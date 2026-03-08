  1. Privatkunden
Magdeburg DE Wollte Kind vor Strassenbahn retten – Mutter stirbt bei Unfall

dpa

8.3.2026 - 14:41

Die Frau geriet an einer Haltestelle in Magdeburg unter eine einfahrende Straßenbahn. (Symbolbild)
Die Frau geriet an einer Haltestelle in Magdeburg unter eine einfahrende Straßenbahn. (Symbolbild)
dpa

Tragischer Unfall in Magdeburg: Eine Frau will ihr Kind von den Gleisen retten, doch für die Mutter selbst kommt jede Hilfe zu spät.

DPA

08.03.2026, 14:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Magdeburg, in Deutschland, ist eine Frau ums Leben gekommen, als sie ihr Kind aus dem Gleisbett einer Strassenbahn retten wollte.
  • Sie stürzte dabei selbst und geriet unter die einfahrende Bahn, wodurch sie tödlich verletzt wurde.
  • Das Kind blieb unverletzt, und Notfallseelsorger kümmerten sich um Angehörige und Zeugen.
Mehr anzeigen

Bei dem Versuch, ihr Kind aus dem Gleisbett der Strassenbahn zu retten, ist eine Frau in Magdeburg DE ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Demnach war am Samstagabend eine Strassenbahn gerade in die Haltestelle eingefahren, als die Frau ins Gleisbett stürzte und unter das Fahrzeug geriet.Sie erlitt dabei tödliche Verletzungen und starb noch am Unfallort.

Nach bisherigen Ermittlungen und ersten Zeugenaussagen hatte die Frau offenbar versucht, eines ihrer Kinder aus dem Gleisbett zu holen. Dabei verlor sie selbst das Gleichgewicht und stürzte. Das Kind blieb unverletzt. Zur Betreuung von Angehörigen und Zeugen waren mehrere Notfallseelsorger vor Ort. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

