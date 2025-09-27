  1. Privatkunden
«Zuständige Minister sind abgetaucht» Drohnen-Alarm über dänische Militärbasis – Politik ist beunruhigt

dpa

27.9.2025 - 12:05

Am Montag hatten Drohnensichtungen für Chaos am Flughafen Kopenhagen gesorgt. (Archivbild)
Am Montag hatten Drohnensichtungen für Chaos am Flughafen Kopenhagen gesorgt. (Archivbild)
dpa

Erneut sorgt eine Drohnensichtung über einem dänischen Flugfeld für die Sperrung des Luftraums über dem betroffenen Gebiet. Noch sind viele Frage offen.

,

DPA, Redaktion blue News

27.09.2025, 12:05

27.09.2025, 12:08

In Dänemark sorgt eine Serie von Drohnensichtungen weiter für Nervosität. Am Freitagabend meldeten die Behörden erneut mindestens eine Drohne – diesmal über der Fliegerbasis Karup, dem grössten Militärstützpunkt des Landes. Die Basis liegt mitten in Jütland, nur wenige Kilometer von der Kleinstadt Karup entfernt.

Kurzzeitig wurde der Luftraum auch für zivile Maschinen gesperrt. «Eine oder zwei Drohnen» seien beobachtet worden, erklärte ein Polizeisprecher. Grössere Auswirkungen habe die Sperrung zwar nicht gehabt – dennoch sprechen Experten von einer «kritischen Situation».

Die dänische Polizei hat inzwischen die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Wer am Freitagabend nach Einbruch der Dunkelheit in der Region etwas Auffälliges gesehen hat, soll sich melden. Bislang sei unklar, woher die Drohnen kamen und wie sie gesteuert wurden.

Die Basis Karup ist ein Schwergewicht: 3500 Menschen arbeiten dort täglich, unter anderem in der Luftraumüberwachung. Auch alle Helikopter des dänischen Militärs sind hier stationiert. Die Anlage erstreckt sich über rund 3000 Hektaren – ein Gelände so gross wie eine Kleinstadt. 

Tagelanger Drohnenalarm

Alarm im Westen. Drohnen, Jets und Kriegsschiffe – Russlands Militär testet die Nato an allen Fronten

Alarm im WestenDrohnen, Jets und Kriegsschiffe – Russlands Militär testet die Nato an allen Fronten

Die jüngsten Sichtungen sind Teil einer ganzen Welle: Schon am Montagabend war der Flughafen Kopenhagen für Stunden gesperrt worden, weil mehrere grosse Drohnen gemeldet wurden. Weitere Drohnen tauchten in den folgenden Nächten über kleineren Flughäfen in Jütland auf – nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt.

Für Unruhe sorgt der Fall auch auf politischer Ebene. Oppositionspolitikerin Inger Støjberg warf der Regierung am Wochenende vor, die Bedrohung herunterzuspielen. «Unsere Verwundbarkeit wird gerade offengelegt, und die zuständigen Minister sind abgetaucht», sagte sie auf einem Parteitreffen. Gleichzeitig rief sie aber zum Zusammenhalt auf.

Offiziell wird von einem «hybriden Angriff» gesprochen. Ermittler gehen von einem professionellen Akteur aus, der gezielt Unruhe im Nato-Land stiften will. Russland wies Spekulationen um eine mögliche Verwicklung bereits zurück. Parallel gibt es ähnliche Meldungen aus Norwegen. Am frühen Samstagmorgen untersuchte die Polizei eine mögliche Drohnensichtung über der wichtigen Luftwaffenbasis Ørland – dort, wo Norwegens F-35-Jets stationiert sind.

Videos aus dem Ressort

Lachanfall von Hans-Rudolf Merz (Kurzfassung)

Lachanfall von Hans-Rudolf Merz (Kurzfassung)

Ein Bundesrat, der sich im Parlament vor Lachen kaum halten kann – und damit zum Internetstar wird. Vor 15 Jahren schrieb Hans-Rudolf Merz mit seinem «Bü, Bü, Bündnerfleisch»-Auftritt Politgeschichte.

27.09.2025

«Bü, Bü, Bündnerfleisch» in der Originalfassung

«Bü, Bü, Bündnerfleisch» in der Originalfassung

Ein Bundesrat, der sich im Parlament vor Lachen kaum halten kann – und damit zum Internetstar wird. Vor 15 Jahren schrieb Hans-Rudolf Merz mit seinem «Bü, Bü, Bündnerfleisch»-Auftritt Politgeschichte.

24.09.2025

«Fat Bear Week»: Wer ist der dickste Bär im ganzen Land? – In Alaska wird gewählt

«Fat Bear Week»: Wer ist der dickste Bär im ganzen Land? – In Alaska wird gewählt

Vor dem Winterschlaf wird der dickste Bär im Katmai-Nationalpark im US-Bundesstaat Alaska gewählt. Zwölf Tiere streiten sie sich um den Titel. Dabei kämpfen sie mit unterschiedlichen Handycaps.

25.09.2025

Lachanfall von Hans-Rudolf Merz (Kurzfassung)

Lachanfall von Hans-Rudolf Merz (Kurzfassung)

«Bü, Bü, Bündnerfleisch» in der Originalfassung

«Bü, Bü, Bündnerfleisch» in der Originalfassung

«Fat Bear Week»: Wer ist der dickste Bär im ganzen Land? – In Alaska wird gewählt

«Fat Bear Week»: Wer ist der dickste Bär im ganzen Land? – In Alaska wird gewählt

Verteidigung. US-Flugzeugträger zu Nato-Übung in der Nordsee

VerteidigungUS-Flugzeugträger zu Nato-Übung in der Nordsee

Verteidigung. Parlament erschwert den Wechsel von der Armee zum Zivildienst

VerteidigungParlament erschwert den Wechsel von der Armee zum Zivildienst

Handel. Gespräche zwischen Bundesrat und Pharma-Industrie stocken

HandelGespräche zwischen Bundesrat und Pharma-Industrie stocken