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Wirbel um Gefängnis-Notizen Wollte Epstein belastendes Material über Trump herausrücken?

Philipp Dahm

18.6.2026

Trump und Epstein 1992 auf einer Party.
Trump und Epstein 1992 auf einer Party.
Bild: NBC News

Britische Medien schreiben, dass Jeffrey Epstein der Staatsanwaltschaft vor seinem Tod belastende Informationen über Donald Trump geben wollte. Sie berufen sich dabei auf die Gefängnis-Notizen des Pädophilen, die nun öffentlich geworden sind – doch ganz eindeutig sind diese nicht.

Philipp Dahm

18.06.2026, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die «New York Times» hat Einsicht in die Notizen genommen, die Jeffrey Epstein in seiner Zeit im Gefängnis zwischen dem 6. Juli und seinem Selbstmord am 10. August 2019 gemacht hat.
  • Die Notizen suggerieren, dass Epstein der Staatsanwaltschaft Informationen über den «Betrüger» Donald Trump geben wollte, um bessere Konditionen für sich auszuhandeln.
  • Weiter zeigen die Notizen, wie Epstein sich als Justizopfer verklärt und unter der Haft gelitten hat.
Mehr anzeigen

«Epstein hat versucht, der Staatsanwaltschaft ‹Dreck› über Trump anzubieten», so die Überschrift der Tageszeitung «Telegraph», während der «Independent» titelt: «Epstein hat nach seiner Verhaftung versucht, belastendes Material über ‹Betrüger› Trump anzubieten, enthüllen Notizen».

Die britischen Publikationen beziehen sich auf eine Recherche der «New York Times», die von den Behörden Einsicht in einen Notizblock bekommen hat, den Jeffrey Epstein im Gefängnis benutzt hat. Sie zeichnen das Bild eines Mannes, der sich zunächst noch Hoffnung zu machen scheint, sich mit seinem Wissen über Donald Trump Vorteile zu verschaffen.

Der Notizblock stammt aus dem Jahr 2019, als Trump in seiner ersten Amtszeit steckt. Ende November 2018 hat der «Miami Herald» mit seiner Berichterstattung neue Ermittlungen gegen Epstein angestossen, die am 6. Juli 2019 in New York zu seiner Verhaftung führen. 

Das Gefängnis bekommt dem 66-Jährigen offensichtlich nicht: Er beantragt Freilassung auf Kaution, die aber abgelehnt wird. Das regt Epstein auf, denn die Anklagepunkte seien «nicht neu», notiert er.

«Trump ist ein totaler Betrüger»

Und weiter: «Der Fall ist von 2002-2005» – und wäre damit bereits abgegolten, weil sich der Pädophile 2008 schuldig bekannt hatte und mit dem sogenannten «sweetheart deal» ausserordentlich glimpflich davongekommen ist.

Donald Trump appointed Alexander Acosta as his Secretary of Labor, a role that was widely viewed as a reward for Acosta's role in granting Jeffrey Epstein a highly controversial "sweetheart" plea deal

[image or embed]

— democracy4u.bsky.social (@democracy4u.bsky.social) 15. Juni 2026 um 20:06

Laut «New York Times» habe Epstein gehofft, er könne die Staatsanwaltschaft mit Informationen milde stimmen, die andere Fälle betreffen. Zum Beispiel mit Blick auf Donald Trump, mit dem er von den späten 80ern bis zum Anfang der 2000er eng befreundet war.

He Said Not to Tell Anyone”: How Trump Kept Tabs on Epstein Trump hosted Epstein at Mar-a-Lago, where he appears in photos in 1997 and 2000. Epstein’s personal little black book, leaked by an employee in 2009, contained 14 phone numbers for Trump & wife, Melania www.vanityfair.com/news/2019/07...

[image or embed]

— Hedy Lamarr (@chudonew.bsky.social) 9. September 2025 um 20:58

«Trump ist ein totaler Betrüger», notiert der Insasse. «Lug und Trug», steht dahinter und «Hatte nie Geld» darunter. «Die Öffentlichkeit sollte seine College-Zeugnisse sehen: kein stabiles Genie», heisst es weiter. Trump hatte sich damals selbst zum «stabilen Genie» erklärt.

Epstein beschreibt sich als Opfer

Das einzig Substanzielle ist der Satz: «Allen Weisselberg weiss alles.» Es handelt sich dabei um den Finanzchef der Trump Organization, dem Firmenimperium des Präsidenten und seiner Familie. Allerdings laufen in jener Zeit bereits Ermittlungen gegen Weisselberg, der später wegen diverser Steuerdelikte mehrfach verurteilt werden wird.

Allen Weisselberg  (mit Maske), CFO der Trump Organization, am 18. August 2022 vor dem Gericht in New York.
Allen Weisselberg  (mit Maske), CFO der Trump Organization, am 18. August 2022 vor dem Gericht in New York.
KEYSTONE

Am 22. Juli überschreibt Epstein seine Notiz mit «J'Accuse» – das ist eine Anspielung auf die Dreyfus-Affäre, einen Justizskandal in Frankreich während des Übergangs vom 19. ins 20. Jahrhundert. Alfred Dreyfuss, ein jüdischer Offizier aus dem Elsass, war unter skandalösen Umständen der Spionage für den deutschen Kaiser schuldig gesprochen worden.

Auch Epstein sieht sich als Justizopfer. «#MeToo», schreibt er: «Jüdisch – reich – Politik». Er sei zwischen 2002 und 2005 nur wegen «Prostitution» belangt worden. Wenige Stunden später wird der Häftling mit einer Schlinge um den Hals erwischt: ein erster Versuch am 23. Juli, sich das Leben zu nehmen.

«Kein Schlaf, keine Luft, Schreie»

Auf einer separaten Abschiedsnote vom 23. Juli schreibt Epstein, dass «in der Zukunft nur Schmerz für mich und andere» warteten. «Warum sollten Leute, die mich lieben, unter meinen Problemen leiden?», fragt er. «Am besten für alle», endet das Schriftstück.

Jeffery Epstein auf einem Foto aus dem Jahr 2019.
Jeffery Epstein auf einem Foto aus dem Jahr 2019.
Bild: US-Justizministerium

Die Notizen in den nächsten Tagen wirken depressiv, schreibt die «New York Times»: «Milliardenschwerer Pädophiler im Gefängnis», überschreibt Epstein ein neues Blatt. Es gebe «keinen Schlaf, keine Luft, Schreie». Die Wärter spielten nachts laute Musik ab, während die Insassen an die Türen schlagen würden.

Die Wärter hätten seinem Zellengenossen gesagt, dass sie keinen Bericht schreiben würden, «wenn er mich zusammenschlägt». Weiter schreibt Epstein: «Mir wurde gesagt, ich solle Windeln besorgen, statt auf Toilette zu gehen.» Am 10. August nimmt er sich das Leben.

Epsteins New Yorker Zelle nach seinem Suizid.
Epsteins New Yorker Zelle nach seinem Suizid.
Bild: US-Justizministerium

Lässt sich aus den wirren Notizen zweifelsfrei schliessen, dass Epstein Trump ans Messer liefern wollte, wie es die britischen Publikationen schreiben? Selbst wenn: Epstein hatte offenbar nichts in der Hand, was die Staatsanwaltschaft wirklich interessiert hätte.

Die «New York Times» fasst es so zusammen: Was der Pädophile im Knast geschrieben hat, sei zwar «provokativ und fesselnd», aber auch «hoffnungslos offen für Interpretationen».

US-Ausschuss veröffentlicht Tausende Epstein-Akten

US-Ausschuss veröffentlicht Tausende Epstein-Akten

STORY: Ein von den Republikanern geführter Ausschuss des US-Repräsentantenhauses hat am Dienstag mehr als 33.000 Seiten an Dokumenten im Fall des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht. Die Akten enthalten unter anderem Videos von Polizeiverhören mit mutmasslichen Opfern aus den Jahren 2005 und 2006 sowie Tonaufnahmen aus den Ermittlungen in Florida. Die meisten der veröffentlichten Dokumente waren jedoch bereits zuvor bekannt geworden. Mit der Veröffentlichung wollte die Führung der Republikaner offenbar einer parteiübergreifenden Initiative zuvorkommen. Der republikanische Abgeordnete Thomas Massie und sein demokratischer Kollege Ro Khanna fordern, dass das Justizministerium sämtliche nicht als geheim eingestuften Epstein-Unterlagen freigibt. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, bezeichnete den Vorstoss am Dienstag als überflüssig und kritisierte, der Antrag enthalte keinen ausreichenden Schutz für die Identität der Opfer.  Ein New Yorker Bezirksgericht hatte im August die von US-Präsident Donald Trump angeregte Veröffentlichung bestimmter Akten untersagt. Es begründete seine Entscheidung damit, dass die US-Regierung über Dokumente im Umfang von 100.000 Seiten zu dem Fall verfügt. Es sei naheliegender, diese zugänglich zu machen, als bei Gericht die Entsiegelung einzelner Zeugenaussagen zu beantragen. Der Fall Epstein belastet Trump, der den Sexualstraftäter in den 90er und frühen 2000er Jahren privat kannte politisch. Einer Reuters/Ipsos-Umfrage vom Juli zufolge ist die Mehrheit der Amerikaner und der Trump-Anhänger davon überzeugt, dass die Regierung Details zurückhält. Epstein war ein wohlhabender Finanzier und Sexualstraftäter, der wegen Sexhandels mit Minderjährigen angeklagt war, als er 2019 in Haft mutmasslich Selbstmord beging. Er hatte sich nicht schuldig bekannt, und der Fall wurde nach seinem Tod eingestellt. 

03.09.2025

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