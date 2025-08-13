Wofür Amerika jetzt draufzahlt

Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen Wie funktionieren eigentlich diese US-Zölle? Wie stark tangieren sie die Schweizer Wirtschaft – und wie will diese darauf reagieren? blue News erklärt dir im Video anschaulich und appetitlich, was Sache ist. 31.07.2025

In den USA sprudeln die Zoll-Einnahmen, doch die Frage ist, wer diese Unkosten trägt. Tatsächlich müssen Konsumierende für diverse Produkte nun mehr zahlen – vom Alkohol bis zu Uhren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trumps Zölle verteuern ausländische Waren in den USA. Hier ein Blick auf einige Produkte, die zumeist auch die Schweiz vertreibt.

Alkohol: Nicht nur Wein aus der EU oder schottischer Whiskey werden teurer – auch einheimische Produzenten schlagen auf.

Autos: Auch General Motors und Ford rechnen wegen der Zölle mit Mindereinnahmen in Milliardenhöhe.

Baubranche: Für ein Haus werden durchschnittlich 10'9000 Dollar bis 14'000 Dollar mehr fällig.

Haushaltswaren und Möbel: Leiden ebenfalls unter den hohen Zöllen auf Stahl, Aluminium und Kupfer sowie Holz.

Kaffee, Pflegeprodukte, Schokolade und Uhren: Hier ist die Schweiz besonders betroffen. Mehr anzeigen

Donald Trumps Zoll-Regime ist in weiten Teilen in Kraft. Ausnahmen bestätigen die Regel: Ausgenommen von den EU-Zöllen sind etwa Waren für die Luftfahrtindustrie, für einige Chemikalien und Rohstoffe sowie Ausrüstung für die Halbleiter-Industrie.

Obwohl die Zölle nur für Produkte gelten, die nach dem Inkrafttreten verschifft werden, stiegen mitunter jetzt schon die Preise wegen erhöhter Nachfrage und/oder in Erwartung eines Mangels.

Die Konsumierenden wüssten, wem sie das zu verdanken haben, glaubt Alex Durante von der Tax Foundation: «Ich denke, die Regierung wird es sehr schwer haben, das amerikanische Volk davon zu überzeugen, dass einige der Preiserhöhungen, die sie erleben, auf andere Faktoren zurückzuführen sind, die nichts mit den Zöllen zu tun haben.»

How do tariffs work? Tariffs are like a sales tax applied at the border to an importer. They're an opportunity to raise public revenue and can theoretically incentivize domestic production and protect certain industries from being undercut by foreign competitors.



[image or embed] — The Washington Post (@washingtonpost.com) 7. August 2025 um 20:25

Das Weisse Haus verweist zwar darauf, dass die Zoll-Einnahmen in die Höhe schiessen, die Frage ist, wer diese Zölle zahlt. «Ich glaube einfach nicht, dass die meisten Leute sich davon täuschen lassen werden», sagt Durante der kanadischen «CBC News». Dass auch Amerikanerinnen und Amerikaner besorgt sind, lassen das geringere Konsumenten-Vertrauen und die schlechten Arbeitsmarkt-Zahlen erahnen.

Alkohol

Amerikanerinnen und Amerikaner, die gerne Wein oder Cognac aus einem der 27 EU-Länder geniessen, müssen wegen des Zolltarifs von 15 Prozent tiefer in die Tasche greifen.

«Wir müssen die Preise erhöhen», zitiert «CBS News» den Händler Harry Root aus Charleston in South Carolina. «Denn wenn der Container mit dem bestellten Wein ankommt, muss ich 100 Prozent des Zolls für diesen Wein bezahlen.» Weil einige Kunden dann auf heimische Produkte umsteigen und die Nachfrage erhöhen, würde auch der US-Saft aus Trauben teurer werden.

"Tariffs are simple. Tariffs are a tax. When you raise tax rates, you get more tax revenue... And so what's happening right now is we have just had the largest tax rise in history that has NOT been passed by Congress. "



[image or embed] — Justin Wolfers (@justinwolfers.bsky.social) 11. August 2025 um 15:20

«Das Einmaleins der Ökonomie besagt, dass höhere Kosten für importierte Produkte auch höhere Preise für einheimische Produkte bedeuten», sagt Ben Aneff von der U.S. Wine Trade Alliance. «Man erwartet also einen starken Rückgang der Nachfrage, höhere Preise und eine geringere Auswahl für die Verbraucher. Das ist ein Problem.»

Auch für Hochprozentiges müssen US-Konsumenten mehr hinblättern: Whiskey-Produzenten aus Irland werden den 15-Prozent-Zoll an die Kunden weitergeben: Ein Drittel ihrer Ware verkaufen sie in den USA. Destillerien in Grossbritannien müssen mit 10 Prozent Zoll leben: 2024 wurden etwa 132 Millionen Flaschen schottischen Whiskeys über den Atlantik verschifft.

"We need toasts, not tariffs." A coalition of U.S. alcohol industry groups has sent a letter to #Trump, warning that a 15% #tariff on EU wine and spirits could result in more than 25,000 American job losses and nearly 2 billion U.S. dollars in lost sales. pic.twitter.com/4YOk1c0DIv — China Xinhua News (@XHNews) August 9, 2025

Der «Independent» berichtet unter Berufung auf Branchenverbände, dass die amerikanischen Zölle auf alkoholische Getränke aus der EU in den USA selbst 25'000 Jobs gefährdeten, wenn die Preise stiegen, die Nachfrage sinke und Geschäfte deswegen schliessen müssten.

Autos

Um die heimische Industrie zu schützen, werden auf Auto-Importe in den USA 15 Prozent Zoll für Fabrikate aus der EU und Japan sowie 10 Prozent auf britische Fahrzeuge fällig. Noch sind die Preise deshalb jedoch nicht gestiegen: Die ausländischen Hersteller «übernehmen mehr von der Last [der Zölle] und geben die zusätzlichen Kosten nicht an die Verbraucher weiter», sagt Erin Keating von Cox Automotive der BBC.

BREAKING: Trump has just hiked tariffs on cars built outside the U.S. to 25%.

Experts warn this could raise the average price of a new car by $3,500 to $12,000.



So next time you complain about inflation, make sure you’re blaming the right guy. pic.twitter.com/3nDG8FwvfS — Brian Krassenstein (@krassenstein) March 26, 2025

Das könnten sich die Unternehmen aber nicht ewig leisten. Und am Ende dürften auch US-Autos teurer werden, weil viele Teile in Kanada und Mexiko hergestellt würden und nun mit 35 und 25 Prozent Zoll belegt werden.

2024 sind 41 Prozent aller importierten Autoteile aus Mexiko gekommen: Güter im Wert von 81,1 Milliarden Dollar sind so angeblich in die USA gelangt. Kanada ist für 10 Prozent der Teile verantwortlich: Waren im Wert von 19,4 Milliarden Dollar wurden im letzte Jahr eingeführt. China, Japan, Südkorea, Deutschland, Thailand, Taiwan, Vietnam und Indien komplettieren die Top Ten.

Laut «Independent» gehen Experten davon aus, dass die Autopreise bis Ende des Jahres um 4 bis 8 Prozent steigen werden. Der japanische Konzern Toyota rechnet demnach damit, dass der Profit in diesem Jahr um 9,5 Milliarden Dollar niedriger ausfallen wird. Auch die US-Hersteller General Motors und Ford rechnen mit einem Minus von 4 beziehungsweise 2 Milliarden Dollar

Baubranche

Während der Preisaufschlag bei den Autos noch auf sich warten lässt, muss die Baubranche jetzt schon mit steigenden Kosten kämpfen. Materialien wie Stahl, Aluminium und Kupfer sind mit 50 Prozent Zoll belegt.

Kanada liefert 18 Prozent des US-Bedarfs an Kupfer und 25 Prozent an Stahl und Aluminium. Beim Holz sind es 69 Prozent dessen, was Uncle Sam benötigt – hier wirkt der 35-Prozent-Zoll für das Nachbarland.

Die National Association of Home Builders teilt mit, dass 7 Prozent aller Teile beim Bau neuer Gebäude aus dem Ausland kommen. 2024 seien es Baustoffe im Wert von 14 Milliarden US-Dollar gewesen, die importiert worden seien.

Thinking about building a new house in the next few years? You can tack on $14,000 to the price tag thanks to Trump’s tariffs on Canadian lumber and steel.



So much for lowering costs on Day 1. pic.twitter.com/VXoxPVRRUc — Martin Heinrich (@SenatorHeinrich) July 24, 2025

«Die Kosten für Baumaterialien sind seit Dezember 2020 bereits um 34 Prozent gestiegen, was weit über der Teuerung liegt», berichtet der Verband. Die Zeche zahlten die Konsumierenden: Eine Studie zeige, dass ein Hausbau durch die Zölle im Durchschnitt um 10'900 Dollar teurer werde. CNN berichtet von einem Wert von 14'000 Dollar.

Haushaltswaren und Möbel

Was für die Baubranche gilt, trifft auch auf Güter zu, die wie Haushaltsgeräte viele Metalle enthalten. Auch der Kochgeschirr-Hersteller Heritage Steel ist betroffen, klagt der CEO bei «NBC News». Weil auch das Holz teurer wird, ist auch bei Möbeln mit einem satten Preisaufschlag zu rechnen.

Kaffee

US-Freunde des schwarzen Gebräus müssen mit deutlich höheren Kosten für ihren Kaffee rechnen. Zum einen hat der 50-Prozent-Zoll Auswirkungen, mit dem Trump Brasilien abgestraft hat. 2024 hat das Land Kaffee, Tee und Gewürze im Wert von 1,94 Milliarden Dollar in die USA verschifft: Nur die Exporte von vier andere Warengruppen waren wertvoller.

Doch auch der Zoll auf Schweizer Produkte spielt hier eine Rolle – wegen Nestlé. Der Konzern produziert zwar 90 Prozent der Produkte für den US-Markt in den Vereinigten Staaten selbst. Doch bei einem Produkt sieht das anders aus.

«Im Fall von Nestlé wird Nespresso in der Schweiz hergestellt und dann in die ganze Welt exportiert, sodass es wahrscheinlich ist, dass [Nespresso] in geringem Masse betroffen sein wird», erläutert James Edwardes Jones von RBC Capital Markets dem US-Sender CNBC. Und das wiederum trifft die Kunden.

Pflegeprodukte

Bisher sind Pharma-Produkte von Trumps Zoll-Hammer nicht betroffen. Mitunter können Pflegeprodukte in diese Kategorie fallen. Tun sie das nicht, dürften diese für die US-Konsumenten spürbar teurer werden, wenn sie etwa aus der Schweiz kommen.

Betroffene Firmen, die hier produzieren, sind zum Beispiel La Prairie, die Hautpflegeprodukte auf Kaviar-Basis anbieten, Valmont oder Mavala. Galderma aus Lausanne produziert laut CNBC in der EU, Grossbritannien und Kanada: Hier werden 15, 10 oder 35 Prozent Zoll fällig.

Schokolade

Während die Grossen der Branche wie Lindt & Sprüngli oder Barry Callebaut Fabriken in den USA betreiben, müssen kleinere Firmen wie Camille Bloch oder Läderach, die ausschliesslich hierzulande produzieren, Trumps Zoll-Hammer von 39 Prozent verkraften. Hinzu kommt der starke Franken, erklärt Roger Wehrli von Chocosuisse CNBC: Der effektive Preisanstieg liege deshalb eher bei 55 Prozent.

After the release of its limited-edition handmade Lindt #DubaiChocolate Bar in December 2024, Lindt & Sprüngli USA announced the nationwide debut of its bar following strong consumer demand and pre-launch sale last month.



More: https://t.co/m6aE8EVqT4 pic.twitter.com/3u604oMJS2 — Candy Industry (@CandyIndustry) July 12, 2025

Doch auch diejenigen könnten Probleme bekommen, die in den USA produzieren: «Wenn man seine Schokolade als schweizerisch bezeichnen will, muss sie in der Schweiz hergestellt werden», so Wehrli. «Das ist ein Qualitätsmerkmal auf dem internationalen Markt, also verliert man mehr oder weniger seine Kunden, wenn sie nicht mehr aus der Schweiz kommt.»

Das sei auch der Grund, warum Toblerone nicht mehr als «Schweizer Schokolade» ausgewiesen wird. Das zur US-Gruppe Mondelez International gehörende Firma nennt sein Produkt, das zum Teil in der Slowakei hergestellt wird, deshalb nun «Established in Switzerland».

Uhren

16,8 Prozent der Schweizer Uhren-Exporte landeten 2024 in den USA: Der Wert dieser Waren betrug laut dem Verband der Schweizer Uhrenindustrie 4,37 Milliarden Franken. «Schweizer Uhren sind seit langem ein Eckpfeiler des US-Marktes, und ein Zoll von 39% wäre ein echter Schock», analysiert Paul Altieri von Bob’s Watches beim US-Sender CNBC.

Höhere Preise «auf ganzer Linie» und längere Lieferzeiten seien die Folge des Zoll-Hammers: «Marken und Einzelhändler müssen ihre Logistik neu ausrichten.» Für die hiesige Uhren-Industrie ist das «verheerend», ergänzt Jean-Philippe Bertschy von der Bank Vontobel.

«Sie haben die Preise bereits im Frühjahr um durchschnittlich 5 bis 10 Prozent erhöht. Ich denke, dass ein weiterer Preisanstieg für die US-Verbraucher ziemlich schwierig sein wird, besonders für den Einstieg in das mittlere Segment», so Bertschy.

Filliale in New York, New York: Trumps hoher Schweiz-Zoll trifft Hersteller von Edel-Uhren weniger als etwa Swatch. KEYSTONE

Das heisst: Swatch dürfte es härter treffen als andere. «Bei den Luxusuhren, bei Marken wie Rolex, Patek Philippe und Audemars Piguet, gibt es lange Wartelisten. Deshalb denke ich, dass es für diese Unternehmen bequemer ist, die Preise zu erhöhen.» Der Preis einer Rolex Submariner dürfte demnach von rund 10'000 auf 14'000 Dollar steigen.