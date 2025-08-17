Dieses Parfüm soll nach «Baby» riechen. Screenshot Website

Japanische Forscher haben einen besonderen Duft eingefangen: Der Geruch eines Neugeborenen ist nun als Parfüm «Poupon Pure» erhältlich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Japanische Forscher der Universität Kobe haben den Duft von Neugeborenen wissenschaftlich analysiert und im Parfüm «Poupon Pure» nachgebildet.

Dafür nahmen sie Proben von 20 Babys, identifizierten 37 Duftkomponenten und kombinierten diese zu einer sanften, leicht zitrusartigen Kreation.

Das Parfüm ist aktuell ausverkauft. Mehr anzeigen

Vanille, Frühlingsblumen, Lavendel – aus den beliebtesten Düften der Welt entstehen oft exklusive Parfüms. Nun hat ein Forschungsteam in Japan einen ganz besonderen Geruch eingefangen: den Duft eines neugeborenen Babys.

Wie das Portal «SoraNews24» berichtet, ist es Wissenschaftlern der Universität Kobe gelungen, das Aroma des Kopfes eines Neugeborenen in ein Parfüm zu übertragen. Das Ergebnis trägt den Namen «Poupon Pure», französisch für «Baby pur», und kam in diesem Sommer auf den Markt.

Tester beschreiben den Duft als sanft, natürlich und mit einer erfrischenden Zitrusnote. Sechs Jahre lang arbeiteten die Forscher an der Kreation, die aus einer Mischung verschiedener Blütenessenzen und Zitrusaromen besteht. Die genaue Rezeptur bleibt ihr Geheimnis.

Proben von 20 Neugeborenen

Für die Entwicklung nahmen die Wissenschaftler gemeinsam mit Ärzten und Müttern Duftproben von den Köpfen von 20 Neugeborenen. Aus den Analysen identifizierten sie 37 Geruchskomponenten, die anschliessend synthetisch nachgebildet wurden.

In Tests mit 20 Probanden zeigte sich ein bemerkenswerter Effekt: Der Duft aktivierte Hirnareale, die mit positiven Emotionen verbunden sind, und weckte den Wunsch, ihn weiter zu riechen.

«Poupon Pure» kostet 2970 Yen – umgerechnet rund 16 Franken – ist derzeit jedoch ausverkauft.

Ganz neu ist die Idee nicht: Bereits vor Jahren brachte die Luxusmarke Bulgari das Parfüm «Petits et Mamans» auf den Markt, das ebenfalls an den Geruch von Babys erinnern soll – allerdings mit pudrig-blumiger Note und zu einem deutlich höheren Preis von rund 60 Euro.