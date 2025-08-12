  1. Privatkunden
Touristenziele betroffen Schon wieder wüten in Griechenland grosse Brände

dpa

12.8.2025 - 13:28

Wieder grosse Brände in Griechenland - Gallery
Wieder grosse Brände in Griechenland - Gallery. Unermüdlich kämpfen die Feuerwehrleute am Boden und aus der Luft. (Archivbild)

Unermüdlich kämpfen die Feuerwehrleute am Boden und aus der Luft. (Archivbild)

Bild: dpa

Wieder grosse Brände in Griechenland - Gallery. Immer wieder kommt es derzeit in Griechenland zu verheerenden Wald- und Buschbränden. (Archivbild)

Immer wieder kommt es derzeit in Griechenland zu verheerenden Wald- und Buschbränden. (Archivbild)

Bild: dpa

Wieder grosse Brände in Griechenland - Gallery
Wieder grosse Brände in Griechenland - Gallery. Unermüdlich kämpfen die Feuerwehrleute am Boden und aus der Luft. (Archivbild)

Unermüdlich kämpfen die Feuerwehrleute am Boden und aus der Luft. (Archivbild)

Bild: dpa

Wieder grosse Brände in Griechenland - Gallery. Immer wieder kommt es derzeit in Griechenland zu verheerenden Wald- und Buschbränden. (Archivbild)

Immer wieder kommt es derzeit in Griechenland zu verheerenden Wald- und Buschbränden. (Archivbild)

Bild: dpa

Der Zivilschutz warnt vor hoher Brandgefahr in weiten Teilen des Landes. In mehreren Regionen wüten bereits Feuer. Auch Touristenziele sind betroffen.

,

DPA, Noemi Hüsser

12.08.2025, 13:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Griechenland brennt es derzeit in mehreren Regionen.
  • Darunter auf Urlaubsinseln wie Zakynthos und Kefalonia.
  • Das Feuer wird begünstigt durch Trockenheit und starken Wind.
  • Das Ministerium für Bürgerschutz hat für ein Drittel des Landes die zweithöchste Warnstufe ausgesprochen.
Mehr anzeigen

Urlaubsinseln wie Kefalonia und Zakynthos, beliebte Reiseziele wie die Halbinseln Peloponnes und Chalkidiki: In Griechenland wüten wieder Brände in etlichen Regionen. Lang anhaltende Trockenheit und teils starker Wind bieten den Flammen beste Bedingungen und erschweren zudem die Löscharbeiten. 

Aktuell sind unter anderem auf der Ionischen Insel Zakynthos Häuser von einem Grossbrand bedroht, wie die Zeitung «Kathimerini» berichtet. In der Region Fokida nördlich der Halbinsel Peloponnes brennt es ebenso wie auf der Insel Kefalonia, wo jedoch keine Wohngebiete in Gefahr sind. 

Das griechische Ministerium für Bürgerschutz ruft die Bürger dazu auf, vorsichtig zu sein und keine Glut zu entfachen. Für rund ein Drittel des Landes hat das Ministerium aufgrund der grossen Brandgefahr die zweithöchste Warnstufe verhängt.

Zu den betroffenen Gebieten gehören fast die gesamte Halbinsel Peloponnes, die Nordwestküste des Landes, die Inseln Lesbos und Samos sowie die Halbinsel Chalkidiki. Die starken Winde, die bereits aus einem Funken einen Grossbrand machen können, sollen örtlich auch in den nächsten Tagen anhalten.

Mehr aus dem Ressort

Südeuropa ächzt unter neuer Hitzewelle

Südeuropa ächzt unter neuer Hitzewelle

In Griechenland und auf Sizilien wurden am Dienstag Temperaturen von über 40 Grad Celsius gemessen. In der Türkei löste ein Waldbrand nach Angaben von Behörden einen Feuertornado aus.

22.07.2025

