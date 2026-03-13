Polizei im EinsatzWildschwein verirrt sich in Einkaufszentrum
dpa
13.3.2026 - 14:19
In einem Berliner Einkaufszentrum war die Sau los. Ein Wildschwein hat sich am Morgen offenbar verirrt. Die Polizei rückt an.
DPA
13.03.2026, 14:19
13.03.2026, 15:21
dpa
Ein Wildschwein hat sich am Morgen in einem Berliner Einkaufszentrum herumgetrieben – und ist von Polizisten mit Europaletten und Einsatzschilden nach draussen gedrängt worden. «Das Wildschwein ist wieder in freier Wildbahn», sagte ein Sprecher der Polizei. Auch Mitarbeiter des Tierparks Berlin packten mit an. Die Polizei hatte vorher das Einkaufszentrum zwischenzeitlich sogar abgesperrt.
Der Tierpark Berlin sei bei dem Einsatz von der Polizei um Hilfe in Sachen Wildtiere gebeten worden, erklärte eine Sprecherin des Tierparks. Ein Team aus Tierpflegern und Tierärztin war demnach mit Blasrohr, Narkosegewehr und hölzernen Schilden vor Ort. In dem Zentrum hätten die Einsatzkräfte festgestellt, «dass eine Narkotisierung des Tieres aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nicht möglich war». Schliesslich konnten Polizisten das Tier mittels verschiedener Gegenstände nach draussen drängen.
