Als erste Länder weltweit ziehen Indonesien und Malaysia am Wochenende strikte Konsequenzen.

Bild: dpa (Symbolbild)

Wie X-Nutzer mit Musks KI Frauen belästigen: «Bikini jetzt» - Gallery. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verlangt von X Änderungen. 

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verlangt von X Änderungen. 

Bild: dpa (Archivbild)

Wie X-Nutzer mit Musks KI Frauen belästigen: «Bikini jetzt» - Gallery. Ebba Busch, stellvertretende Ministerpräsidentin von Schweden, findet für manche X-Nutzer deutliche Worte. 

Ebba Busch, stellvertretende Ministerpräsidentin von Schweden, findet für manche X-Nutzer deutliche Worte. 

Bild: dpa (Archivbild)

Sexualisierte KI-Bilder von Kindern, wütende Regierungen und Bürgerliche in Bern, die sich Regulierung wünschen: Die Online-Plattform von Elon Musk sorgt für Empörung – und erste nationale Sperren.

,

DPA, Andreas Fischer

12.01.2026, 22:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Viele Frauen und Mädchen werden auf Elon Musks Plattform X mithilfe des KI-Chatbots Grok unfreiwillig «ausgezogen».
  • Die schwedische Ministerin Ebba Busch, selbst «Bikini»-Opfer, findet: «Die Welt braucht weniger A****löcher».
  • Behörden reagieren mit Strafandrohungen und Sperren: Selbst bürgerliche Parteien in Bern rufen plötzlich nach mehr Regulierung.
  • Obwohl Politikerinnen parteiübergreifend Tempo machen wollen, bleibt der Bundesrat gemächlich – verbindliche KI-Regeln lassen weiter auf sich warten.
Mehr anzeigen

«Ich wurde unfreiwillig von Elon Musks Grok auf X ausgezogen», sagt die stellvertretende Ministerpräsidentin Schwedens, Ebba Busch. «Meine Tochter ist neun. Ich möchte nicht, dass ihr jemals so etwas passiert.»

Busch ist eine von vielen Betroffenen, die mithilfe von Elon Musks Künstlicher Intelligenz auf der Online-Plattform X gegen ihren Willen in wenig Kleidung dargestellt wurde. Ein Nutzer hatte dem KI-Chatbot Grok auf X zu einem Foto von Busch am Rednerpult geschrieben: «@Grok Bikini jetzt». 

Düstere Bilanz in Europa. Warum hassen alle Tesla ausser Norwegen?

Düstere Bilanz in EuropaWarum hassen alle Tesla ausser Norwegen?

Grok folgt dem Befehl, manipuliert das Foto und tauscht das blaue Kleid der Amtsträgerin gegen einen Bikini aus. Zunächst für alle sichtbar, verbreitet sich das Bild schnell. Inzwischen ist es verschwunden. Stattdessen heisst es an gleicher Stelle: «Dieser Post verstösst möglicherweise gegen die X-Regeln zu Missbrauch.»

In Bern rufen jetzt sogar die Bürgerlichen nach Regulierung

Posts wie dieser rufen zahlreiche Behörden in aller Welt auf den Plan. Die EU droht X mit Strafverfahren, in Grossbritannien starten Untersuchungen und in Indonesien sowie Malaysia wird der Dienst sogar gesperrt. 

Auch in der Schweiz ist die Politik alarmiert und über Lagergrenzen hinweg einig: So kann es nicht weitergehen. Die Auszieh-Funktion von Grok bringt sogar die Freiheitlichen an ihre Grenzen: «Ausnahmsweise würde ich sagen: lieber etwas zu viel regulieren als etwas zu wenig», wird die Basler Nationalrätin Patricia von Falkenstein vom «Tages-Anzeiger» zitiert.

Künstliche Intelligenz. Musks KI Grok erstellt Bilder nur noch für zahlende Nutzer

Künstliche IntelligenzMusks KI Grok erstellt Bilder nur noch für zahlende Nutzer

Bereits 2024 hatten die Zürcher SVP-Nationalrätin Nina Fehr Düsel und Raphaël Mahaim, Grüne-Nationalrat aus dem Kanton Waadt, identische Motionen eingebracht, um die «Verbreitung der entwürdigenden Nudify-Apps einzuschränken». Doch die Mühlen in Bern mahlen langsam, bis Ende 2026 soll gerade mal eine Vernehmlassungsvorlage für KI-Regeln erarbeitet werden.

«Es geht wirklich zu langsam im Bundesrat, man wartet auf die Auslegeordnung, dann auf einen Gesetzesvorschlag. Ich überlege mir derzeit für die Frühlingssession einen weiteren Vorstoss, wieder überparteilich wie letztes Mal», zeigt sich Nina Fehr Düsel im «Tages-Anzeiger» ungeduldig und will noch mal Tempo machen, um die Verbreitung von Fake-Content einzuschränken, zu kennzeichnen oder zu verhindern.

Auch sexualisierte Bilder von Kindern erstellt 

Fakt ist: Auf X sieht man immer mehr Bilder von wenig bekleideten Frauen und viele Beispiele offenbar männlicher Übergriffigkeit. Immer wieder weisen Nutzer die KI an, Frauen bildlich auszuziehen.

Lange gehorcht der KI-Chatbot den Befehlen, präsentiert freizügige Bilder von Menschen – auch von Kindern. An Silvester entschuldigt sich der Chatbot dafür, ein Bild von zwei Mädchen im Teenager-Alter «in sexualisierten Outfits» erstellt und geteilt zu haben. Es sei ein «Versagen unserer Sicherheitsvorkehrungen» gewesen, schreibt Grok. 

Inzwischen hat das US-Unternehmen reagiert. Bittet man Grok auf X, ein Bild zu generieren oder zu bearbeiten, antwortet der Bot: «Die Bilderzeugung und Bearbeitung ist derzeit auf zahlende Abonnenten beschränkt.» Von Abonnenten erstellte Bilder lassen sich aber auch weiterhin für alle öffentlich anzeigen. 

Schwedens Ministerin: Welt braucht weniger «Arschlöcher»

Die schwedische Politikerin Busch nimmt in einem Statement besonders die Nutzer in die Verantwortung: «Wie wäre es, wenn wir zweimal überlegen, bevor wir KI auf diese Weise einsetzen, und darauf achten, was wir online teilen?», fragt sie in dem Video, das sie auf X nach dem Eklat postet. «Die Welt braucht mehr gute Männer und Frauen und weniger Arschlöcher», fügt sie hinzu.

Wirst du oder wurde jemand, den du kennst, Opfer sexualisierter Gewalt oder von Cybermobbing?
Hier findest du Hilfe:

Mehr anzeigen

Mehr zum Thema

Neue Finanzierungsrunde. Milliarden-Segen für Musk trotz Sexbilder auf Knopfdruck

Neue FinanzierungsrundeMilliarden-Segen für Musk trotz Sexbilder auf Knopfdruck

Nur Gewinner?. 2,5 Billionen – wer 2025 mit KI richtig Geld gemacht hat

Nur Gewinner?2,5 Billionen – wer 2025 mit KI richtig Geld gemacht hat

Digitale Dämmerung. Vom Trump-Handy bis Mecha-Hitler – die grössten Tech-Fails 2025

Digitale DämmerungVom Trump-Handy bis Mecha-Hitler – die grössten Tech-Fails 2025

Meistgelesen

Walliser Familie kämpft nach Brand-Inferno um ihre drei Töchter
«Dann sind wir am Arsch»: Trump zittert vor Zoll-Stopp durch Oberstes Gericht
Jetzt spricht der Ex-Wirt: «Diese Frage beschäftigt mich jeden Tag» +++ Ermittler finden 25 abgebrannte Sprühkerzen
Erst spricht Opfer von «tickender Zeitbombe» im Rücken – dann endet der Prozesstag kurios
Ermittlungsakten enthalten schwere Vorwürfe von Bar-Gästen