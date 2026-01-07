  1. Privatkunden
Schneepflüge im Einsatz Wintereinbruch auf Hawaii – 25 Zentimeter Schnee auf dem Mauna Kea

Lea Oetiker

7.1.2026

Auf dem Mauna Kea, dem mit 4200 Metern höchsten Berg Hawaiis, ist die Temperatur unter den Gefrierpunkt gefallen.
Auf dem Mauna Kea, dem mit 4200 Metern höchsten Berg Hawaiis, ist die Temperatur unter den Gefrierpunkt gefallen.
Screenshot X

Ein ungewöhnlicher Wintereinbruch trifft derzeit Hawaii: Ein Tiefdruckgebiet bringt der Inselgruppe heftigen Regen, Sturmböen und sogar Schnee auf dem Mauna Kea.

Lea Oetiker

07.01.2026, 18:48

07.01.2026, 19:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Tiefdruckgebiet bringt Hawaii heftigen Regen, Sturmböen und kühle Temperaturen.
  • Auf dem Mauna Kea hat sich wegen Frost eine bis zu 25 Zentimeter dicke Schneedecke gebildet, die Strasse zum Gipfel ist gesperrt.
  • Im Flachland warnen Behörden vor Überschwemmungen und meterhohen Wellen an den Küsten.
Mehr anzeigen

Ein Tiefdruckgebiet über dem Pazifik sorgt derzeit auf Hawaii für ungewöhnlich winterliche Bedingungen. Von Nordwesten her bringt das Sturmsystem des Inselstaates heftigen Regen, Sturmböen und kühle Temperaturen.

Auf dem Mauna Kea, dem mit 4200 Metern höchsten Berg Hawaiis, ist die Temperatur unter den Gefrierpunkt gefallen. Gemäss übereinstimmenden Medienberichten liegt auf dem Gipfel aktuell eine bis zu 25 Zentimeter dicke Schneedecke. Der Name des Vulkans – sinngemäss «Weisser Berg» – macht sich damit alle Ehre. Webcam-Bilder vom Observatorium zeigen eine verschneite Landschaft, wie sie auf Hawaii nur selten vorkommt.

Wegen Schnee und Eis ist die Zufahrtsstrasse zum Gipfel derzeit gesperrt. Die Behörden seien gut vorbereitet, mehrere Schneepflüge stehen im Einsatz. In höheren Lagen komme es immer wieder zu Schneefällen, heisst es.

Mehr Sorgen bereitet den Meteorologen das Wetter in tieferen Regionen: Dort warnt der Wetterdienst vor schweren Sturmböen, Überschwemmungen und meterhohen Wellen. Laut dem Nachrichtenportal «Newsweek» könnten in Küstengebieten Wellen von über drei Metern Höhe auf Land treffen. Für die erste Wochenhälfte gelten deshalb gleich mehrere Unwetterwarnungen.

