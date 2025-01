«Wir können einen Deal machen und Grönland teilen»

Grönland: «Können nicht sagen, mit welchem Land wir in naher Zukunft zusammenarbeiten werden»

STORY: In Grönlands Hauptstadt Nuuk sind die jüngsten Äusserungen des designierten US-Präsidenten Donald Trump natürlich ein wichtiges Gesprächsthema. Laut Trump soll Grönland künftig ein Teil der Vereinigten Staaten werden. Um dieses Ziel zu erreichen, hatte er auch den Einsatz von militärischem oder wirtschaftlichem Druck nicht ausgeschlossen. «Ich denke, das ist zu viel. Das kann man nicht kaufen. Und militärische Macht, nein, nein, das wird nicht funktionieren.» «Ich glaube nicht, dass wir diese Frage beantworten können. Das glaube ich nicht. Denn wir sind hier in Grönland nicht bereit, wir sind auch noch nicht unabhängig. Wir können nicht sagen, mit welchem Land wir in naher Zukunft zusammenarbeiten werden.» «Grönland ist so gross, dass Dänemark in meinen Augen keine grosse Rolle spielt – es ist nur ein kleines Land. Wir können sie nicht mehr gebrauchen, weil es so viele Grossmächte in der Welt gibt. Unser Partner sollte also eine Grossmacht sein, denn Grönland ist sehr wohlhabend, wir haben alles.» Die rohstoffreiche und strategisch wichtige Insel im Nordatlantik gehört seit über 600 Jahren zu Dänemark., verfügt aber über weitgehende Autonomie. Seit 2009 hat die Insel das Recht, sich durch ein Referendum für unabhängig zu erklären. Sollte dies eintreten, könnte sich Grönland für eine Anbindung an die USA entscheiden. Grönlands Regierungschef Mute Egede hatte Trumps Äusserungen entschieden zurückgewiesen. Wir stehen nicht zum Verkauf und werden niemals zum Verkauf stehen», erklärte er. In seiner Neujahrsrede hatte er aber auch auf Unabhängigkeit von Dänemark gedrungen.

