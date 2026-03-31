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Brisanter Bericht Wollte Trumps Kriegsminister mit Insiderwissen Millionen verdienen?

Dominik Müller

31.3.2026

Muss sich wegen des Verdachts auf Insider-Nähe erklären: Pete Hegseth (rechts), Verteidigungsminister im Kabinett von US-Präsident Donald Trump.
Muss sich wegen des Verdachts auf Insider-Nähe erklären: Pete Hegseth (rechts), Verteidigungsminister im Kabinett von US-Präsident Donald Trump.
Keystone

Wochen vor dem US-Angriff auf Iran soll ein Finanzberater aus dem Umfeld von Verteidigungsminister Pete Hegseth versucht haben, Millionen in einen Rüstungsfonds zu investieren. Das Pentagon dementiert.

Dominik Müller

31.03.2026, 10:03

31.03.2026, 11:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Medienbericht bringt einen Finanzberater aus dem Umfeld von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth mit einem geplanten Investment kurz vor dem Iran-Angriff in einen Rüstungsfonds in Verbindung.
  • Der geplante Einstieg in den «Defense Industrials Active ETF» kam letztlich nicht zustande.
  • Das Pentagon weist die Vorwürfe entschieden zurück.
Mehr anzeigen

Ein Finanzberater von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth soll in den Wochen vor dem US-Angriff auf den Iran versucht haben, Millionen in einen Rüstungsfonds zu investieren. Das berichtet die «Financial Times» unter Berufung auf mehrere mit der Sache vertraute Personen.

Demnach nahm ein Broker von Morgan Stanley bereits im Februar Kontakt mit Blackrock auf. Im Fokus stand der Einstieg in den Fonds «Defense Industrials Active ETF» – und zwar nur wenige Wochen vor der Militäraktion gegen Teheran. Laut «Financial Times» wurde die Anfrage intern als von einem «hochkarätigen potenziellen Kunden» markiert.

Der rund 3,2 Milliarden Dollar schwere Fonds setzt gezielt auf steigende Ausgaben für Verteidigung und Sicherheit. Zu den grössten Positionen gehören Rüstungskonzerne wie Lockheed Martin, RTX und Northrop Grumman, die zu den wichtigsten Auftragnehmern des Pentagon zählen. Auch die umstrittene Datenanalysefirma Palantir ist Teil des Portfolios.

Behörden nehmen Stellung

Nahost-Konflikt

Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen.  blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Zum Abschluss kam es allerdings nicht: Der Fonds war zum damaligen Zeitpunkt für Morgan-Stanley-Kunden noch nicht verfügbar. Grundsätzlich sind ETFs zwar leicht handelbar, doch viele Plattformen bieten nur einen Teil der weltweit über 14'000 Produkte an. Ob stattdessen in einen anderen Verteidigungsfonds investiert wurde, ist nicht bekannt.

Das US-Verteidigungsministerium reagierte umgehend mit einem Dementi. Pentagon-Sprecher Sean Parnell schrieb auf X: «Diese Behauptung ist völlig falsch und erfunden.» Weder Hegseth noch jemand aus seinem Umfeld habe Blackrock kontaktiert. Auch Blackrock und Morgan Stanley wollten den Bericht nicht kommentieren.

Hegseth gilt als einer der Hauptarchitekten des Angriffs auf Iran und als entschiedener Verfechter eines militärischen Vorgehens. Gleichzeitig schauen Analysten an der Wall Street derzeit besonders genau hin, ob es im Vorfeld politischer Entscheide der Trump-Regierung auffällige Bewegungen an den Finanzmärkten gibt.

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