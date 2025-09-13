  1. Privatkunden
Geheimnisvolle Tochter Wird sie Nordkoreas nächste Herrscherin?

Sven Ziegler

13.9.2025

Kim Jong Un mit seiner Tochter Kim Ju Ae.
Kim Jong Un mit seiner Tochter Kim Ju Ae.
Screenshot

Die Tochter des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un taucht immer häufiger an seiner Seite auf – zuletzt bei einer Staatsreise nach China. Offiziell ist kaum etwas über sie bekannt, doch Beobachter werten ihre Auftritte als Signal, dass Kim Ju Ae als Nachfolgerin aufgebaut werden könnte.

,

DPA, Sven Ziegler

13.09.2025, 19:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kim Jong Uns Tochter wurde erneut in den nordkoreanischen Staatsmedien gezeigt – diesmal bei einem Besuch in China.
  • Offiziell sind weder ihr Name noch ihr Alter bestätigt, Beobachter gehen von 2013 als Geburtsjahr aus.
  • Experten vermuten, dass Kim sie gezielt in Stellung bringt, andere halten eine weibliche Nachfolge für unwahrscheinlich.
Mehr anzeigen

Sie ist höchstens im frühen Teenageralter, sieht ihrer Mutter auffallend ähnlich und wird immer wieder an der Seite ihres Vaters gezeigt – die Tochter des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un. Zuletzt begleitete sie Kim auf einer seiner seltenen Auslandsreisen nach China, was die Spekulationen verstärkte, das Mädchen solle eines Tages Herrscherin über die Atommacht Nordkorea werden.

Dabei sind weder ihr Name noch ihr Alter offiziell bestätigt. Nordkoreanische Staatsmedien sprechen lediglich von Kim Jong Uns «verehrtem» oder «innig geliebtem» Kind, zeigen sie aber immer wieder in der Nähe ihres Vaters – etwa, wie sie in einem Besprechungsraum im Staatszug nach China nahe bei ihm stand, als Kim mit ranghohen Funktionären zusammensass.

Wie alt ist Kim Ju Ae wirklich?

Angaben abseits der Staatspropaganda sind in der abgeschotteten Diktatur Nordkorea kaum zu bekommen. Die Information, dass das Mädchen Kim Ju Ae heisst, verdankt die Welt dem früheren US-Basketball-Star Dennis Rodman, der berichtete, er habe 2013 während eines Besuchs in Pjöngjang Kim Jong Uns kleine Tochter auf dem Arm gehalten.

Ihr genaues Alter ist unbestätigt, doch südkoreanische Geheimdienstler gehen davon aus, dass sie 2013 geboren wurde. Der südkoreanische Geheimdienst teilte Abgeordneten 2023 zudem mit, dass Kim Jong Un und seine Frau Ri Sol Ju noch einen älteren Sohn sowie ein drittes, jüngeres Kind hätten, dessen Geschlecht unbekannt sei.

Umso aufmerksamer beugen sich Beobachter über Bilder, Filme und Berichte der nordkoreanischen Staatsmedien über Kim und seine Tochter. Erstmals in der Öffentlichkeit präsentierte Vater Kim die damals acht- oder neunjährige Tochter beim Teststart einer Interkontinentalrakete im November 2022. Fotos in den Staatsmedien zeigten Kim Ju Ae in einem weissen Mantel und roten Schuhen, wie sie eine aufsteigende Rakete aus der Ferne beobachtete und Hand in Hand mit ihrem Vater ging. Ihre sorgfältig inszenierten Auftritte umfassten Raketenstarts, Militärparaden und im April die Indienststellung eines Zerstörers der Kriegsmarine.

Weshalb war die Tochter dabei?

In jüngerer Zeit hat Kim Jong Un die öffentlichen Auftritte seiner Tochter über militärische Ereignisse hinaus ausgeweitet – auf einige seiner ehrgeizigsten Wirtschaftsprojekte und Kulturveranstaltungen, darunter die Eröffnung eines Strandresorts im Juni. Bei seinem Chinabesuch Anfang des Monats zeigten Videos und Bilder der nordkoreanischen Staatsmedien, wie sie direkt hinter ihrem Vater und vor Aussenministerin Choe Son Hui in Peking aus dem Zug stieg.

Der südkoreanische Geheimdienst schätzte in einer nicht-öffentlichen Unterrichtung, Kim habe seine Tochter nach China mitgenommen, um ihr Auslandserfahrung zu verschaffen und ihren Status als wahrscheinliche Erbin zu festigen, wie Abgeordnete berichteten.

Andere Experten widersprechen und verweisen darauf, dass Machthaber Kim Jong Un erst Anfang 40 ist und keine gravierenden gesundheitlichen Probleme habe. Zudem werde die Machtstruktur Nordkoreas von Männern dominiert. Seit seiner Gründung 1948 wird Nordkorea ausschließlich von männlichen Mitgliedern der Kim-Familie regiert – Kims Vater Kim Jong Il und Großvater Kim Il Sung. Kim Jong Un übernahm Ende 2011 nach dem Tod seines Vaters die Macht.

