Schlafen unter tausend Sternen: TikToker staunt über Airbnb in der Wüste Abgeschieden, still und spektakulär: In der jordanischen Wüste Wadi Rum bietet ein Airbnb-Gastgeber einen Schlafplatz unter freiem Himmel: ein Erlebnis der besonderen Art. 12.12.2025

Abgeschieden, still und spektakulär: In der jordanischen Wüste Wadi Rum bietet ein Airbnb-Gastgeber einen Schlafplatz unter freiem Himmel: ein Erlebnis der besonderen Art.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein TikToker zeigt ein aussergewöhnliches Airbnb: ein Doppelbett unter freiem Himmel in der Wüste Wadi Rum in Jordanien.

Die Unterkunft bietet absolute Ruhe ohne Menschen und eine beeindruckende Naturkulisse – besonders nachts mit Sternenhimmel.

Das ungewöhnliche Angebot ist bei den Gästen sehr beliebt: Sie schwärmen und empfehlen das Nachtbett weiter. Mehr anzeigen

Ein Doppelbett unter freiem Himmel mitten in der jordanischen Wüste Wadi Rum. Über dieses Airbnb-Angebot staunt ein TikToker nicht schlecht.

Er kann es kaum fassen, wie schön und ruhig es dort ist. Weit und breit keine Menschen, kein Lärm. Und vor allem nachts, wenn die Sterne am Himmel leuchten, wird die übernachtung zum Erlebnis.

Würdest du dieses einzigartige Angebot in Jordanien buchen? Die Gäste auf Airbnb sind begeistert und sagen: «Es ist das beste Airbnb der Welt.»

