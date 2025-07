Donald Trumps Drohung wegen der Ukraine sorgt im russischen TV für eine Mischung aus Trotz, Spott und Kampfansage. In der Sendung «60 Minuten» betonen hochrangige Gäste: Russland lasse sich keine Ultimaten stellen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trump soll Russland ein Zehn-Tage-Ultimatum gestellt haben, den Krieg zu beenden.

Russische Talkgäste reagieren mit Spott und Verachtung auf die Ankündigung.

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses droht und verweist auf «russische Stärke». Mehr anzeigen

Donald Trumps jüngste Aussagen zum Ukraine-Krieg sorgen in Moskau für laute Reaktionen – allerdings nicht in Form von Sorge, sondern von offener Verachtung. In der einflussreichen russischen Propagandasendung «60 Minuten» wurde Trumps angebliches Zehn-Tage-Ultimatum, den Krieg zu beenden, als «Showeinlage» für das US-Publikum abgetan.

«Wir haben Trump studiert», spottete Gastgeberin Olga Skabejewa, während Andrei Kartapolow – Vorsitzender des Verteidigungsausschusses der Duma – in der Live-Sendung süffisant nachlegte: «Etwas Pathos für die US-Wähler, ein bisschen Mission für den Rest der Welt. Aber wir lassen uns von niemandem verführen – Trump ist kein Bräutigam, in den wir verliebt wären.»

Die Gesprächsrunde machte klar: Weder Trump noch Biden, weder Demokraten noch Republikaner hätten jemals russisches Vertrauen genossen. «Wir setzen auf uns selbst. Auf den russischen Soldaten, auf das russische Bajonett», erklärte Kartapolow. Dazu laufen Kriegsbilder aus dem Ukraine-Konflikt im Hintergrund.

«Grosses Nichts mit etwas Pfeffer»

Die jüngste Trump-Drohung, bei Nichterfüllung mit massiven Sanktionen auch gegen Moskaus Partner wie China, Indien und Brasilien vorzugehen, wurde als realitätsfern abgetan. «Wir sind keine Statisten in Trumps Show. Auf Ultimaten antworten wir mit Flüchen – oder mit dem Mittelfinger», so Kartapolow.

Trump, der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz und der britische Premier Keir Starmer würden «ein grosses Nichts» auf ihre Ultimaten erhalten. «Mit etwas Pfeffer obendrauf», witzelte Kartapolow weiter.

Sogar die alte Geschichte von Alaska, das 1867 von Russland an die USA verkauft wurde, wurde wieder hervorgekramt: «7,2 Millionen Dollar hat es gekostet – keine grosse Summe. Vielleicht bieten wir das Geld zurück an und fordern unser Ackerland zurück», witzelte Kartapolow.

Momentan sei man «sowieso daran, alles zurückzuholen, was Russland gehört», sagt der Duma-Abgeordnete mit Hinweis auf den Ukraine-Konflikt. Da könne man auch Alaska wieder Russland anschliessen.

Der Tenor der Sendung: Russland lasse sich nicht einschüchtern – weder durch Sanktionen noch durch Drohkulissen. «Wir schreiben unsere Geschichte selbst. Wir handeln nicht mit Land – wir holen es uns zurück», so der Duma-Abgeordnete.