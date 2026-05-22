«Willst du ein Foto mit mir machen? «Nein»

Protest vor dem neuen US-Konsulat in Nuuk in Grönland am 21. Mai. Bild: KEYSTONE

Hunderte demonstrierten in Nuuk gegen die USA und Donald Trump. Der Anlass: der Umzug des US-Konsulats. Im Stadtzentrum ist es nun viel präsenter. Grönlands Regierungschef blieb der Eröffnung fern, während Trumps Sondergesandter auf der Insel nach neuen Freunden suchte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das US-Konsulat in Grönland ist umgezogen und wurde neu eingeweiht.

Gegen 500 Einwohner*innen protestierten vor der diplomatischen Vertretung.

Videos zeigen: Trumps Sondergesandter Jeff Landry sorgte auf der Insel für Stirnrunzeln. Mehr anzeigen

Rund 500 Menschen in Grönland haben laut der Zeitung «Sermitsiaq» anlässlich der Eröffnung neuer Räumlichkeiten des US-Konsulats im Zentrum der Insel-Hauptstadt Nuuk gegen die USA protestiert.

Grönländischen Medien zufolge stellten sich die Demonstranten am 21. Mai am Abend zwei Minuten lang mit dem Rücken zu dem Gebäude, in dem das Konsulat demnach künftig auf drei Etagen untergebracht ist. Dorthin war die US-Vertretung von einem älteren, kleineren Haus am Hafen umgezogen.

Grönlands Regierungschef Jens-Frederik Nielsen hatte eine Einladung zur Eröffnung Medienberichten zufolge abgelehnt. Laut dem grönländischen Rundfunk waren keine Vertreter des Parlaments anwesend.

US-Präsident Donald Trump hatte in der Vergangenheit mehrfach gedroht, Grönland unter seine Kontrolle zu bringen – im Zweifelsfall auch mit Gewalt.

«Nein heisst Nein!» – Demonstranten gegen Trump

Während der Eröffnung schlug der US-Botschafter in Dänemark, Ken Howery, laut der Nachrichtenagentur Ritzau diplomatischere Töne an: «Der Einsatz von Gewalt ist für den Präsidenten vom Tisch», sagte er. «Über die Zukunft von Grönland müssen die Grönländer selbst entscheiden.»

Einige Demonstrant*innen trugen Schilder mit der Aufschrift «USA ASU» («USA STOPP»), andere skandierten «No means no!» («Nein heisst Nein!»).

Demonstrierende kehren den USA demonstrativ den Rücken zu. KEYSTONE

In den vergangenen Tagen hatte auch der Besuch des US-Sondergesandten Jeff Landry in Nuuk für Aufsehen gesorgt. Landry kam ohne offizielle Einladung und nach eigener Aussage mit der Absicht, «viele neue Freunde» zu finden. Bei vielen Grönländern kam das nicht gut an.

Landrys seltsamer Auftritt

Das mag auch am Auftreten des Gouverneurs von Louisiana gelegen haben. Dass er vor Ort einen Jungen fragt, ob der ein Bild mit ihm machen will – er sagt nein –, ist eine Sache.

Trump's Greenland Envoy Jeff Landry asked a local boy in Nuuk if he wanted a photo.



The kid said "No." pic.twitter.com/738ZXLKEp8 — Clash Report (@clashreport) May 19, 2026

Unpassend ist im Umgang mit der Jugend dieser Satz: «Wenn ihr zum Gouverneurssitz in Louisiana kommt, könnt ihr so viele Schokoladenkekse essen, wie ihr wollt.» Das haut die drei Jungs aber so gar nicht vom Hocker.

Governor Landry, to Greenlandic children:



“—If you come to the Governor’s Mansion in Louisiana, you can have all the chocolate chip cookies you can eat.”



—DR pic.twitter.com/oah6tDfggO — Orla Joelsen (@OJoelsen) May 18, 2026

«Geh nach hause», ruft eine Frau ihm zu: Landry musste sich in Nuuk einiges anhören.

On Wednesday morning, Louisiana Governor Jeff Landry walks through Nuuk, Greenland, while a woman carrying a blue bag follows the governor and shouts: “Don’t come here — go home!” pic.twitter.com/xajhUZniJz — Orla Joelsen (@OJoelsen) May 20, 2026

Den Grönländern sagt der Amerikaner, dass sich «niemand» um ihr Land geschert habe, bevor Trump an die Macht gekommen ist. Vor ihm hätten keine hochrangigen Politiker die Insel besucht, meint Landry.

«Grönland war nicht auf der Landkarte, bevor Donald Trump es auf die Landkarte getan hat», sagt der 55-Jährige weiter. Zuvor hätten die USA die Insel ignoriert und viele Gelegenheiten verpasst.

Governor Landry:



“–I found out that Greenland wasn’t on the map until Donald Trump put it on the map.”



—DR pic.twitter.com/14YT5TpKa1 — Orla Joelsen (@OJoelsen) May 19, 2026

Zurück in der Heimat zieht Landry Bilanz: «Es war toll, ausser dass ich dort kein ‹Fox News› empfangen konnte», sagt er eben jenem Sender. «Ich fand viele Gemeinsamkeiten. Sie lieben und umarmen die USA. Im Gegensatz zu dem, was man in der Zeitung liest, wollen sie also mehr Engagement.»

Landry on trip to Greenland: "It was great, except I could not get Fox News there. I found a lot of commonality between the Inuit and Greenland people & the cajun culture down in Louisiana. They do love and embrace the US. So contrary what you read in the paper, they do want more US involvement."



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 22. Mai 2026 um 14:02

Es wirkt tatsächlich ganz anders.

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