  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schlafen unter tausend Sternen TikToker staunt über Airbnb in der Wüste

Nicole Agostini

14.12.2025

Schlafen unter tausend Sternen: TikToker staunt über Airbnb in der Wüste

Schlafen unter tausend Sternen: TikToker staunt über Airbnb in der Wüste

Abgeschieden, still und spektakulär: In der jordanischen Wüste Wadi Rum bietet ein Airbnb-Gastgeber einen Schlafplatz unter freiem Himmel: ein Erlebnis der besonderen Art.

12.12.2025

Abgeschieden, still und spektakulär: In der jordanischen Wüste Wadi Rum bietet ein Airbnb-Gastgeber einen Schlafplatz unter freiem Himmel: ein Erlebnis der besonderen Art.

Nicole Agostini

14.12.2025, 22:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein TikToker zeigt ein aussergewöhnliches Airbnb: ein Doppelbett unter freiem Himmel in der Wüste Wadi Rum in Jordanien.
  • Die Unterkunft bietet absolute Ruhe ohne Menschen und eine beeindruckende Naturkulisse – besonders nachts mit Sternenhimmel.
  • Das ungewöhnliche Angebot ist bei den Gästen sehr beliebt: Sie schwärmen und empfehlen das Nachtbett weiter.
Mehr anzeigen

Ein Doppelbett unter freiem Himmel mitten in der jordanischen Wüste Wadi Rum. Über dieses Airbnb-Angebot staunt ein TikToker nicht schlecht.

Er kann es kaum fassen, wie schön und ruhig es dort ist. Weit und breit keine Menschen, kein Lärm. Und vor allem nachts, wenn die Sterne am Himmel leuchten, wird die übernachtung zum Erlebnis.

Würdest du dieses einzigartige Angebot in Jordanien buchen? Die Gäste auf Airbnb sind begeistert und sagen: «Es ist das beste Airbnb der Welt.»

Mehr Videos aus dem Ressort

Kampf gegen die Wüste – So wollen China und Afrika ihr Land vor dem Sand retten

Kampf gegen die Wüste – So wollen China und Afrika ihr Land vor dem Sand retten

China steht vor einer gigantischen Aufgabe: Bis 2050 will es seine Wüsten mit einem Grüngürtel aus Bäumen umgeben haben. Ende November 2024 feierte das Projekt einen Teilerfolg. Und in Afrika ist die Sahara angezählt.

10.01.2025

Meistgelesen

Polizei: Angreifer in Sydney waren Vater und Sohn +++ Trump lobt nach Anschlag Überwältiger des Schützen
Hier fliegen 200 Weissstörche zum Übernachten ein
Vonn stellt klar: «Das war schlechte Kommunikation und hatte nichts mit ihr zu tun»
Wie geht man mit dem Älterwerden um?
Britische Star-Autorin hinterlässt fünf Kindern ein Millionen-Erbe

Mehr aus dem Ressort

Sehnsuchtsorte. Das sind die Traumreiseziele der blue News Redaktion

SehnsuchtsorteDas sind die Traumreiseziele der blue News Redaktion

Zimmer mit Aussicht. Dies sind die fotogensten Airbnb-Unterkünfte auf Instagram

Zimmer mit AussichtDies sind die fotogensten Airbnb-Unterkünfte auf Instagram

Fernweh-Garantie. Das sind die schönsten Strände der Welt – Platz 1 liegt in Europa

Fernweh-GarantieDas sind die schönsten Strände der Welt – Platz 1 liegt in Europa