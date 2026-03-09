Warum uns das Öl schon wieder so teuer zu stehen kommt

Viel zu abhängig: Die Weltwirtschaft ist dem Ölpreis mehr oder weniger hilflos ausgeliefert. sda

Der Iran-Krieg lässt den Ölpreis steigen und zeigt, dass Wirtschaft und Politik aus früheren Krisen nichts gelernt haben. Wir hängen noch immer viel zu sehr am Öl – und zahlen immer wieder drauf. Das müsste nicht sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Iran-Krieg treibt den Ölpreis über 100 Dollar pro Barrel – und zeigt, wie stark die Weltwirtschaft noch immer von fossiler Energie abhängt.

Ein grosser Teil des globalen Ölhandels läuft durch die Strasse von Hormus – und das wird zum Problem.

Steigende Ölpreise treffen auch die Schweiz. Dabei könnten wir längst unabhängiger von fossilen Energieträgern sein.

Eigentlich hatte die Welt ausreichend Gelegenheiten, sich vorzubereiten. Zwei Ölpreiskrisen sandten schon in den 1970er-Jahren Schockwellen durch die Industrieländer. Und nachdem die Ölpreise im Januar 2008 wegen der steigenden Nachfrage, insbesondere aus China, erstmals die 100-Dollar-Marke überschritten, kam es bis heute immer wieder zu extremen Schwankungen.

Dass der Krieg im Nahen Osten nun erneut zu einem heftigen Preisanstieg geführt hat, dürfte eigentlich niemanden überraschen. Und doch sind die Märkte und Börsen in Aufruhr – weil die Weltwirtschaft weiterhin extrem abhängig von einer zuverlässigen Versorgung mit Öl und Gas ist. Und das hat Folgen – auch für die Schweiz.

Warum sind wir Jahrzehnte nach der Ölkrise eigentlich immer noch so abhängig?

Die Welt ist effizienter geworden, kann (und will) aber noch lange nicht auf fossile Energieträger verzichten. Gerade in reichen Ländern wird diese Abhängigkeit oft durch komplexe Lieferketten kaschiert. Dass die Herstellung, Verpackung oder der Transport vieler Produkte am Öl hängen, ist vielen Menschen nicht bewusst.

Anders gesagt: Die Abhängigkeit vom Öl ist nie wirklich verschwunden, sondern nur weniger sichtbar geworden. Strom wird in Europa zwar immer mehr durch regenerative Energiequellen erzeugt, aber die Mobilität, der Güterverkehr, die Luftfahrt, die Petrochemie und ein Teil des Heizens hängen weiterhin stark an Öl und Gas. Die Internationale Energiebehörde IEA rechnet auch weiterhin mit einer wachsenden globalen Ölnachfrage.

Können wir überhaupt ohne Erdöl leben?

Ja. Aber nicht so bequem und billig. Zugespitzt könnte man sagen: Das grosse Risiko ist heute nicht, dass es morgen plötzlich keinen Tropfen Öl gibt, sondern dass wir wirtschaftlich noch immer so organisiert sind, als wäre fossile Energie jederzeit billig und sicher verfügbar. Diese Abhängigkeit ist ziemlich teuer.

Dabei wäre ein Leben ohne Öl technisch in vielen Bereichen möglich: mehr Elektrifizierung, mehr Effizienz, mehr öffentlicher Verkehr, Wärmepumpen statt Ölheizungen, weniger fossile Rohstoffe in Industrie und Chemie.

Die Transformation ist freilich nicht billig. Dabei zeigt der Iran-Krieg einmal mehr, dass die eigentliche Frage nicht mehr lautet, ob wir aus der Ölabhängigkeit herausmüssen, sondern wie teuer es wird, wenn wir es zu langsam tun.

Öl, Gas, Angst: Wie genau bringt der Iran-Krieg die Weltwirtschaft ins Schleudern?

Der Ölmarkt preist nicht nur zerstörte Anlagen ein, sondern auch das Risiko, dass ein zentraler Nerv des Welthandels länger blockiert bleibt: die Strasse von Hormus. Das hat aus einer regionalen Eskalation innert Tagen ein globales Wirtschaftsproblem gemacht.

Was ist der aktuelle Stand beim Ölpreis?

Der Ölpreis ist zeitweise regelrecht explodiert. Die Nordseesorte Brent sprang in der Nacht auf Montag in der Spitze auf 119,50 Dollar je Barrel. Das ist der höchste Stand seit 2022. Er fiel danach wieder etwas zurück und pendelte sich im Tagesverlauf bei 105 bis 108 Dollar ein. Zum Vergleich: Im Dezember wurde Brent noch bei etwa 60 Dollar je Barrel gehandelt.

Beim Gas ist die Lage in Europa ebenfalls angespannt: Der Referenzpreis ist ebenfalls massiv gestiegen und lag am Montag bei über 60 Euro (54 Franken) pro Megawattstunde. Das ist fast doppelt so teuer wie vor Kriegsbeginn.

Das Problem: Der Markt reagiert häufig panisch. Bei Schwierigkeiten schiesst der Preis schnell nach oben, ehe politische Gegenmassnahmen zum Tragen kommen. Dass die Kurse nach dem ersten Schock heute Morgen wieder fielen, hat vor allem mit den Gesprächen über eine mögliche Freigabe strategischer Ölreserven der G7-Staaten zu tun.

Worauf kommt es beim Ölpreis jetzt besonders an?

Entscheidend ist nicht nur, ob im Krieg erneut ein Förderfeld getroffen wird. Entscheidend sind drei grössere Fragen:



• Wie lange bleibt die Strasse von Hormus blockiert?

• Wie stark fallen die Rückgänge von Produktion und Exporten der Golfstaaten tatsächlich aus?

• Und wie schnell greifen Gegenmittel wie Reservefreigaben, Umleitungen der Transporte und höhere Fördermengen anderswo?

Die IEA hatte vor dem Krieg im Jahr 2026 eine gute Versorgung mit Erdöl prognostiziert. Ein anhaltender Ausfall am Golf kann dieses Bild aber innert Tagen kippen.

Genau deshalb ist die jetzige Preisbewegung so heikel: Es geht nicht nur um den Rohstoff, sondern um die Frage, ob aus einem Preisschock ein Stagflationsschock wird: also teurere Energie bei gleichzeitig schwächerem Wachstum.

Märkte preisen bereits wieder höhere Inflation und weniger Zinssenkungen ein. Die Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgiewa, warnt, ein anhaltender Ölpreisanstieg von 10 Prozent könne die globale Inflation um rund 0,4 Prozentpunkte erhöhen.

Warum ist die Strasse von Hormus so wichtig für den Ölhandel?

Weil durch diese Meerenge ein gewaltiger Teil des globalen Energiehandels fliesst. Laut US-Energiebehörde EIA gingen im ersten Halbjahr 2025 im Schnitt 20,9 Millionen Barrel pro Tag durch die Strasse von Hormus. Das entspricht rund 20 Prozent des weltweiten Verbrauchs an Erdöl und Ölprodukten. Zudem läuft ungefähr ein Fünftel des globalen LNG-Handels durch diesen Engpass.

Die Strasse von Hormus verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman und damit mit dem offenen Meer. Sie ist an ihrer engsten Stelle nur rund 50 Kilometer breit. Durch den Krieg ist der Öltransport über diese Route faktisch zum Erliegen gekommen.

Es gibt zwar Ausweichrouten, aber nur begrenzt. Die IEA veranschlagt die alternative Exportkapazität der Golfstaaten über Pipelines auf lediglich 3,5 bis 5,5 Millionen Barrel pro Tag. Das reicht bei weitem nicht, um Hormus komplett zu ersetzen.

Ist die Ölversorgung der Schweiz jetzt gefährdet?

Der Bund sagt: Nein. Die Versorgung mit Mineralölprodukten ist nach Einschätzung des Bundesamts für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) derzeit trotz der angespannten Lage im Nahen und Mittleren Osten gesichert. Indirekte Auswirkungen über die Weltmärkte seien aber möglich. Wie sich der Konflikt weiter auf die Energieversorgung auswirke, sei daher mittelfristig unklar.

Wie abhängig ist die Schweiz vom Ölpreis?

Ziemlich stark, auch wenn das oft unterschätzt wird. In der Schweiz decken Öl und Gas zusammen rund 58 Prozent (Stand: 2024) des Energiebedarfs ab – primär für das Heizen und den Verkehr.

Am empfindlichsten treffen steigende Ölpreise darum jene Bereiche, die sich kurzfristig kaum umstellen lassen: Verkehr, Logistik, Luftfahrt, Bau, Landwirtschaft, Teile der Industrie sowie Haushalte mit Ölheizungen. Wenn Öl teurer wird, verteuern sich nicht nur Fahrten und Flüge, sondern auch Warentransporte und am Ende viele Alltagsgüter.

Wie entwickeln sich die Preise an den Tankstellen?

Noch vor wenigen Tagen hatte der TCS den Durchschnittspreis für einen Liter Benzin Bleifrei 95 auf 1.74 Franken beziffert. Zu Wochenbeginn sind solche Preise auf dem Benzinpreis-Radar des TCS kaum mehr zu finden. Bei den dort aufgeführten Angeboten der jeweils günstigsten Tankstellen sind aktuelle Literpreise von zumeist deutlich über 1.80 Franken aufgeführt.

«Die Preise für Treibstoffe und Heizöl dürften in den nächsten Tagen spürbar anziehen», schreibt der Importverband Avenergy Suisse zur internationalen Marktlage am Montag.

Auch beim TCS geht man davon aus, dass die Marke von 2 Franken pro Liter Benzin in den nächsten Tagen weiter in die Nähe rückt. «Gemäss den veröffentlichten Marktpreisen in Rotterdam sind weitere Preiserhöhungen zu erwarten», sagte TCS-Experte Erich Schwizer auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.

Welche Produkte sind vom steigenden Ölpreis ausserdem betroffen?

Mittelfristig geraten weitere Branchen unter Druck: Viele Industrieprozesse, insbesondere in der Chemie, sind von Erdöl abhängig. Beim Gas betrifft es in Europa besonders die Wärmekosten und die Wiederauffüllung der Speicher für den nächsten Winter. Weil Katar rund 20 Prozent des weltweiten LNG liefert und die Produktion ausgesetzt hat, konkurriert Europa nun stärker mit Asien um knapperes LNG. Das verteuert auch für die Schweiz die Beschaffung.

Kann eine Freigabe der G7-Ölreserven die Preise bremsen?

Ja, aber nur begrenzt. Eine koordinierte Freigabe kann Panik aus dem Markt nehmen, Raffinerien und Händler für einige Wochen oder Monate beruhigen und zeigen, dass Regierungen nicht tatenlos zuschauen. Genau darum sprechen G7 und IEA jetzt über eine mögliche gemeinsame Aktion. Im Raum steht laut Berichten eine Freigabe von 300 bis 400 Millionen Barrel. Aber: Strategische Reserven ersetzen keine dauerhaft offene Strasse von Hormus.

Wie geht es jetzt mit dem Ölpreis weiter?

Es sind verschiedene Szenarien denkbar. Im Idealfall wird der Krieg rasch beendet, sodass Ölproduktion und der Transport wieder auf Normalniveau funktionieren. Das würde den Markt rasch beruhigen und den Ölpreis absehbar sinken lassen.

Möglich wäre aber auch eine Eskalation in der Golfregion mit weiteren Angriffen auf die Energieinfrastruktur und längerer Hormus-Blockade. In dem Fall könnte der Ölpreis noch weiter steigen: Nach einem Monat könnte der Preis auf 145 Dollar pro Barrel klettern, würde die Blockade drei Monate dauern, sind laut Analysten sogar 185 Dollar möglich.

Am wahrscheinlichsten scheint derzeit ein zäher Krisenmodus irgendwo zwischen den beiden Extremen. Dieser würde hohe, aber schwankende Preise bringen. Auch das wäre unangenehm für Europa, weil die Inflation zurückkäme.