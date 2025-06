Hope, John und Yvette Hoffman: Die Frau des Politikers hat der gemeinsamen Tochter das Leben gerettet. Facebook.com/johnhoffmanMN

Der Minnesota-Senator John Hoffmann wird von neun Kugeln durchsiebt. Seine Frau Yvette wird achtmal getroffen – und rettet Tochter Hope das Leben, als sie sich vor sie wirft. Nun meldet sich die Heldin aus dem Spital.

John Hoffman wurde von neun Kugeln getroffen. Seine Frau Yvette von acht, als sie sich schützend vor ihre Tochter Hope stellte.

Der mutmassliche Täter wurde nach einer 43-stündigen Jagd gefasst. Sein Motiv bleibt rätselhaft.

Yvette Hoffman hat sich jetzt aus dem Spital zu Wort gemeldet. Mehr anzeigen

Was John und Yvette Hoffman durchmachen müssen, ist kaum vorstellbar: Am frühen Samstagmorgen des 14. Juni, gegen 2 Uhr, klingelt in Champlin, Minnesota, ein Mann an ihrer Haustür. Er trägt eine Latexmaske und ist als Polizist verkleidet.

Als die Tür geöffnet wird, zieht der Mann eine Waffe und beginnt zu schiessen. Yvette Hoffman wirft sich dabei auf ihre Tochter Hope, um sie zu schützen. Sie wird dabei von acht Kugeln durchsiebt. Neunmal wird ihr Mann getroffen. Das Kind des Paares bleibt dank der heroischen Tat der Mutter unverletzt.

Die beiden Opfer werden umgehend ins Spital gebracht und notoperiert. Yvette überlebt. Nun meldet sie sich zu Wort und berichtet: «John muss derzeit viele Operationen über sich ergehen lassen und ist jede Stunde näher dran, aus dem Gröbsten heraus zu sein.»

Polizei handelt goldrichtig

«Die Liebe und Unterstützung, die wir von allen bekommen haben, macht unsere Familie demütig», schreibt Yvette der demokratischen Senatorin Amy Klobuchar. «Wir haben unglaubliches Glück, dass wir noch leben.» Dass der mutmassliche Schütze so schnell identifiziert werden konnte, ist auch der Weitsicht der örtlichen Polizeibehörden zu verdanken.

Ein lustiges Bild aus leichteren Tagen: Dieses Bild hat John Hoffman an seinem Hochzeitstag auf Facebook veröffentlicht Facebook.com/johnhoffmanMN

«Wir haben der Polizei von Champlin geholfen», berichtet Mark Bruley, der Polizeichef von Brooklyn Park, das 15 Kilometer von Champlin entfernt ist. «Als einer unserer Sergeants gehört hat, [dass es Schüsse beim Politiker-Paar Hoffman gab], hat er unsere Leute sehr intuitiv angewiesen, das Haus von Melissa Hortman zu überprüfen – die Abgeordnete, die bei uns wohnt.»

Als ein Streifenwagen dort vorfährt, fällt ihnen ein Auto auf, das wie ein Polizeiwagen daherkommt. Ein Mann, der wie ein Polizist aussieht, kommt gerade aus dem Haus. «Als unsere Beamte ihn konfrontiert haben, hat die Person sofort auf die Beamten geschossen.» Es gelingt dem Schützen, zu fliehen.

Fünffacher Vater tötet Melissa und Mark Hortman

Für Melissa und Mark Hortman kommt jedoch jede Hilfe zu spät: Die 55-jährige Politikerin und ihr Mann sterben noch vor Ort. Sie hinterlassen zwei Kinder. «Wir sind erschüttert und am Boden zerstört über den Verlust von Melissa und Mark», schreibt Yvette Hoffman aus dem Spital. «Wir haben keine Worte. Für diese Art von politischem Hass gibt es keinen Platz.».

Fahndungsplakat des FBI: Der Schütze kam mit Latexmaske an die Haustür. Keystone

Dank des Wagens ist schnell klar, dass die Polizei nach Vance Luther Boelter sucht. Er meldet sich am Morgen gegen 6 Uhr per SMS bei Freunden: «Ich werde für eine Weile weg sein. Vielleicht bin ich bald tot, also möchte ich euch wissen lassen, dass ich euch beide liebe und ich wünschte, es wäre nicht so gelaufen», zitiert ihn die Nachrichtenagentur AP.

Die Jagd nach Boelter beginnt. «Es steht ausser Frage, dass dies die grösste Fahndung in der Geschichte des Staates ist», sagt Polizeichef Bruley.

43 Stunden wird es dauern, bis die Behörden den mutmasslichen Täter stellen und verhaften können. Sie entdecken ihn in einem Feld in Sibley County. In dem Bezirk wohnte der Verdächtige mit seiner Ehefrau und fünf Kindern.

Motiv bleibt rätselhaft

Die Ermittler gingen davon aus, dass der Mann allein handelte. Zu einem Motiv äusserten sie sich noch nicht. In seinem Fahrzeug fanden sie eine Liste mit 70 Namen von Abgeordneten, Abtreibungsbefürwortern und Prominenten sowie Informationen über Gesundheitseinrichtungen.

Boelter bei seiner Verhaftung am 15. Juni. Keystone

Ermittler Drew Evans sagt laut AP, bei den Unterlagen habe es sich nicht um politische oder ideologische Abhandlungen gehandelt, sondern um ein Notizbuch mit Namen und Gedanken. Einzelheiten nennt er nicht. Freunde und ehemalige Kollegen beschreiben Boelter als gläubigen Christen, der eine evangelikale Kirche besuchte und an Wahlkampfveranstaltungen für Präsident Donald Trump teilnahm.

Dokumente zeigen, dass er 2004 in Oklahoma als Republikaner registriert war, bevor er nach Minnesota zog, wo Wähler keine Parteizugehörigkeit angeben. In seinem Auto finden die Ermittler auch Aufkleber für die «No Kings»-Proteste gegen Donald Trump.