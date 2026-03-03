«Wir haben gesagt: ‹Keine Kriege mehr, keine Regimewechsel mehr!›»

Falsche Wahlkampf-Versprechen? Donald Trump im November 2024 in Grand Rapids, Michigan. KEYSTONE

Nachdem Donald Trump zu Beginn seiner Amtszeit den Friedensfürsten gespielt hat, legt er militärisch im neuen Jahr die Samthandschuhe ab. Damit können Teile der Maga-Gemeinde nicht umgehen, die er mit dem Versprechen gelockt hat, keine neuen Kriege vom Zaun zu brechen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump hat den Wahlkampf 2024 auch mit dem Versprechen gewonnen, er werde Kriege beenden – und keine neuen führen.

Seine Aussenpolitik war 2025 von dem Wunsch geleitet, mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet zu werden.

2026 legt der US-Präsident seine militärische Zurückhaltung ab: Der Iran-Krieg verstört Teile seiner Anhängerschaft, die den Waffengang nicht mit «America First» in Einklang bringen kann. Mehr anzeigen

Die USA haben ein starkes Militär – «und idealerweise müssen wir es nicht nutzen», sagt Donald Trump. «Wisst ihr, vier Jahre hatten wir keinen Krieg – ausser dem Sieg gegen ISIS.»

Es ist der Abend seines zweiten Wahlsieges am 6. November 2024: «Wir hatten keine Kriege», fährt der designierte Präsident fort: «Die Leute haben gesagt, er wird einen Krieg beginnen. Ich werde keinen Krieg beginnen. Ich werde Kriege beenden. [Mein Wahlsieg] ist auch ein massiver Sieg für Demokratie und Frieden.»

Die USA aus Kriegen herauszuhalten, ist eines der Versprechen, mit denen Donald Trump den Wahlkampf gewinnt – und als er als Präsident am 6. Januar 2025 erneut ins Weisse Haus einzieht, schreibt er sich auf die Fahnen, für Frieden auf Erden zu sorgen.

Trump 2025: Der Friedensfürst

Das erste Amtsjahr ist denn auch geprägt von Trumps Wunsch, den Friedensnobelpreis zu bekommen. Wieder und wieder betont der 79-Jährige, wie viele Kriege er beendet habe: sechs, sieben, acht, neun.

THE PEACE PRESIDENT. pic.twitter.com/bq3nMvuiSd — The White House (@WhiteHouse) October 9, 2025

Freunde nominieren ihn für den Friedensnobelpreis, Parteikollegen und Anhänger preisen Trump: Auch seine Maga-Basis trommelt für eine Auszeichnung des Republikaners, der nicht verkraften kann, dass seinem demokratischen Vorgänger Barack Obama diese Ehre zuteil geworden ist.

Trump bragged about being a peacemaker: “I can’t think of anybody in history that should get the Nobel Prize more than me… nobody else settled wars. Obama got it. He had no idea why.” Meanwhile, he just launched a war in Iran with Israel.



[image or embed] — WatchYourRepsSC (@watchyourrepssc.bsky.social) 1. März 2026 um 03:31

Und dann ist da noch der Krieg in der Ukraine, den der frisch gebackene 47. US-Präsident «in 24 Stunden» beilegen will – und um den Trump zu Beginn seiner Amtszeit mächtig Wirbel macht. Das unten stehende Video vom März 2025 zeigt, wie wenig das Weisse Haus in dem Konflikt bis heute erreicht hat.

#03: Trump – das ist nicht neutral: Wer solche Waffenruhe-Freunde hat, braucht keine Feinde Donald Trump hat Druck gemacht – und erreicht, dass in Saudi-Arabien über eine Waffenruhe in der Ukraine verhandelt wird. Gleichmässig verteilt war dieser Druck allerdings nicht, wie dieses Video zeigt. 24.03.2025

Friedensnobelpreis? Der Kelch zieht im Oktober 2025 an Washington vorbei – auch wenn die Gewinnerin Maria Corina Machado Trump im Januar 2026 ihre Auszeichnung weitergibt. Und das, obwohl der US-Präsident zuvor einen Militär-Einsatz gegen ihre Heimat Venezuela befohlen hat. Mit dem Jahreswechsel werden in Washington andere Saiten aufgezogen.

Trump 2026: Feuer frei!

Nun ist es nicht so, dass Trump erst mit der Gefangennahme von Venezuelas Präsident Nicolás Maduro im Januar 2026 den Kurs ändert. Schon im Juni 2025 bröckelt das Bild des Friedensfürsten, als die USA im Juni Israel beim Zwölftagekrieg gegen den Iran unterstützen.

Given that he doesn't care about the consequences of his actions, it seems unlikely he would understand the consequences of a comma. But yeah this 🤬



[image or embed] — Dr. Rebecca Barnes (she/her) (@waterbarnes.bsky.social) 28. Februar 2026 um 18:59

Schon damals gibt es zaghaften Protest unter jenen Republikanern, die ganz auf Trumps isolationistischer Linie sind: Die USA sollten sich heraushalten aus den Konflikten dieser Welt. Das Ziel, Teherans Atomprogramm zu zerstören, konnte dem Angriff immerhin noch einen Hauch von Legitimität verleihen.

Die Ablösung der Regierung in Venezuela und vor allem der neuerliche Angriff auf den Iran bringen einige der Maga-Vertreter nun allerdings an ihre Grenzen.

Greene: Von wegen «Keine Kriege mehr»

Die lauteste Kritik von konservativer Seite kommt von Marjorie Taylor Greene, die sich mit dem Präsidenten in seinem ersten Amtsjahr überworfen hat – auch wegen dessen Aussenpolitik. «Wir haben gesagt: ‹Keine Kriege mehr, keine Regimewechsel mehr!›», klagt die frühere Abgeordnete auf X wegen des jüngsten US-Waffengangs.

We said “No More Foreign Wars, No More Regime Change!” We said it on rally stage after rally stage, speech after speech. Trump, Vance, basically the entire admin campaigned on it and promised to put America FIRST and Make America Great Again.

My generation has been let down,… pic.twitter.com/P0l90kaZFZ — Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@FmrRepMTG) February 28, 2026

Zu Trumps Motiven schreibt sie: «Es ist immer eine Lüge, und es ist immer Amerika zuletzt [statt America First]. Aber dieses Mal fühlt es sich wie der schlimmste Verrat an, denn er kommt von genau dem Mann, von dem wir alle glaubten, dass er anders ist und sagt: Jetzt ist Schluss.»

The Trump admin actually asked in a poll how many casualties voters were willing to accept in a war with Iran???

How about ZERO you bunch of sick fucking liars.

We voted for America First and ZERO wars. — Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@FmrRepMTG) February 28, 2026

Die 51-Jährige fragt: «Hilft ein Krieg mit dem Iran amerikanischen Familien, zusammenzubleiben und zu überleben? Nein, ganz und gar nicht. Die friedensfreundliche Regierung musste dieses Jahr erneut in den Krieg ziehen, nachdem sie erst ein Jahr an der Macht ist.» Sie könne keine Verluste von US-Soldaten durch diesen Krieg akzeptieren, legt Greene in einem zweiten, sprachlich eindeutigen X-Post nach.

«Trump hat unser Land verraten»

Green ist nicht alleine: Der frühere «Fox News»-Star Tucker Carlson nennt den Iran-Angriff bei «ABC News» «absolut widerlich und böse»: «Das wird die Karten neu mischen.» Der Sender zitiert weiter die Maga-Influencer Keith und Kevin Hodge: «Die Menschen im Iran zu befreien, ist nicht der Grund, warum ich Trump gewählt habe.»

I am opposed to this War.



This is not “America First.”



When Congress reconvenes, I will work with @RepRoKhanna to force a Congressional vote on war with Iran.



The Constitution requires a vote, and your Representative needs to be on record as opposing or supporting this war. — Thomas Massie (@RepThomasMassie) February 28, 2026

Die Erklärung der Brüder geht weiter: «Präsident Trump hat seine Wählerinnen und Wähler komplett belogen, unser Land verraten und sein Erbe unwiederbringlich entehrt – der grösste Sündenfall, den ich je gesehen habe.»

Der republikanische Abgeordnete Thomas Massie stimmt auf X ein: «Ich bin gegen diesen Krieg. Das ist nicht ‹America First›.»

POSOBIEC: Last year, Charlie Kirk told us all that younger generation of Americans are far more interested in domestic policy that pursuing international conflicts and we can’t forget that in a midterm yearpic.twitter.com/x0sSyBBd0Z — Jack Posobiec (@JackPosobiec) February 28, 2026

Der rechte Influencer Jack Posobiec spricht bei «Real America's Voice» über seinen ermordeten Kollegen Charlie Kirk. Der habe Trump gewarnt: «Diese jungen Wählenden sind sehr besorgt wegen Krieg. Sie wollen nicht mehr Krieg.» Diese Generation sei auch kritischer gegenüber Israel eingestellt als die Älteren und bevorzuge Innen- gegenüber Aussenpolitik.

«Idealerweise ist das unser letzter Nahost-Krieg»

Wie weiter? Blake Neff war Produzent von Charlie Kirks Podcast. «Charlie war gegen einen Regimewechsel im Iran, genau wie ich», schreibt er auf X. Doch nun habe Trump seine Meinung geändert: «Als amerikanischer Patriot muss ich das Beste hoffen. [...] Idealerweise ist das unser letzter Nahost-Krieg.»

ANNA PAULINA LUNA: It is not the intention of the US government to invade RAMPELL: Did we not just invade? LUNA: Are you seeing boots on the ground there? RAMPELL: We just killed the leader of the country! The president has called it a war LUNA: Strategic strikes are not war JORDAN: Really?



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 2. März 2026 um 02:24

Seine konservativen Freunde würden Neff derzeit Dinge schreiben wie «F*** this» und «Werde auf Bundesebene nie wieder wählen gehen»: «Wenn dieser Krieg ein schneller, einfacher und entscheidender Sieg sein wird, werden die meisten von ihnen darüber hinwegkommen. Aber wenn der Krieg etwas anderes sein wird, wird es eine Menge Ärger geben», so Neff.

Die US-Medien wittern potenziellen Sprengstoff in der Maga-Bewegung. «Trumps Basis revoltiert wegen des Iran-Krieges», titelt «Vanity Fair». «Iran-Schläge sind das grösste Risiko in Trumps zweiter Amtszeit», warnt «Bloomberg». Und «The Atlantic» fragt: «Ist ‹America First› vorbei?»

Nahost-Konflikt Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen. blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Für eine Bewertung ist es vielleicht noch zu früh. Doch je länger dieser Waffengang anhält, je mehr Opfer es unter den US-Soldaten gibt und je mehr amerikanische Basen attackiert werden, desto grösser werden auch die Risse, die in der Republikanischen Partei offensichtlich schon da sind.