Tragischer Unfall in Magdeburg: Eine Frau will ihr Kind von den Gleisen retten, doch für die Mutter selbst kommt jede Hilfe zu spät.

Bei dem Versuch, ihr Kind aus dem Gleisbett der Strassenbahn zu retten, ist eine Frau in Magdeburg DE ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Demnach war am Samstagabend eine Strassenbahn gerade in die Haltestelle eingefahren, als die Frau ins Gleisbett stürzte und unter das Fahrzeug geriet.Sie erlitt dabei tödliche Verletzungen und starb noch am Unfallort.

Nach bisherigen Ermittlungen und ersten Zeugenaussagen hatte die Frau offenbar versucht, eines ihrer Kinder aus dem Gleisbett zu holen. Dabei verlor sie selbst das Gleichgewicht und stürzte. Das Kind blieb unverletzt. Zur Betreuung von Angehörigen und Zeugen waren mehrere Notfallseelsorger vor Ort. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.