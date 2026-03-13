  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Polizei im Einsatz Wildschwein verirrt sich in Einkaufszentrum

dpa

13.3.2026 - 14:19

Ein Wildschwein hat sich in ein Einkaufszentrum in Berlin-Köpenick verirrt.
Ein Wildschwein hat sich in ein Einkaufszentrum in Berlin-Köpenick verirrt.
dpa

In einem Berliner Einkaufszentrum war die Sau los. Ein Wildschwein hat sich am Morgen offenbar verirrt. Die Polizei rückt an.

DPA

13.03.2026, 14:19

13.03.2026, 15:21

Ein Wildschwein hat sich am Morgen in einem Berliner Einkaufszentrum herumgetrieben – und ist von Polizisten mit Europaletten und Einsatzschilden nach draussen gedrängt worden. «Das Wildschwein ist wieder in freier Wildbahn», sagte ein Sprecher der Polizei. Auch Mitarbeiter des Tierparks Berlin packten mit an. Die Polizei hatte vorher das Einkaufszentrum zwischenzeitlich sogar abgesperrt.

Der Tierpark Berlin sei bei dem Einsatz von der Polizei um Hilfe in Sachen Wildtiere gebeten worden, erklärte eine Sprecherin des Tierparks. Ein Team aus Tierpflegern und Tierärztin war demnach mit Blasrohr, Narkosegewehr und hölzernen Schilden vor Ort. In dem Zentrum hätten die Einsatzkräfte festgestellt, «dass eine Narkotisierung des Tieres aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nicht möglich war». Schliesslich konnten Polizisten das Tier mittels verschiedener Gegenstände nach draussen drängen.

Mehr Videos aus dem Ressort

Kurioser Einkaufstrip: Hier stürmen 50 Schafe einen Supermarkt

Kurioser Einkaufstrip: Hier stürmen 50 Schafe einen Supermarkt

Ob sie wohl Hunger hatten? Oder einfach Lust auf Shoppen? Zielstrebig rannte am Montag eine Gruppe Schafe in einen deutschen Supermarkt und sorgte für Chaos. Kund*innen hielten den kuriosen Moment auf Video fest.

07.01.2026

Meistgelesen

Bund will Volk ans Portemonnaie – viele Senioren betroffen
Trump tobt über «gestörte Drecksäcke» und schreibt: «Es ist mir eine Ehre, zu töten»
Niels Hintermann: «Ich bin nicht mehr bereit, mein Leben zu riskieren»

Videos aus dem Ressort

Das Öl aus Iran landet fast nur in China – Warum wir den Konflikt trotzdem an der Zapfsäule bezahlen

Das Öl aus Iran landet fast nur in China – Warum wir den Konflikt trotzdem an der Zapfsäule bezahlen

Europa kauft wegen Sanktionen kaum iranisches Öl. Trotzdem steigen unsere Spritpreise. Der Konflikt scheint weit weg – doch der Ölmarkt kennt keine Grenzen. Warum wir das an der Zapfsäule spüren, erklärt das Video.

12.03.2026

Grosse Rochenschule: Freitaucher filmt seltenes Naturspektakel

Grosse Rochenschule: Freitaucher filmt seltenes Naturspektakel

Grosse Rochenschule - Freitaucher filmt seltenes Naturspektakel Mitten im Pazifischen Ozean entsteht plötzlich aus einem ruhigen Moment ein atemberaubendes Naturerlebnis. Ein Schwarm von hunderten Rochen schwimmt unter einem Freitaucher vorbei.

12.03.2026

Benzinpreis steigt wegen Iran-Konflikt: «Ich hoffe, es kommt nicht noch schlimmer»

Benzinpreis steigt wegen Iran-Konflikt: «Ich hoffe, es kommt nicht noch schlimmer»

Der Krieg im Nahen Osten wirkt sich auch auf die Schweizer Wirtschaft aus. Steigende Ölpreise verteuern Diesel und Benzin – was sich direkt bei den Konsumentinnen und Konsumenten spürbar macht.

11.03.2026

Das Öl aus Iran landet fast nur in China – Warum wir den Konflikt trotzdem an der Zapfsäule bezahlen

Das Öl aus Iran landet fast nur in China – Warum wir den Konflikt trotzdem an der Zapfsäule bezahlen

Grosse Rochenschule: Freitaucher filmt seltenes Naturspektakel

Grosse Rochenschule: Freitaucher filmt seltenes Naturspektakel

Benzinpreis steigt wegen Iran-Konflikt: «Ich hoffe, es kommt nicht noch schlimmer»

Benzinpreis steigt wegen Iran-Konflikt: «Ich hoffe, es kommt nicht noch schlimmer»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Iran-Schweiz. Swiss kann bis 28. März nicht nach Dubai fliegen

Iran-SchweizSwiss kann bis 28. März nicht nach Dubai fliegen

Politik. Ständerat beharrt auf Gegenvorschlag zur Neutralitätsinitiative

PolitikStänderat beharrt auf Gegenvorschlag zur Neutralitätsinitiative

Politik. Ständerat beharrt auf Gegenvorschlag zur Neutralitätsinitiative

PolitikStänderat beharrt auf Gegenvorschlag zur Neutralitätsinitiative