Tausende Touristen gestrandet Wo sich wie viele Schweizer aktuell in Nahost aufhalten

Dominik Müller

3.3.2026

Einige beliebte Reiseziele liegen in der Golfregion, etwa Dubai – hier sind nun viele Schweizer gestrandet.
Einige beliebte Reiseziele liegen in der Golfregion, etwa Dubai – hier sind nun viele Schweizer gestrandet.
Archivbild: Kamran Jebreili/AP/dpa

Während sich die Lage im Nahen Osten zuspitzt, suchen auch Schweizerinnen und Schweizer vor Ort Unterstützung. Tausende sind in der Krisenregion gestrandet. blue News liefert die Übersicht.

Dominik Müller

03.03.2026, 08:49

03.03.2026, 08:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das EDA hat seit Beginn der militärischen Eskalation im Nahen Osten rund 2000 Anfragen von Schweizerinnen und Schweizern beantwortet.
  • Insgesamt befinden sich in der Krisenregion mehr als 4000 Schweizer Tourist*innen.
  • Besonders viele Schweizer Reisende sind in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Israel, Katar und Oman gestrandet.
Mehr anzeigen
Angriff auf den Iran. Israel verlegt Bodentruppen in den Süden Libanons

Angriff auf den IranIsrael verlegt Bodentruppen in den Süden Libanons

Die militärische Eskalation im Nahen Osten betrifft auch Schweizerinnen und Schweizer, die in der Region feststecken. Das Schweizer Aussendepartement (EDA) hat seit Samstag insgesamt rund 2000 Anfragen von betroffenen Bürgern beantwortet, wie es gestern an einer Medienkonferenz hiess. Von verletzten oder getöteten Schweizer Staatsangehörigen habe das EDA bislang keine Kenntnis.

Gestrandeten Touristen empfiehlt der Bund, sich auf der Travel-App zu registrieren, um aktuelle Informationen betreffend Situation vor Ort und einer möglichen Rückführung zu erhalten. blue News liegen die Zahlen vor, wo sich im Nahen Osten derzeit wie viele Schweizer*innen aufhalten.

Vereinigte Arabische Emirate

Aktuell sind auf Travel Admin rund 3200 reisende Personen registriert. Im Auslandschweizerregister sind rund 5200 Personen angemeldet. Die schweizerische Vertretung in Abu Dhabi hat rund 500 Anfragen beantwortet.

Oman

Aktuell sind auf Travel Admin rund 450 reisende Personen registriert. Im Auslandschweizerregister sind rund 120 Personen angemeldet.

Kuwait

Aktuell sind auf Travel Admin rund 10 reisende Personen registriert. Im Auslandschweizerregister sind rund 110 Personen angemeldet.

Katar

Aktuell sind auf Travel Admin 410 reisende Personen registriert. Im Auslandschweizerregister sind rund 350 Personen angemeldet. Die schweizerische Vertretung in Doha hat insgesamt rund 125 Anfragen in ihrem Konsularbezirk – namentlich in Kuwait und Katar – beantwortet.

Bahrain

Aktuell sind auf Travel Admin rund ein Dutzend reisende Personen registriert. Im Auslandschweizerregister sind rund 100 Personen angemeldet. Die Vertretung vor Ort hat nur auf eine begrenzte Anzahl von Anfragen geantwortet.

Jemen

Aktuell sind auf Travel Admin eine tiefe einstellige Zahl reisende Personen registriert. Im Auslandschweizerregister sind rund 20 Personen angemeldet.

Saudiarabien

Aktuell sind auf Travel Admin rund 30 reisende Personen registriert. Im Auslandschweizerregister sind rund 540 Personen angemeldet. Die schweizerische Vertretung in Ryiad hat insgesamt rund 60 Anfragen in ihrem Konsularbezirk – namentlich in Oman, Saudiarabia und Jemen – beantwortet.

Iran

Aktuell sind auf Travel Admin rund 10 reisende Personen registriert. Im Auslandschweizerregister sind rund 180 Personen angemeldet, wovon eine deutliche Mehrheit auch die iranische Staatsbürgerschaft besitzt.

Israel

Aktuell sind auf Travel Admin rund 160 reisende Personen registriert. Im Auslandschweizerregister sind rund 25'300 Personen angemeldet. Die Vertretung vor Ort hat nur eine sehr begrenzte Anzahl von Anfragen beantwortet.

Libanon

Aktuell sind auf Travel Admin rund 70 reisende Personen registriert. Im Auslandschweizerregister sind rund 1000 Personen angemeldet. Die Vertretung vor Ort hat nur eine sehr begrenzte Anzahl von Anfragen beantwortet.

Zypern

Aktuell sind auf Travel Admin rund 30 reisende Personen registriert. Im Auslandschweizerregister sind rund 690 Personen angemeldet.

Jordanien

Aktuell sind auf Travel Admin rund 50 reisende Personen registriert. Im Auslandschweizerregister sind rund 350 Personen angemeldet.

Video zum Thema

Zwischen Theokratie und Republik – So funktioniert Irans Machtapparat – und was jetzt auf dem Spiel steht

Zwischen Theokratie und Republik – So funktioniert Irans Machtapparat – und was jetzt auf dem Spiel steht

Der Tod des Obersten Führers Ali Chamenei erschüttert das Machtzentrum der Islamischen Republik. Doch wie funktioniert dieses einzigartige System aus Wahlen, Wächterrat und religiöser Letztentscheidung überhaupt?

02.03.2026

