Windkraft vor Virginia sorgt bei Republikanern für Turbulenzen

Wird es noch gebraucht? Material für Windkraftanlagen Im Hafen von Portsmouth, Virginia. KEYSTONE

Donald Trump mag keine Solarfelder und keine Windräder. Sein Versuch, Offshore-Windanlagen vor der US-Ostküste zu stoppen, stösst aber auch in den eigenen Reihen auf Widerstand.

DPA dpa

Keine Zeit? bluew News fasst für dich zusammen Donald Trump führt einen Feldzug gegen erneuerbare Energien., unter dem republikanische Wahlkreise besonders leiden.

In Virginia steht ein Offshore-Windkraftprojekt vor dem Aus, das hunderttausende Haushalte mit Strom versorgen sollte.

Das bringt die Republikaner in Virginia in ein Dilemma, die sich vor den Zwischenwahlen im Herbst nun vorsichtig distanzieren. Mehr anzeigen

Der Vorstoss von Donald Trump, fünf riesige Offshore-Windkraftprojekte entlang der US-Ostküste zu stoppen, rief nicht nur Umweltschützer auf den Plan. Protest kam auch aus den eigenen Parteireihen. Neun republikanische Abgeordnete wollten das Aus für das Erneuerbare-Energie-Projekt nicht unwidersprochen hinnehmen.

«Die Energiepolitik der USA sollte auf Fakten, finanzpolitischer Verantwortung und dem nationalen Interesse beruhen – nicht auf Ideologie oder Politik», schrieben sie in einem gemeinsamen Brief an die Regierung und forderten eine Erklärung.

Vor Ort stehen sie wenige Monate vor den nächsten Zwischenwahlen unter Druck. Eine der Abgeordneten ist Jen Kiggans, eine ehemalige Hubschrauberpilotin der Marine.

Trumps Kürzungen treffen Republikaner härter

Sie vertritt einen Küstenbezirk in Virginia, in dem ein 11,5 Milliarden Dollar (9,1 Milliarden Franken) teurer Windpark rund 1000 Arbeitsplätze schaffen sollte. Und sie muss bei den Wahlen im November um ihr Mandat im Repräsentantenhaus bangen.

Jen Kiggans aus Virginia schimmt bei den Republikanern gegen den Strom. KEYSTONE

Trumps Kürzungen bei den erneuerbaren Energien sind laut der Unternehmensvereinigung E2 im vergangenen Jahr Projekte im Umfang von fast 35 Milliarden Dollar (27,7 Milliarden Franken) zum Opfer gefallen.

Dabei trafen die Investitionseinbussen republikanische Wahlkreise dem Bericht zufolge fast doppelt so stark wie demokratische. Nach Urteilen von Bundesgerichten sind vier Projekte, darunter das in Virginia, zumindest derzeit wieder auf Kurs.

«Blöde und hässliche» Windräder

Der US-Präsident lässt kaum ein gutes Haar an der Windkraft. Unterstützung aus der Demokratischen Partei für erneuerbare Energien verunglimpft er als «Green New Scam» (Grüner Neuer Schwindel), spricht von seinem Hass auf «blöde und hässliche» Windräder. Schon am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit erliess Trump eine Durchführungsverordnung gegen Windkraftprojekte.

Er betont, dass «kluge Länder» keine Windkraft nutzten. Auch Solarkraft kommt nicht viel besser weg. «Man fährt herum und sieht all diese Anlagen, die drei Meilen lang und drei Meilen breit sind, und fragt sich: Was zum Teufel ist das?», lautet eine Aussage Trumps aus dem vergangenen Sommer.

Im Falle der Windkraft erklärte sich die Regierung sogar bereit, einer französischen Firma eine Milliarde Dollar dafür zu zahlen, dass sie von zwei US-Offshore-Verträgen zurücktritt und dafür in Öl- und Erdgasprojekte investiert.

Strom für hunderttausende Haushalte

Republikanische Abgeordnete könne der Kurs in ihren Wahlkreisen in eine schwierige Lage bringen, erklärt Stephen Farnsworth von der University of Mary Washington in Virginia.

«Kiggans ist nicht die einzige Republikanerin, die unter Druck gerät», sagt er. Trump konzentriere sich auf seine Prioritäten, das Land sei mit wirtschaftlichen Problemen konfrontiert, die sich durch den Iran-Krieg verschärft hätten.

Die von Trump als hässlich abgetanen Offshore-Windkraftanlagen liegen meist viele Meilen vor der Küste. Beim Projekt in Virginia sind es mehr als 40 Kilometer. Es soll nach Angaben des Betreibers Dominion Energy 1000 Arbeitsplätze schaffen und eine Wirtschaftsleistung von etwa zwei Milliarden Dollar generieren.

Der erste Strom sei bereits in Netz eingespeist worden. Nach seiner Fertigstellung könnte das Projekt mit 176 Windkraftanlagen 2,6 Gigawatt Strom ins Netz liefern. Das würde für die Versorgung von mehr als 660'000 Haushalten reichen.

Gratwanderung vor den Wahlen

Ob Kiggans Einspruch Stimmen bringt, bleibt offen. Kritiker kreiden ihr an, dass sie für ein Trump’sches Gesetzpaket gestimmt hat, das auch Kürzungen bei den erneuerbaren Energien umfasst.

Kiggans habe für ein Gesetz votiert, «das die Energie verteuert», sagt ihre demokratische Konkurrentin Elaine Luria. Das untergrabe den Versuch der Republikanerin, «sich als gemässigt zu verkaufen».

Donald Trump News Nach seinem Sieg am 5. November 2024 ist Donald Trump erneut als US-Präsident für vier Jahre im Weissen Haus. blue News begleitet die zweite Amtszeit von Trump eng mit: Mit dem Blick aus der Schweiz und Berichten direkt aus den USA. Allison Robbert/AFP Pool via AP/dpa

Kiggans verteidigte ihr Stimmverhalten auf Facebook: Es sei «nicht um Politik gegangen – es ging um das Gesamtergebnis», schrieb sie. «Ich hatte EINE Stimme, und ich habe für den «One Big Beautiful Bill Act» gestimmt», erklärte sie. «Nicht, weil er perfekt war, sondern weil er dauerhafte Steuererleichterungen für Familien und kleine Unternehmen bringt, unsere Marine wieder aufbaut und in die nationale Verteidigung investiert.»

Das hätte ihre Wähler aber fast das Windkraft-Projekt gekostet, erklärt Dan Taylor von der BlueGreen-Allianz aus Umwelt- und Gewerkschaftsgruppen. Denn damit habe sich Kiggans letztlich doch «hinter eine Regierung gestellt, die fest entschlossen war, die Offshore-Windindustrie zu zerschlagen».